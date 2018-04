Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Todesfahrt von Münster bei einem Besuch des Tatorts als feiges und brutales Verbrechen verurteilt. Gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Innenminister Herbert Reul gedachte er am Sonntag vor dem Gasthaus "Grosser Kiepenkerl" der Toten. Polizei und Rettungskräften dankte er für ihre schnelle und professionelle Arbeit. Mehr Klarheit über das Tatmotiv konnte der Bundesinnenminister zunächst allerdings nicht schaffen. Es gebe starke Hinweise, dass es sich um einen Einzeltäter handle und kein Bezug zur Terrorszene bestehe. Die Sicherheitslage in Deutschland sei dennoch angespannt, sagte Seehofer. "Die ist extrem angespannt, unsere Sicherheitslage. Das muss man immer wieder sagen. Aber wir tun auch was, Polizeipräsenz und all dieses. Schauen Sie - da war ein Streifenwagen praktisch um die Ecke. Dann wäre alles möglicherweise anders abgelaufen, wenn die Polizei nicht präsent gewesen wäre." Im Anschluss gab Polizeipräsident Hans-Joachim Kuhlisch einen kurzen Einblick in die bisherigen Ermittlungen. "Wir haben seit gestern Nachmittag in der ganzen Nacht die Wohnungen des Täters durchsucht. Sie werden verstehen: Bei vier Wohnungen, zwei davon in Ostdeutschland, zwei in Münster, können wir jetzt nicht abschließend sagen, dass wir da gar nichts finden würden. Aber die erste, doch schon etwas intensivere Durchsicht, hat keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund ergeben. Das ist - wie gesagt - ein vorläufiger Stand." Kuhlisch äußerte sich nicht dazu, weshalb der Täter vier Wohnungen hatte. Derartige Sachverhalte seien aber bei diesem Täterprofil nicht ungewöhnlich und müssten nicht unbedingt auf einen kriminellen Hintergrund hindeuten.