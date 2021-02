Wegen starker Regenfälle trat in Rheinland-Pfalz teilweise der Rhein über das Ufer. In der Ortsdurchfahrt Vallendar überflutete er die Bundesstraße 42.

Bremen: Etwa 80-Jähriger attackiert Kinder bei rassistischem Vorfall +++ Radevormwald: Betrunkener steigt in Traktor mit Schneeräumschild und baut etliche Unfälle +++ Dortmund: Frau haut Polizist auf Hintern – Anzeige wegen sexueller Belästigung +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Mainz: Hochwasser in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Das Hochwasser am Rhein steigt in Rheinland-Pfalz weiter an, wenn auch zum Teil nur noch geringfügig. Wie das Hochwassermeldezentrum in Mainz am Dienstag mitteilte, sind im Oberrhein die Höchststände bis Worms erreicht, die Stände könnten jedoch in den kommenden Tagen erneut ansteigen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Dienstag weiteren Regen im Laufe der Woche voraus. In den Rheingemeinden häuften sich derweil die Beschwerden, dass aufgrund des Hochwassers bestehende Sperrungen von Verkehrsteilnehmern "beharrlich missachtet" würden. Die Polizei werde in den kommenden Tagen die Bereiche gezielt kontrollieren, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Die Kölner Hochwasserschutzzentrale rechnete am Dienstag damit, dass der Pegel Köln am Mittwoch den Wert von 8,30 Metern erreichen wird, ab dem keine Schiffe mehr auf dem Rhein fahren dürfen. Rheinabwärts in Duisburg ist das Erreichen dieser Marke derweil nicht in Sicht. Das Landesumweltamt rechnete am Pegel Duisburg-Ruhrort für Samstag mit einem Höchststand zwischen 9,60 und 9,90 Metern. Die Hochwassermarke II liegt dort bei 11,30 Metern. In Köln sagten die Experten für Freitag einen Höchststand zwischen 8,40 und 8,70 Metern voraus. Die Städte und Gemeinden am Rhein hatten sich bereits in den vergangenen Tagen auf das Hochwasser vorbereitet. Parkplätze in Rheinnähe wurden gesperrt und dort stehende Fahrzeuge abgeschleppt.

Die Schifffahrt blieb in Rheinland-Pfalz laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn über weite Strecken auf dem Rhein verboten, denn die Hochwassermarke II war am Dienstag an den Pegeln Maxau, Speyer, Bingen und Koblenz, Andernach und Oberwinter überschritten. An der Mosel sollte sich der Pegelstand Trier laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz bis Donnerstag ebenfalls noch auf mehr als acht Meter erhöhen.

Bremen: Etwa 80-Jähriger attackiert Kinder bei rassistischem Vorfall

Ein unbekannter etwa 80-jähriger Mann hat in Bremen drei Kinder rassistisch beschimpft und körperlich attackiert. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ereignete sich der Vorfall auf einem Spielplatz, die Kinder wurden leicht verletzt. Unter anderem soll der Mann dabei eine Zwölfjährige ins Gesicht geschlagen und eine Zehnjährige am Arm mehrere Meter mit sich gezogen haben. Einen Elfjährigen soll er zudem zu Boden gestoßen haben. Die drei Kinder flüchteten nach den Attacken mit leichteren Blessuren und riefen die Polizei. Der Verdächtige soll bei der Tat vom Montag Äußerungen wie "Ausländer raus" getätigt haben. Er wurde als etwa 80-Jähriger mit grauweißem Haar beschrieben. Außerdem humpelte er. Die Beamten baten Zeugen des Geschehens, sich zu melden.

Radevormwald: Betrunkener steigt in Traktor mit Schneeräumschild und baut etliche Unfälle

Im nordrhein-westfälischen Radevormwald hat ein junger Mann nach einer Alkohol-Fahrt eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Der 23-Jährige war nach eigenen Angaben nach einem Trinkgelage zu Fuß in einem Industriegebiet unterwegs, als er auf einen geparkten Traktor mit einem knapp vier Meter breiten Schneeräumschild aufmerksam wurde. Er setzte sich hinein, startete den Motor und fuhr los.

