Bundesweite Razzia: Polizei sprengt internationalen Schleuserring +++ Kempten: Bundespolizistin findet Zweijährige allein in fahrendem Zug +++ Perleberg: Kamel beißt Tierpfleger beim Füttern ins Gesicht +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Lüneburg: 19-Jährige leblos in Auto gefunden – Ermittlungen wegen Tötungsdelikts

Die Polizei hat eine 19-Jährige tot in einem Auto in Niedersachsen gefunden. Nach derzeitigem Stand werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen in Lüneburg. Demnach sei die Frau auf einem Parkplatz in Lüneburg am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in einem von ihr genutzten Auto leblos gefunden worden. Sie habe "mehrere Verletzungen" aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten. Einzelheiten nannte die Sprecherin nicht. Die Hintergründe würden nun ermittelt, hieß es. Zunächst hatte die "Landeszeitung für die Lüneburger Heide" berichtet.

Bundesweite Razzia: Polizei sprengt internationalen Schleuserring

Seit den frühen Morgenstunden Morgenstunden vollstreckt die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen international agierende Schlepper. Mehr als 400 Beamte sind in Berlin, Salzgitter, Twistringen bei Bremen, Osnabrück, Hamm, Duisburg, Wuppertal und Marburg im Einsatz. Die Razzia richtet sich gegen eine Bande, die seit mindestens April 2019 Schleusungen über die sogenannte Balkanroute organisierte und durchführte. Gegen Bezahlung hoher Geldbeträge sollen dabei mutmaßlich 140 Personen überwiegend syrischer Herkunft mittels Kleintransportern und Pkw geschleust worden sein. Dabei seien die Täter äußerst planvoll vorgegangen sein, wie die Polizei berichtet. Sogenannte "Scoutfahrzeuge“ sollen eingesetzt worden sein, um Meldung von Polizeikontrollen zu machen. Grenzübertritte erfolgten oftmals zu Fuß in geschütztem Gelände. Der Bandenchef koordinierte die Schleuser dabei regelmäßig minutiös via Smartphone, jedoch aus sicherer Entfernung. Auf die Schliche war die Bundespolizei den Schleppern im August 2019 gekommen, nachdem ein Schleuserfahrer der Bande auf frischer Tat auf der A7 bei Füssen festgenommen wurde. Die Ermittlungen wurden zudem durch Europol unterstützt. Das Amtsgericht Kempten erließ nun gegen die weiteren Bandenmitglieder unter anderem elf Durchsuchungsbeschlüsse und sieben Haftbefehle.

Nachrichten von Montag, den 18. Januar

Overath: Kinder finden Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg

Spielende Kinder haben in einem Wald in Overath bei Köln vier amerikanische Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Granaten lagen unter Blättern auf dem Waldboden. Glücklicherweise hätten die Kinder nach dem Fund am Samstagabend Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert, sagte am Montag eine Sprecherin der Feuerwehr. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf sprengte die Granaten am Sonntagvormittag.

Die vier Granaten im umrandeten Bildausschnitt lagen im Wald. Zunächst rückte die Feuerwehr an, später der Kampfmittelräumdienst © Freiwillige Feuerwehr Overath

Dortmund: Vierjähriger baut Autounfall in Dortmund

In Dortmund hat ein Vierjähriger am Steuer einen Unfall mit einem Linienbus und einem weiteren Fahrzeug verursacht. Der Vater ließ seinen Sohn am Sonntag offenbar kurz allein im Auto, woraufhin dieser vermutlich auf den Fahrersitz kletterte und den Zündschlüssel drehte, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Wahrscheinlich habe sein Vater am rechten Fahrbahnrand angehalten, um "kurz zum Kiosk zu gehen". Der Junge setzte den Wagen demnach rückwärts auf die Straße, rammte seitlich einen Linienbus und rollte dann auf ein weiteres Auto auf. Verletzt wurde dabei niemand. Später habe sich herausgestellt, dass der Vater weder einen in Deutschland gültigen Führerschein noch eine Versicherung für das Auto nachweisen konnte. Weil der Unfallwagen womöglich nicht einmal ihm gehört, wurde er von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Mann werde nun ermittelt.

