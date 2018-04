Am Tag danach steht Münster immer noch unter Schock. Die Frage, die sich alle stellen, lautet: Warum? Warum setzte sich Jens R. bei schönstem Frühlingswetter in einen VW Multivan, um in der Münsteraner Innenstadt Menschen tot zu fahren. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann starben, 20 weitere wurden teils schwer verletzt. Noch im Auto sitzend erschoss sich der Täter selbst.

Über den Täter weiß man, dass er 48 Jahre alt war, deutscher Staatsbürger und wohl alleine gehandelt hat. Das haben Polizei und Behörden bestätigt. Zudem soll er laut Medienberichten psychisch krank gewesen sein, was irgendwie selbstverständlich ist, wenn einer sein Auto als Waffe missbraucht, um scheinbar wahllos Menschen zu töten. Laut "Süddeutscher Zeitung" ist Jens R. aber auch schon in der Vergangenheit "psychisch auffällig" geworden und zwar in den Jahren 2014 und 2016. Der "Spiegel" berichtet, der Mann habe bereits einen Suizidversuch unternommen.

Keine politischen Motive

Relativ klar ist, dass die Tat nicht politisch motiviert war. Die Ermittler haben "keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund" der Tat. Vielmehr werde davon ausgegangen, "dass die Motive und Ursachen in dem Täter selber liegen", sagte Münsters Polizeipräsident Hajo Kuhlisch am Sonntag. Das würde auch einem möglichen rechtsextremen Hintergrund widersprechen, über den der "Tagesspiegel" spekuliert.

Jens R. soll 1969 im Sauerland geboren sein, hat in Münster gelebt, eine Zeit lang wohl auch in Ostdeutschland, bevor er nach Münster zurückzog. Er soll als selbständiger Industriedesigner gearbeitet haben. Nachbarn beschreiben ihn als merkwürdigen Charakter, der häufig Streit gesucht habe, wie der "Spiegel" berichtet. Der Polizei sei er bereits wegen Sachbeschädigung und Bedrohung in seinem persönlichen Umfeld aufgefallen.

Vier Verfahren gegen Jens R. wurden eingestellt

Die Leitende Oberstaatsanwältin von Münster, Elke Adomeit, bestätigte, dass der mutmaßliche Täter der Polizei bereits wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen sei. Es habe drei Verfahren in Münster gegeben und eines in Arnsberg aus den Jahren 2015 und 2016 - sie seien alle eingestellt worden. Es ging damals um eine Bedrohung, Sachbeschädigung, eine Verkehrsunfallflucht und Betrug. Man müsse den Sachverhalt der Verfahren noch aufklären. "Aber auf den ersten Blick haben wir hier keine Anhaltspunkte auf eine stärkere kriminelle Intensität, die wir bei dem Täter feststellen konnten", sagte Adomeit.

Jens R. hatte insgesamt vier Wohnungen, zwei in Münster und zwei in Ostdeutschland, die alle von der Polizei durchsucht wurden. Die Ermittler fanden Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller, sowie eine nicht funktionsfähige Maschinenpistole vom Typ AK47, auch bekannt als Kalaschnikow. Die Polizei spricht von einer "Dekowaffe".

Im Tatfahrzeug, das auf R. gemeldet war, fanden die Ermittler neben der scharfen Waffe, mit der sich R. erschossen hatte, auch eine Schreckschusspistole sowie rund ein Dutzend Feuerwerkskörper. Am Samstag hatten die Sicherheitskräfte noch befürchtet, dass sich möglicherweise auch ein Sprengsatz in dem Campingbus befände. Dieser Verdacht bestätigte sich aber nicht.