Jahrzehnte nach einem ungeklärten Mordfall in Florida wurde nun ein 57-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er wird beschuldigt, die damals 23-Jährige Tonya McKinley ermordet zu haben, so "NBC".

Das Opfer feierte Silvester in einer Bar in Pensacola. In der Nähe der Bar wurde an Neujahr ihre Leiche gefunden. Sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Mc Kinley hinterließ einen 18 Monate alten Sohn.

Damals hatte man Zeugen vernommen und Beweise gesammelt. Diese brachten die Ermittler jedoch nicht weiter. Dank des technologischen Fortschritts war es nun jedoch möglich, weitere Spuren auszuwerten und einen Verdächtigen zu ermitteln.

Zigarette könnte Mordfall lösen

Laut "BBC" wurden DNA-Spuren vom Tatort mit denen aus einer frei zugänglichen Datenbank zur Ahnenforschung abgeglichen. Die Polizei habe so Verwandte identifiziert und einen Stammbaum erstellt. So seien die Beamten auf den Verdächtigen gekommen.

Der 57-Jährige wurde laut "NBC" Anfang März observiert. Als dieser eine Zigarette aus dem Fenster seines Autos warf, nutzten die Polizisten die Gelegenheit, um diese zu sichern und einen DNA-Test zu machen. Der Test bestätigte dann: Die DNA stimmt mit dem Sperma aus dem Körper der Frau überein.

Timothy Davidson, der 35-Jährige Sohn der Ermordeten sagte laut "BBC": "Ich bin glücklich über die Verhaftung, aber ich fühle mich erst vollständig, wenn eine Verurteilung vorliegt und Gerechtigkeit geleistet wurde."

Quelle: "BBC" und "NBC"