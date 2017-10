Bäckerei überfallen – bewaffnete Täter aktuell auf der Flucht

Höhenkirchen: Raubüberfall auf Bäckerei

In der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) haben am frühen Nachmittag zwei Bewaffnete eine Bäckerei überfallen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Die mutmaßlichen Täter sind laut der "tz" aktuell noch flüchtig. Nach ihnen werde mittels großangelegter Suche bis in den Landkreis Ebersberg gefahndet. Auch ein Sondereinsatzkommando (SEK) sei angefordert worden. Ob es Verletzte gab, ist bislang noch unklar.

Oberndorf/Neckar: Pkw durchbricht Brückengeländer - zwei Schwerverletzte

Offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkohol im Blut ist ein 30-Jähriger am Sonntagabend zwischen Oberndorf am Neckar und Bochimngen (Baden-Württemberg) in den Gegenverkehr geraten, wo er in einer Rechtskurve das Geländer einer Brücke durchbrach. Anschließend stürzte das Auto, in dem auch ein 27-jähriger Beifahrer saß, seitlich rund sieben Meter in die Tiefe und blieb auf dem Dach neben dem Neckar liegen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Rheine: Kontrahenten mit Messer lebensgefährlich verletzt

Zuerst stritten sie sich nur verbal, später auch körperlich: Im nordrhein-westfälischen Rheine ist ein 20-Jähriger von einem 44-Jährigen lebensgefährlich durch ein messer verletzt worden. Die Hintergründe, die zum Streit der beiden in einer Unterkunft für Monteure untergebrachten Männer führte, seien bislang noch unklar, schreibt die Polizei. Der Tatverdächtige wurde allerdings noch vor Ort festgenommen. gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

Essen: Mann schubst 58-Jährige nach Streit ins Gleisbett

Offenbar im Zuge eines Streits hat ein 47-Jähriger am Sonntagnachmittag in Essen eine Frau auf die Gleise der Station Bertholz-Beitz-Boulevard/Bamlerstraße gestoßen. Anschließend flüchtete der Mann, konnte dank sofort eingeleiteter Fahndung jedoch wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Das 58-jährige Opfer erlitt bei dem Sturz ins Gleisbett leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden, schreibt "Der Westen". Gegen den Tatverdächtigen werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Polizeisprecher dem Blatt.

Berlin: SEK-Einsatz wegen Nachbarschaftsstreits

Weil er sich von seinem Nachbarn so stark bedroht fühlte, hat ein 41-Jähriger in seiner Not die Polizei alarmiert, die daraufhin mit einem Sondereinsatzkommando (SEK) ausrückte. Dieses war laut "Berliner Zeitung" nötig, weil der aggressive Nachbar, 50, nicht nur Reizgas eingesetzt haben soll, sondern auch damit drohte, seine Schusswaffe einzusetzen.

Zwar fanden die Beamten bei der späteren Durchsuchung keine Waffe, stellten aber das Reizgas fest und beschlagnahmten es. Gegen den 50-Jährigen werde nun wegen Bedrohung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, heißt es. Seine Wohnung verlassen musste der Mann jedoch nicht.

Schwarzwald: Erster Schnee gefallen

Im Schwarzwald, Deutschlands höchstem Mittelgebirge, ist der erste Schnee gefallen und auch liegengeblieben. Der Feldberg jedenfalls präsentierte sich am Morgen mit einer dünnen Schneedecke. Der 1493 Meter hohe Gipfel und seine Umgebung waren somit erstmals nach dem Sommer weiß, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Der erste Schnee im Oktober ist den Angaben zufolge auf dem Feldberg nicht ungewöhnlich. Zum Rodeln oder Skifahren reicht er jedoch nicht. Der Feldberg ist den Angaben zufolge das größte und bedeutendste Skigebiet Baden-Württembergs.

Heidesheim: Baum fällt auf Boot und verletzt zwei Angler schwer

In der Nähe von Heidesheim bei Mainz sind zwei 44-jährige Angler lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Männer am Samstag mit ihrem Boot zum Angeln in den Budenheimer Altrhein gefahren. Als sie in Ufernähe den Anker warfen, stürzte ein Baum auf das Boot. Beide Männer wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Einer der Angler schaffte es trotzdem, per Handy den Notruf zu wählen. Da er keine genaue Ortsangabe machen konnte, orteten die Rettungskräfte das Mobilfunksignal. "Ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr Heidesheim erreichte die Verletzten zuerst und konnte die Schwerverletzten nach langen Bergungsmaßnahmen über einen Steiger der Personenschifffahrt an Land verbringen", heißt es im Bericht. Die Männer kamen ins Krankenhaus.

Zepernick: Frauen jagen Ex nackt in den Wald

Zwei Frauen sollen sich zusammengetan haben, um sich an ihrem gemeinsamen Ex-Partner zu rächen. Der Vorwurf: Sie haben den Mann splitternackt bei etwa sechs Grad Celsius im Wald ausgesetzt. Dafür müssen sich die 37-Jährige und die 39-Jährige nun vor Gericht verantworten. Wie die "Märkische Onlinezeitung" berichtet, handelt es sich bei den Angeklagten um die getrennt lebende Ehefrau des Opfers sowie um seine frühere Freundin. Der Vorfall ereignete sich bereits im März 2015. Demnach sollen die beiden Verschwörerinnen gemeinsam mit vier unbekannten Maskierten ihrem Ex in Zepernick nordöstlich von Berlin aufgelauert und ihn in einen Transporter gestoßen haben. Dann fuhren sie ihn in einen Wald. Während der Fahrt soll der Mann mit Kabelbindern gefesselt und geknebelt worden sein. Außerdem wurde er laut Anklage geschlagen und getreten. Im Wald musste er bis 100 zählen, derweil fuhren die Täterinnen davon. Der Mann lief anschließend orientierungslos umher, bis ein Auto den Nackten auflas.

Das Motiv: Die Frauen sollen sich von dem Mann belästigt gefühlt haben, bei den Verheirateten habe es auch Streit um Vermögenswerte gegeben. Das Gericht verhandelt nun wegen dem Vorwurf auf Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung.

Paderborn: A33 gesperrt nach Lkw-Unfall

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn A33 in Höhe Paderborn durch eine Mittelleitplanke gebrochen. Fahrer und Beifahrer des Lkw wurden dabei schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist unklar. Die A33 bleibt zunächst zwischen Paderborn-Mönkeloh und Paderborn-Zentrum in beide Richtungen komplett gesperrt.

So wird das Wetter in Deutschland

Sehen Sie die Wettervorhersage für Montag, 23. Oktober:





Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).