Mit diesem Traktor, an den ein vier Meter breites Schneeräumschild montiert war, richtete der Man einen immensen Schaden an © Polizei Oberbergischer Kreis

Auf seiner Fahrt rammte er fünf Autos, eine Hausfassade einen Zaun und eine Garage. Dann stieß er mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammen. Dessen Fahrer, ein 46-jähriger Mann, erlitt leichte Verletzungen. Vor einem Lebensmittelgeschäft fanden Polizisten schließlich den verlassenen Traktor. Den Mann entdeckten die Beamten auf einem Supermarkt-Parkplatz, wo er den Traktor abgestellt hatte.

Diese Garage wurde ebenfalls erheblich beschädigt © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Er stand erheblich unter Alkohol- und augenscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen dauern an. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf knapp 100.000 Euro.

Auch diese Hausfassade hat bei der Irrfahrt etwas abbekommen © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Dortmund: Frau haut Polizist auf Hintern - Anzeige wegen sexueller Belästigung

Eine betrunkene Frau (28) hat in Dortmund einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof auf den Hintern geschlagen und die Beamten bei der anschließenden Kontrolle beleidigt. Sie wurde unter anderem wegen sexueller Belästigung angezeigt und landete in einer Ausnüchterungszelle. Die Frau habe sich der Streife am Montagnachmittag von hinten genähert und dem Beamten "unvermittelt auf sein Gesäß" geschlagen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Weil sie sich nicht ausweisen konnte, wurde sie Richtung Wache geführt - wobei die Frau die Beamten immer wieder beleidigte. Ihre Bodycams zeichneten alles auf, so die Behörde. Ein Alkoholtest habe bei der polizeibekannten Frau einen Wert von rund 1,6 Promille ergeben.

Frankfurt: Sieben Männer angeklagt nach Ausschreitungen am Opernplatz

Die Staatsanwaltschaft hat sieben Männer angeklagt, die im vergangenen Juli an den schweren Ausschreitungen auf dem Frankfurter Opernplatz beteiligt gewesen sein sollen. Den Männern im Alter zwischen 18 und 31 Jahren werde jeweils vor dem Amtsgericht unter anderem Landfriedensbruch und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Der Prozess vor dem Amtsgericht gegen einen heranwachsenden Angeschuldigten sei für den 17. Februar terminiert, weitere Termine zur Hauptverhandlung seien noch nicht bestimmt worden. Bei den Ausschreitungen waren Polizeibeamte aus der Menge heraus angegriffen und mit Glasflaschen beworfen worden.

Der Opernplatz hatte sich im vergangenen Sommer angesichts geschlossener Clubs und Diskotheken zu einer Open Air Partyzone entwickelt. Auch am Wochenende des Vorfalls hatten bis zu 3500 Menschen zunächst friedlich gefeiert. In den frühen Morgenstunden kam es dann zu den Angriffen auf die Beamten und ihre Fahrzeuge. Dabei sollen laut Staatsanwaltschaft fünf Polizisten verletzt worden sein. Zudem sollen die Randalierer einen Sachschaden in Höhe von mindestens 14 600 Euro verursacht haben.

Berlin: 240 Bewohner kehren zurück, mehrere Häuser noch gesperrt

Nach der Evakuierung von 18 Häusern in Berlin-Köpenick können am Dienstag etwa 240 Bewohner zurückkehren. "Die ersten Menschen sind wieder in ihren Wohnungen", sagte eine Sprecherin des Bezirksamtes Treptow-Köpenick. Sechs Häuser seien aber weiter gesperrt, darunter die beiden einsturzgefährdeten Gebäude an der Baugrube, die am Sonntag mit Wasser vollgelaufen war. Insgesamt mussten laut Bezirksamt 360 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Gas, Wasser, Strom und Wärme mussten abgeschaltet werden.