Kempten: Bundespolizistin findet Zweijährige allein in fahrendem Zug

Eine Bundespolizistin hat in Bayern am Samstagabend ein zweijähriges Mädchen allein in einem Regionalexpress auf dem Weg in Richtung Lindau entdeckt. Die Mutter des Kinds habe am Bahnhof Kressbronn zunächst das Gepäck aus dem Zug geholt und dann das Kind holen wollen, teilte die Bundespolizeiinspektion Kempten am Montag mit. Doch bevor die 26-Jährige die Tochter nachholen konnte, schlossen sich bereits die Türen, und der Zug fuhr los. Mit Hilfe der Bundespolizistin sei das Malheur aber schnell beendet gewesen. Die Beamtin habe alle umliegenden Polizeidienststellen informiert, so dass diese bereits im Bilde waren, als die Mutter sich meldete. Die Polizistin habe das Kind dann mit zu ihrer Dienststelle genommen, wo es nur eine Dreiviertelstunde nach der Trennung von der Mutter von der Oma abgeholt wurde.

Perleberg: Kamel beißt Tierpfleger beim Füttern ins Gesicht

Ein Tierpfleger ist im Tierpark Perleberg in Brandenburg von einem Kamel ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Der 54-Jährige habe am Sonntag das Gehege gereinigt und die Tiere gefüttert, teilte die Polizei am Montag mit. Auf einmal habe ein neben dem Mann stehendes Kamel den Kopf gedreht und zugebissen. Der Tierpfleger wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Apolda: Feuerwerk bei Brand von Discounter in Thüringen entzündet

Beim Brand eines Discounters in Apolda in Thüringen ist ein Millionenschaden entstanden. Der Supermarkt sowie eine angrenzende Bäckerei brannten in der Nacht zum Montag komplett aus, wie die Polizei berichtete. Das Feuer zündete ebenfalls im Supermarkt gelagerte Feuerwerkskörper. Die Raketen waren weithin sichtbar und zogen auch Schaulustige an. Vermutet wird ein technischer Defekt in der Bäckerei als Auslöser des Feuers. Die Einsatzkräfte sahen schon beim Eintreffen hohe Flammen in den Himmel schlagen. Nach Angaben der Polizei waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, die den Brand in der Nacht nach vier Stunden löschen konnten. Der Schaden wird auf rund anderthalb Millionen Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Köln: Polizei beendet illegale Techno-Party in Köln

In einem Waldstück im Osten von Köln haben in der Nacht zum Sonntag etwa 25 Leute eine Techno-Party gefeiert. Vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren hatten eine professionale Musikanlage aufgebaut und über einen Messengerdienst zu der Party eingeladen. Die Gäste rannten weg, die vier Veranstalter blieben, weil sie andernfalls ihre Anlage im Stich gelassen hätten. Sie müssten sich nun wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung verantworten, teilte die Polizei am Montag mit.

Berlin: Polizei löst Gottesdienst mit mehr als 170 Menschen auf

Ein Gottesdienst einer kleinen Berliner Gemeinde mit weit mehr als 170 Menschen ist in der Hauptstadt wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Regeln aufgelöst worden. In einem Saal der Kirchengemeinde im Stadtteil Gesundbrunnen seien am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr 170 Erwachsene sowie weitere Kinder von der Polizei angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Menschen hätten weder Masken getragen noch Abstände eingehalten. Ein Hygienekonzept und Anwesenheitslisten hätten ebenfalls gefehlt.

Der Pfarrer habe angegeben, eigentlich sei ein Gottesdienst im kleinen Kreis geplant gewesen, die Zahl der Besucher sei dann aber gestiegen. Die Polizei stellte Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen mehr als 100 Menschen. Erst am Samstagabend hatte die Berliner Polizei eine Hochzeitsfeier mit 60 Menschen ganz in der Nähe beendet.

