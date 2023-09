Ein Streit unter Freundinnen hat am Samstagabend zu einer gefährlichen Situation auf der A38 geführt. Die ausgesetzte Beifahrerin musste von der Polizei eingesammelt werden.

Wegen eines Streits hat eine Autofahrerin eine Freundin auf der A38 in Sachsen-Anhalt aus ihrem Auto "herauskomplimentiert". Die 40-Jährige stand dann am Samstagabend kurz nach 21.00 Uhr auf dem Standstreifen der Autobahn bei Großkorbetha – ohne Handy. Dieses lag noch im Auto, wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Sonntag weiter mitteilte.

Mehrere vorbeifahrende Fahrzeuginsassen hätten die Polizei über die Frau auf dem Standstreifen verständigt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die 40-Jährige habe nicht länger als zehn Minuten auf ihre Rettung warten müssen. Polizisten nahmen die Frau mit und brachten sie zu einem Bahnhof. Geld für ein Zugticket hatte sie dabei, wie es weiter hieß.