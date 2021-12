Sehen Sie im Video: Riesiger Mondfisch unter dem Surfboard – Stand-Up-Paddler erleben magische Begegnung.

















Das Wasser ist spiegelglatt, als Rich German und sein Freund Matt Wheaton vor der Küste Los Angeles‘ ihre Stechpaddel in den Pazifik senken. Die entspannte Stimmung wird jedoch urplötzlich durch einen weißen Fleck im kühlen Blau unterbrochen





Regungslos treibt wenige Meter vor ihnen ein Seewesen umher. Wenige Momente später ist jedoch klar: die Finne gehört nicht zu einem Hai, sondern zu einem riesigen Mondfisch.





Der Fisch, der unter den Füßen der Surfer schwimmt, ist enorm. Er ist so lang wie die Bretter der beiden Stand-Up Paddler.





Mondfische werden bis zu zwei Tonnen schwer.





Wegen ihres scheibenförmigen Körpers werden die Tiere auch „Schwimmender Kopf“ genannt.





Eine andere Bezeichnung: Sunfish. Denn die Fische sonnen sich mitunter auf der Seite liegend im Wasser.





Die Surfer berichten, dass der Fisch knapp drei Meter lang gewesen sein muss. Rich German habe bereits einige Mondfische auf Ausflügen beobachtet – die monströsen Dimensionen dieses Exemplars spielen jedoch in einer anderen Liga.





Die Fische, die sich hauptsächlich von Quallen ernähren, kommen vor allem in tropischen und gemäßigten Klimazonen vor. Im Jahr 2009 wurde aber auch in Deutschland ein Mondfisch gesichtet.





Im Gegensatz zu diesem Monsterexemplar, war der an der Ostsee an Land gespülte Fisch jedoch nur 80 Zentimeter hoch und einen Meter lang.









Mehr