Schwerte: Polizei löst Treffen mit Friseur auf

Die Polizei hat in einem Keller in Nordrhein-Westfalen ein coronaregelwidriges Treffen zum Haareschneiden aufgelöst. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung seien Einsatzkräfte am Freitagnachmittag im Untergeschoss eines Geschäftshauses in Schwerte auf 20 Personen gestoßen, die sich ohne Abstand und Maske auf engem Raum aufhielten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zur Gruppe, die überwiegend aus Männern bestanden habe, gehörte mindestens ein Friseur. Auf dem Boden lagen zudem abgeschnittene Haare. Auf den Tischen habe Friseurbedarf gestanden.

Außerdem nahm die Polizei bei ihren Ermittlungen Marihuana-Geruch wahr und stellte diverse Drogen sicher, darunter auch andere Arznei- und Betäubungsmittel. Die Ermittlungen wegen der Drogenverstöße dauerten an. Drei Beschuldigte waren zwischenzeitlich festgenommen, aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Zudem leitete die Polizei gegen alle Anwesenden Verfahren wegen Verstößen gegen die geltende Coronaschutzverordnung ein, die vom Ordnungsamt der Stadt weitergeführt werden.

Schnee und Glatteis führen zu Unfällen im Süden Deutschlands

Autos fahren am Sonntag in Bayern auf schneebedeckter Fahrbahn: Die Glätte verursachte zahlreiche Unfälle © Fotostand / Fritsch / Picture Alliance

Neuschnee, rutschige Fahrbahnen und umgestürzte Bäume haben vor allem im Süden Deutschlands am Sonntag und in der Nacht zu Montag zu mehreren Unfällen geführt. Auch wenn die Polizei insgesamt von einer deutlich ruhigeren Verkehrslage im Vergleich zu den Vortagen sprach, gab es dennoch Verletzte und mindestens einen Toten. Ein Autofahrer starb in Baden-Württemberg, nachdem er mit seinem Wagen über einen Schneehügel geschanzt war. In Bayern rutschten einige Autos von den matschigen Straßen und kamen erst in angrenzenden Böschungen zum Stehen. Vor allem in der Region um München krachte es mehrfach. Meist blieb es jedoch bei Blechschäden.

München: Mordversuch in Klinik? – Pfleger in weiteren Fällen unter Verdacht

Ein im November wegen Mordversuchs verhafteter Münchner Krankenpfleger steht inzwischen wegen weiterer Fälle unter Verdacht. "In dieser Sache prüfen wir weitere Verdachtsfälle", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren." Wie viele Fälle das sind, ließ sie offen. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft in drei Fällen wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt. Sie wirft dem 24-Jährigen vor, drei Patienten im Alter von 54, 90 und 91 Jahren aus reiner Geltungssucht mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht zu haben, um dann bei ihrer Rettung zu glänzen.

Ein aufmerksamer Oberarzt am Klinikum rechts der Isar war stutzig geworden, weil sich der Zustand von zwei Patienten plötzlich und unerklärlich verschlechtert hatte. Interne Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen ähnlichen Fall, bei dem auch der Beschuldigte Dienst hatte. Der Verdacht: Der Pfleger spritzte den Patienten eine Überdosis eines Medikaments, das ihnen nicht verabreicht werden sollte. Spuren dieser nicht verordneten Medikamente wurden im Blut der Patienten gefunden. Die Klinik zeigte den Pfleger an, er bestritt die Vorwürfe bei seiner Festnahme.

Friedeburg: 41-Jährige rutscht mit Auto in Kanal in Ostfriesland

Eine 41 Jahre alte Frau ist in Friedeburg in Ostfriesland mit ihrem Auto in den Ems-Jade-Kanal gerutscht. Vermutlich war Schneeglätte die Ursache für das unfreiwillige Bad am Sonntagmittag, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor wich die Frau den Angaben zufolge auf der schmalen Straßen neben dem Kanal einem entgegenkommenden Auto aus. Als sie zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, verlor sie die Kontrolle und rutschte mit dem Wagen ins Wasser. Sie konnte sich selbstständig befreien und wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto ging vollständig unter und musste mit einem Kran aus dem Kanal geborgen werden.