Es werde weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, die einsturzgefährdeten Häuser zu stabilisieren, sagte Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) im rbb-Inforadio. Jetzt würden Holzkonstruktionen angebracht. Es gehe auch um die Hauptversorgungsleitungen in unmittelbarer Nähe. Das Wasser aus der Grube sei abgepumpt worden. Riesige Bigpacks mit Erde seien dort hineingestellt worden. "Es ist eine wirklich große Geschichte", sagte der SPD-Politiker. Er sprach zugleich von einem "Desaster". Wasser sei nicht allein das Problem an der Baustelle gewesen - "dass dort wirklich professionell gearbeitet wurde, daran bestehen ernsthafte Zweifel", auch wenn der Bauherr dies abstreite. "Die Annahme, dass es an unsachgemäßen Bauarbeiten liegt, ist extrem hoch." Bereits zuvor erteilte Auflagen seien nicht umgesetzt worden.

Magdeburg: Zöllner stellen 130 Kilogramm Haschisch in Auto sicher

Bei einer Kontrolle auf der A2 in Magdeburg, Anschlussstelle Kannenstieg, konnten Zollbeamte in einem Fahrzeug dem 130 Kilogramm Haschisch sicherstellen. Beamte zogen den mit zwei männlichen Niederländern besetzten Wagen aus dem laufenden Verkehr in Richtung Hannover. Der Fahrer gab an, keine steuerpflichtigen Waren, wie Zigaretten oder Alkohol, mit sich zu führen. Im Kofferraum befanden sich eine blaue Sporttasche sowie zwei Koffer; weitere Taschen lagen auf der Rücksitzbank. In der geöffneten Sporttasche kamen Klarsichttüten mit mehreren Päckchen mit braunem Klebeband umwickelt zum Vorschein, die befanden sich auch in den restlichen Gepäckstücken. Die beiden Männer wurden festgenommen, der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf circa 1,3 Millionen Euro.

Die Taschen waren voll mit Haschisch. Der geschätzte Straßenverkaufswert beläuft sich auf circa 1,3 Millionen Euro. © Hauptzollamt Magdeburg

Augsburg: Mann nach zehn Jahren auf der Flucht geschnappt

In Augsburg hat die Polizei einen Mann gefasst, der zehn Jahre lang auf der Flucht war. Gegen ihn lag seit 2010 ein Europäischer Haftbefehl vor, weil er im Jahre 2010 in mehreren Fällen im Raum Augsburg rund vier Kilogramm Heroin und mehrere hundert Gramm Kokain verkauft haben soll. Der heute 41-Jährige aus Nordmazedonien war 2005 nach Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe in sein Heimatland abgeschoben worden. Als fünf Jahre später die Ermittlungen gegen ihn begannen, bestand der Verdacht, dass er sich wieder unerlaubt im Großraum Augsburg aufhalten könnte. Schnell stellte sich aber heraus, dass er Deutschland bereits wieder verlassen hatte. Da Nordmazedonien eigene Staatsangehörige nicht nach Deutschland ausliefert, konnten vor Ort keine Fahndungsmaßnahmen mit dem Ziel der Verhaftung und anschließenden Auslieferung an Deutschland betrieben werden. Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten jedoch in Erfahrung bringen, dass sich der Beschuldigte im Grenzgebiet zu Albanien aufhält und möglicherweise unter der Angabe falscher Personalien dorthin mehrfach unbehelligt aus- und einreiste. Durch intensive verdeckte Maßnahmen bestand nun der aktuelle Verdacht, dass sich der 41-Jährige zumindest seit Anfang dieses Jahres mutmaßlich wieder unerlaubt in Deutschland aufhält und auch hier andere Personalien verwendet. Schließlich ergab sich der Hinweis auf eine Wohnung im Augsburger Stadtteil Oberhausen, in deren unmittelbaren Umgebung der Gesuchte am 28. Januar 2021 festgenommen werden konnte. Der Mann gestand schließlich, der gesuchte Mann zu sein.

