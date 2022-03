Toter Säugling in Mönchengladbach gefunden

Baby im Mülleimer Toter Säugling in Mönchengladbach gefunden

Erst wenige Stunden oder Tage alt sei der Säugling gewesen, den eine Frau in einem Mülleimer in Mönchengladbach entdeckt hat. Die Polizei sucht nach Zeugen und der Mutter des Kindes.

In Mönchengladbach ist am Montag ein toter Säugling in einem öffentlichen Müllbehälter gefunden worden.

Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen

Eine Zeugin informierte die Polizei am Nachmittag über den Fund, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um das Schicksal und die Herkunft des Kindes zu klären. Die Geburt des Kindes sei vermutlich erst wenige Stunden oder Tage her gewesen, teilten die Behörden weiter mit. Sie baten die Kindsmutter, sich zu melden.

Mehr Geld fürs Kind Das sollten frische gebackene Eltern jetzt für finanzielle Hilfe tun 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Standesamt: Das Kind ist da und schon tickt die Behördenuhr

Grundlage aller späteren Leistungen ist die Anmeldung des Kindes beim Standesamt. Dafür haben Sie fünf Tage Zeit. Nicht viel, wenn es nach der Geburt hektischer zugeht als vorher. Das Standesamt stell die Geburtsurkunde aus. Es ist das wichtigste Dokument ihres Kindes. Am besten gleich mehrfach kopieren und einscannen. Manche Ämter verlangen eine beglaubigte Kopie. Niemals das Original aus der Hand geben! Mehr

Auch Personen, die einen Hinweis auf die mögliche Mutter oder die möglichen Eltern geben könnten, wurden gebeten, Kontakt zu den Behörden aufzunehmen, ebenso Zeugen, denen in der Nähe des Fundortes etwas aufgefallen sei.