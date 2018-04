In Münster ist ein Mann mit einem Kleintransporter in die Terrasse des Restaurants "Kiepenkerl" gerast. Die Polizei informiert auf Twitter über die Lage vor Ort. Es hat mehrere Tote und viele Verletzte gegeben. Die Polizei Münster bittet darum, den Bereich zu meiden und Rettungskräfte und Polizei ihre Arbeit machen zu lassen. Außerdem bittet sie darum, in den sozialen Medien keine Gerüchte und Spekulationen zu Münster zu verbreiten. Auf Gehör scheint sie nicht zu stoßen, denn auf Twitter, Facebook und Co schießen die Gerüchte zu Münster ins Kraut. Dabei ermittelt die Polizei noch, was genau in Münster vorgefallen ist.