Bis zum Samstag dreht sich in Berlin wieder viel um die Welt der Mode. Ihre Kreationen zeigt auch die ukrainische Designerin Kristina Bobkova.

Die ukrainische Designerin Kristina Bobkova hat während der Fashion Week in Berlin ihre Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 vorgestellt. Das nach ihr benannte Label Bobkova zeigte die Entwürfe am neuen Standort des Modespektakels im noch ungeöffneten Hotel "Telegraphenamt" im Stadtteil Mitte. Die im Jahr 2000 gegründete Modemarke will "Stücke, die unabhängig von Zeit und Anlass relevant sind", präsentieren.

Die neue Kollektion wird beherrscht von creme-, rosé- und silberfarbenen Stoffen, hinzu kommen als Kontrast schwarze, dunkelrote oder tiefgrüne Stücke. Bobkova zeigte sehr weite Schnitte, die Schultern hängen, Stoffe in Kleidern und Hosen verlieren sich oft in Bodenlänge. Es steckt viel Weiblichkeit in den Entwürfen, auch ohne Klischees wie tiefe Ausschnitte oder nur eng anliegende Formen.

Die leicht und leger wirkende Kollektion verzichtet weitgehend auf schmückende Elemente: hier mal eine doppelt abgesteppte Naht, dort eine schräg zum Schnitt verlaufende Linie.

Bei dem Event treffen sich bis Samstag Modeinteressierte, Einkäuferinnen und Fachbesucher für Shows, Fachmessen, Ausstellungen und andere Events. Die Fashion Week vereint gleich mehrere Veranstaltungen rund um Mode unter einem Dach.