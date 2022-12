Janez Cetin mit seinem Nandu. Hier ist er in Zagreb in Kroatien zu sehen.

von Tibor Martini Nach diesem seltsamen Paar drehten sich alle Köpfe um: In München ist ein Mann zusammen mit einem Riesenvogel durch die Innenstadt gelaufen – nicht zum ersten Mal.

Teure Autos, noble Restaurants, schicke Wohnungen – in München kann man kaum noch jemanden beeindrucken. Außer vielleicht mit einem Riesenvogel?

Das dachte sich offensichtlich der slowenische Tourist Janez Cetin und ging mit seinem Nandu einfach mal durch die Innenstadt spazieren – klar, dass das für Aufsehen sorgte. Entdeckt und abgelichtet wurde er dabei von vielen Menschen.

Nandu in München: Kurioser Clip geht auf Tiktok viral

Unter anderem ist ein Video von den beiden in der U-Bahn nun auf Tiktok zu sehen, wo der kurze Film oft geteilt wurde und mit mehr als 150.000 Aufrufen direkt viral ging. Auch andere Nutzer kommentieren unter dem Video, dass sie das Tier selbst gesehen hatten: "Hab den auch schon im Tal gesehen" oder "hab den schon Mal gesehen!", andere sind enttäuscht, dass sie das Tier nicht in echt gesehen haben.

Was aber hat es mit dem Nandu – von einigen auch fälschlicherweise als Strauß identifiziert – in der Münchener Innenstadt auf sich? Nun, für Janez Cetin und sein Nandu Francelj ist es nicht der erste Ausflug in fremde Länder. Cetin und Francelj reisen schon seit geraumer Zeit immer wieder durch Europa, bereisen mit ihrem Wohnwagen regelmäßig fremde Länder. Unter anderem wurden sie bereits in Kroatien und in diesem Jahr auch in Berlin gesichtet.

Ob dem Nandu die Aufmerksamkeit und das Reisen Spaß macht, ist nicht bekannt. Eins ist aber sicher: An der Reiseplanung ist Francelj immer beteiligt. Der Nandu entscheidet durch Schnabelpicken auf der Karte, wohin die nächste Reise geht – dieses Mal hat ihm anscheinend Deutschland besonders gut gefallen. Vielleicht sieht man Cetin und sein Nandu demnächst noch in anderen deutschen Städten.