Nachrichten von Montag, den 1. Februar 2021

Jüchsen: Empörung nach illegalem Karnevalsumzug

Ein illegaler Umzug von Karnevalisten im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen sorgt für Empörung. "In den aktuell so schwierigen Corona-Zeiten ist dies einfach verantwortungslos und rückt den organisierten Karneval in ein völlig falsches Licht", erklärte der Landesverband Thüringer Karnevalvereine am Montag. Am Sonntag hatte erst die Polizei dem Treiben ein Ende gesetzt, nachdem bis zu 90 Teilnehmer bei einem Umzug im Ortsteil Jüchsen der Gemeinde Grabfeld zusammengekommen waren. Wie ein Polizeisprecher sagte, weist Jüchsen den höchsten Wochenwert an Corona-Infektionen je 100.000 Einwohnern in Thüringen auf und gilt demnach als Hotspot. Nach Angaben des Sprechers hatten sich die Teilnehmer des Umzugs über Soziale Netzwerke verabredet. Auch Pferde und teils geschmückte Fahrzeuge seien beteiligt gewesen. Auch Landrätin Peggy Greiser (parteilos) war entsetzt. "Es ist angesichts der aktuellen ernsten Lage absolut verantwortungslos und nicht zu tolerieren, was in Jüchsen passiert ist", äußerte sie. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden drei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte erstattet. Greiser kündigte an, die Identitäten der Beteiligten sollten festgestellt und die Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung geahndet werden.

Wiesbaden: Mann soll Ehefrau getötet haben (Aktualisierung)

Mitten in Wiesbaden soll ein 56 Jahre alter Mann in der Nacht seine 49-jährige Frau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Schwester der Ehefrau wurde schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Erst vier Wochen zuvor sei es zur Trennung der Eheleute gekommen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag. Kurz vor der Tat seien die beiden Frauen vermutlich gemeinsam in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und dort auf den Mann getroffen. Dieser habe dann nach bisherigen Ermittlungen die Schüsse abgegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Weitere Personen scheinen, Stand jetzt, nicht beteiligt gewesen zu sein", teilte die Polizei mit. Die 48 Jahre alte Schwester sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sei außer Lebensgefahr aber noch nicht vernehmungsfähig. Alle drei seien bulgarische Staatsbürger. Nach Notrufen gegen 3.45 Uhr in der Nacht hätten Einsatzbeamte die beiden Eheleute verletzt auf der Straße liegend entdeckt. Obwohl Rettungskräfte noch versuchten, sie zu reanimieren, starben beide vor Ort.

Der Tatort in der Innenstadt von Wiesbaden ist von der Spurensicherung abgeschirmt, nachdem in der Nacht ein Mann und eine Frau durch Schüsse tödlich verletzt wurden. © Frank Rumpenhorst / DPA

Frankfurt (Oder): Zwei Taucher in Brandenburger See tödlich verunglückt

Zwei Taucher sind aus zunächst unklarer Ursache im brandenburgischen Werbellinsee tödlich verunglückt. Andere Sporttaucher, mit denen der 52-jährige Mann und die 49-jährige Frau unterwegs waren, fanden die beiden am Sonntag regungslos in rund sechs Metern Tiefe treibend, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Beide wurden nach Polizeiangaben wiederbelebt und per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht, starben jedoch kurz darauf. Die Frau und der Mann sollen erfahrene Taucher gewesen sein. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Bad Dürkheim: Leichen in ausgebranntem Auto waren Vater und seine zwei Kinder

Bei den drei Toten in einem ausgebrannten Wagen im pfälzischen Bad Dürkheim handelt es sich um einen Vater mit seinen zwei Kindern. Der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sei 34 Jahre alt, die Tochter 5 und der Sohn 3 Jahre alt gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Montag mit. Eine von dem Vater verfasste Abschiedsnachricht deute darauf hin, dass er sich und seine Kinder selbst getötet habe. Das brennende Auto war am Abend des 19. Januars auf einem Parkplatz an der B37 entdeckt worden. Nachdem das Fahrzeug gelöscht war, fanden Rettungskräfte die drei Leichen im Wrack. Die Ermittlungen hätten bislang keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter ergeben, hieß es in der Mitteilung. Die Untersuchungen liefen weiter. Ermittler hatten im Autowrack den Einsatz eines Brandbeschleunigers festgestellt.

