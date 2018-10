Nach verdächtigen Päckchen: UN in New York überprüfen Post

New York - Nach dem Versand mehrerer Briefbomben an Politiker und Prominente überprüfen die Vereinten Nationen in New York alle eingehende Post. «Bisher gab es keine Probleme mit Paketen bei den UN», sagte Sprecher Farhan Haq vor Journalisten in New York. Die Sicherheitskräfte seien informiert und überprüften die eingehende Post in Hinblick auf die Vorfälle. Ermittler hatten heute verdächtige Päckchen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro entdeckt. Die Päckchen glichen denen, die etwa an Politiker der Demokraten versandt wurden, unter ihnen Ex- Präsident Barack Obama.