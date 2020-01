Nach Schüssen in Rot am See sitzt Verdächtiger in U-Haft

Rot am See - Nach dem Verbrechen in Rot am See in Baden-Württemberg mit sechs Toten ist Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen worden. Grund: Verdacht des sechsfachen Mordes und des zweifachen versuchten Mordes. Ihm wird vorgeworfen, gestern seine Eltern, seine Stiefgeschwister sowie seinen Onkel und seine Tante erschossen zu haben. Der Beschuldigte, ein Sportschütze, lebte mit seinem Vater in einer Wohnung über einem Lokal, das der Vater betrieb. In und um das Gebäude fielen die tödlichen Schüsse.