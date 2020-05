Sehen Sie im Video: Die 194 WHO-Mitgliedsstaaten setzen auf ein gemeinsames Handeln in der Corona-Pandemie.





Die WHO-Mitglieder setzen in der Corona-Krise nach Kritik und Drohungen seitens der USA auf gemeinsames Handeln. Bei der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation lehnte am Dienstag keiner der 194 Mitgliedsstaaten einen Antrag auf eine unabhängige Untersuchung zur Corona-Pandemie ab. Die Europäische Union hatte ihn im Auftrag von mehr als 100 Ländern vorgelegt, darunter Australien, China und Japan. Nach der Verkündung des Ergebnisses sei Applaus aufgebrandet, berichteten Anwesende. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief in dem virtuellen Treffen dazu auf, Tests, Medikamente und einen Impfstoff herzustellen, die für alle erschwinglich sein müssen. Die WHO lehnte es ab, zu der Drohung von US-Präsident Donald Trump Stellung zu beziehen. Dieser hatte erwähnt, die Organisation verlassen zu wollen, sollte sie sich innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu "wesentlichen Verbesserungen" verpflichten. Die WHO teilte lediglich mit, dass man einen Brief erhalten habe und über dessen Inhalt nachdenken werde, hieß es.