Nach Amoklauf in Texas: Witwer einer ermordeten Grundschullehrerin stirbt nur wenige Tage später selbst an Herzinfarkt

von Jacqueline Haddadian Seine Frau und High-School-Liebe Irma war eine der beiden Lehrerinnen, die bei dem Amoklauf in Uvalde in Texas starben. Ihren Tod konnte ihr 50-jähriger Ehemann Joe anscheinend nicht verkraften und starb selbst am Donnerstag.

Am Donnerstag besuchte der 50-jährige Joe Garcia die Gedenkstätte für seine verstorbene Frau und legte Blumen für sie nieder. Joe und Irma waren 24 Jahre lang verheiratet und hatten sich bereits als Teenager an der High School kennen und lieben gelernt. Das Paar bekam vier Kinder. Irma arbeitete als Lehrerin an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundestaat Texas – wo sie am vergangenen Dienstag bei einem Amoklauf getötet wurde.

Irma Garcias Leiche war nach den Schüssen an der Robb Elementary School in Uvalde in einem Klassenzimmer aufgefunden worden. In ihren Armen soll sie Kinder gehalten haben.

Witwer bricht zuhause zusammen

Nachdem Joe Garcia die Blumen an dem Kreuz mit Irmas Namen abgelegt hatte, fuhr der trauernde Witwer nach Hause. Dort soll er sich hingesetzt und das Bewusstsein verloren haben. "Er fiel einfach um", schildert Irmas Neffe John Martinez auf Twitter. Seine Angehörigen versuchten eine Herzdruckmassage, aber nichts funktionierte. "Der Krankenwagen kam, aber sie konnten ihn nicht wiederbeleben", so Martinez.

Der 19-jährige Neffe erfuhr von seinem jüngeren Bruder von Garcias Tod. "Er rief mich an und sagte: 'Bitte bete für Joe.' Das war alles, was er mir sagte", sagt Martinez. "Und ich fragte: 'Was ist passiert?' Und er antwortete: 'Ich weiß es nicht. Wir wissen es noch nicht.' Und dann bekam ich einen Anruf, ich glaube nicht mehr als 30 Minuten später, in dem er weinte und sagte, dass er es nicht geschafft hat."

Ärzte vermuten, dass Joe Garcia an seinem "gebrochenem Herz" gestorben ist

Ärzte bezeichnen "NBC News" gegenüber die mögliche Ursache für den Todesfall als "Broken-Heart-Syndrom", zu Deutsch Gebrochenes-Herz-Syndrom. Im Allgemeinen tritt es als Reaktion auf extreme Stresssituationen auf, wie es beim plötzlichen Tod eines Ehepartners der Fall ist. Im Gegensatz zu normalen Herzinfarkten, die etwa durch blockierte Arterien verursacht werden, setzen Menschen mit dem Broken-Heart-Syndrom Stresshormone frei, die ihr Herz daran hindern, richtig zu schlagen.

"Das ist ein klassischer Fall des Broken-Heart-Syndroms", sagte Dr. Deepak Bhatt, ein Kardiologe am Brigham and Women's Hospital in Boston zu NBC News. Allerdings sei es dem Kardiologen zufolge unmöglich, ohne Röntgenaufnahmen oder eine Autopsie mit Sicherheit festzustellen, ob Joe Garcia einen normalen Herzinfarkt oder ein Broken-Heart-Syndrom erlitten hatte.

Broken-Heart-Syndrom kann zeitverzögert auftreten

"Beide Arten von Herzinfarkten können durch extremen emotionalen Stress ausgelöst werden, wie er zum Beispiel auftritt, wenn jemand gerade erfahren hat, dass seine Frau gestorben ist", so Bhatt. Das Broken-Heart-Syndrom tritt in der Regel sofort auf, nachdem eine Person eine schreckliche Nachricht erhalten hat, fügte er hinzu. Manche Menschen bräuchten jedoch Zeit, um Verluste emotional zu verarbeiten, sodass das Broken-Heart-Syndrom nicht sofort auftritt.

"In manchen Fällen kann es auch erst einen Tag später auftreten. Es kann sein, dass jemand merkt: 'Oh, wow, meine Liebsten sind tatsächlich tot. Sie kommen wirklich nicht mehr zurück", sagt Bhatt.

