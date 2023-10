Nach einer Bombendrohung gegen das ZDF in Mainz hat der Sender Entwarnung gegeben. Mehrere Gebäude des Verwaltungs- und Redaktionskomplexes im Stadtteil Lerchenberg waren zwischenzeitlich evakuiert worden.

Nach einer Bombendrohung gegen das ZDF in Mainz sind zwischenzeitlich mehrere Gebäude geräumt worden. Die Drohung sei am Montagvormittag bei der Polizei eingegangen, teilte die Polizei in Mainz mit. Später gab der Sender Entwarnung.

Mainz-Lerchenberg: Mehrere Gebäude in ZDF-Zentrale geräumt

Um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie anderer Personen auf dem Gelände im Stadtteil Lerchenberg zu gewährleisten, seien mehrere Gebäude geräumt worden, darunter auch das Sendebetriebsgebäude und das Hochhaus, in dem die Verwaltung des Senders sitzt. Es seien Experten des Landeskriminalamtes sowie Diensthundeführer mit Sprengstoffhunden vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach rund eineinhalb Stunden durften die rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwischenzeitlich ihre Arbeitsplätze verlassen mussten, wieder zurück, teilte eine ZDF-Sprecherin mit.

"Eine Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes des per Mail eingegangen Schreibens ergab, dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung vorliegen", erklärte die Polizei dazu. Details zur Art der Drohung wurden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde aktualisiert.