Sehen Sie im Video: Eine Motorradhose mit integriertem Airbag – Mehr Sicherheit bei Unfällen.

















Jedes Frühjahr beginnt die Motorradsaison: Sobald die Temperaturen steigen, steigt ebenfalls die Zahl der Motorrad-Unfälle.

Laut Statista verunglückten im Jahr 2021, über 24 Tausend Motorradfahrer allein in Deutschland.

Die Gefahr, sich als Motorradfahrer schwer zu verletzen, ist durch den vergleichsweise geringen Schutz sehr hoch.

Eine mit Airbags ausgestattete Hose soll das Verletzungsrisiko reduzieren.

Sie wurde bei Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h getestet. Bei einem Fall gehen durch das Sturz-Warn-System rechtzeitig Airbags an den Oberschenkeln, Knie, Hüfte und am Hintern auf.

Eine austauschbare CO2-Patrone sorgt dafür, dass die schützenden Luftkissen aufspringen und einen Sturz abfedern.

Die Hose, der Marke “Mo‘cycle” soll 472 Euro kosten und noch 2023 auf den Markt kommen.

Es gibt bereits vergleichbare Jacken, Westen und ebenfalls Hosen auf dem Markt, doch hierbei handelt es sich um die erste Airbag-Hose, die durch ihr Design auch Alltagstauglich ist.

Die Idee ist hierbei nicht nur die Beine, sondern ebenfalls das Steißbein zu schützen.

Übliche Motorradhosen verfügen nur über Knie- oder Hüftprotektoren.

Für Erfinder Moses Shahrivar ein Problem, das ihn dazu veranlasste, die Hose in Jeans-Optik mit versteckter CO2-Patrone zu entwickeln.

Doch trotz aller Sicherheitskleidung sind besonders eine angemessene Geschwindigkeit und eine vorausschauende Fahrweise wichtigste Faktoren für die Sicherheit des Fahrers.





