In Münster sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, als ein Kleintransporter in der Innenstadt in eine Menschengruppe raste. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ob es sich um einen Anschlag handele, lasse sich noch nicht sagen. Derzeit laufe ein Großeinsatz in der Innenstadt von Münster, die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Gefahr gebannt ist. Es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht, sagt eine Polizeisprecherin. Mehrere Verletzte schwebten in Lebensgefahr. Es sei weiter unklar, ob es sich um einen Anschlag handele. Polizeisprecher Andreas Bode. "Um kurz vor halb Vier, um 15.27 Uhr ist ein Fahrzeug in eine Außengastronomie hier im Münster Innenstadtbereich gefahren. Dabei wurden drei Menschen getötet, zwanzig verletzt, und davon sechs schwer verletzt. Aktuell wird der Bereich um die Unfallstelle, um die Unglücksstelle evakuiert. Möglicherweise befindet sich ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug. Aber dahin dauern noch die Ermittlungen, um was für einen Gegenstand es sich handelt." Details zu dem Tatverdächtigen nannte die Polizei zunächst nicht. Die Polizei rief die Bürger auf, die Innenstadt von Münster zu meiden. Ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums bestätigte, dass es "eine Großlage gebe". In Sicherheitskreisen hieß es: "Das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann." Die Bundesregierung sprach ihr Mitgefühl aus. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", teilt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer über Twitter mit. "Unsere Nachrichten sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."