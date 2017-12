Mutko tritt als Cheforganisator der WM 2018 in Russland zurück

Moskau - Der russische Vizeministerpräsident Witali Mutko tritt als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 in Russland zurück. Der bisherige Generaldirektor Alexander Sorokin solle an die Spitze des Organisationskomitees aufrücken. Das teilte Mutko in Moskau mit, wie die staatliche Agentur R-Sport meldete. «Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung», sagte Mutko. Wegen des russischen Doping-Skandals steht Mutko in der Kritik. Das Internationale Olympische Komitee hat ihn lebenslang für Olympia gesperrt.