Freiburg: 27-Jährige stirbt nach Sturz in Schneeloch auf dem Feldberg

Bei einer Schneewanderung auf dem Feldberg im Schwarzwald ist eine 27-Jährige in ein Schneeloch eingebrochen und nach ihrer Rettung im Krankenhaus gestorben. Die Frau stürzte am Sonntag in das rund drei Meter tiefe Loch, das durch einen unter der Schneedecke verlaufenden Fluss entstanden war, wie die Polizei in Freiburg am Montag mitteilte. Sie konnte erst Stunden später von Rettungskräften geborgen werden und starb wenig später im Krankenhaus. Das steile Gelände, schlechtes Wetter und die einsetzende Dunkelheit erschwerten die Rettungsarbeiten von Bergwacht, Polizei und Freiwilliger Feuerwehr. Auch eine nach dem Unglück abgegangene Lawine verzögerte die Rettung zusätzlich, wie eine Sprecherin der Bergwacht sagte. Ein 28-jähriger Begleiter der Frau blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Bielefeld: Polizei stellt mutmaßliche Diebe von fast 21.000 FFP2-Schutzmasken

Zwei Wochen nach dem Diebstahl von 20.700 FFP2-Schutzmasken aus dem Keller einer Bielefelder Apotheke sind die mutmaßlichen Täter ermittelt worden. Sowohl bei einem polizeibekannten 29-jährigen Tatverdächtigen als auch bei seinem 28-jährigen Komplizen wurden laut Polizeibericht vom Montag FFP2-Masken entdeckt. Knapp zehntausend beschlagnahmte Masken konnten der Apotheke demnach zurückgegeben werden. Den Angaben zufolge hatte eine Zeugin in der Nacht zum 18. Januar beobachtet, wie zwei Männer Pakete aus dem Haus in zwei Fahrzeuge luden. Von einem der Autos habe sie das Kennzeichen notiert. Eine Mitarbeiterin der Apotheke habe den Diebstahl am Mittag bemerkt und angezeigt. Anhand der Informationen konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden.

Garmisch-Partenkirchen: Toiletten-Transporter verunglückt – 1000 Liter Fäkalien auf der Straße

Unfall mit übelriechenden Folgen: In Garmisch-Partenkirchen ist ein Laster beim Abtransport mobiler Toiletten ausgelaufen. Am Montagmorgen streifte der 60-jährige Fahrer des Transporters an einer Kurve einen Gartenzaun, wodurch das Ablassventil abriss, teilte die Polizei mit. Dadurch strömten den Angaben zufolge rund 1000 Liter Fäkalien aus dem Tank und verteilten sich etwa 50 Meter weit auf der Straße. Etwa zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten anschließend die Straße.

Wiesbaden: Zwei Menschen durch Schüsse tödlich verletzt

In Wiesbaden sind in der Nacht zum Montag ein Mann und eine Frau durch Schüsse tödlich verletzt worden. Eine weitere Frau habe schwere Verletzungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich wohl um eine Tat mit familiärem Hintergrund, die Beteiligten stünden in familiärer Verbindung zueinander. Die Tat hat sich laut Polizei auf offener Straße ereignet. Sowohl der Verlauf als auch die genaueren Hintergründe seien derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei und Spurensicherung seien vor Ort.

Berlin: Baugrube voller Wasser – 18 Wohnhäuser evakuiert

In Berlin haben am Sonntagabend Bewohner von 18 Häusern bei eisigen Temperaturen ihre Wohnungen verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war. An einem Gebäude im Stadtteil Köpenick hatten sich Risse gebildet, Fenster ließen sich nicht mehr öffnen, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus Sicherheitsgründen seien auch die Bewohner von 17 umliegenden Häusern aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu räumen. Insgesamt waren demnach 300 Wohnungen betroffen. Wie viele Menschen dort lebten, war zunächst unklar. Die Polizei rechnete damit, dass bis zum frühen Montagmorgen alle Betroffenen in umliegenden Hotels untergebracht werden könnten. Das Technische Hilfswerk (THW) begann am späten Sonntagabend damit, das einsturzgefährdete Gebäude neben der Wassergrube abzustützen.

Moos: Brand in Brauerei in Niederbayern – Millionenschaden befürchtet

Ein Brand in einer Brauerei im niederbayerischen Moos hat vermutlich einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer war am Sonntagabend im Heiz- und Kraftwerk des Unternehmens im Landkreis Deggendorf ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen hätten die Löschkräfte den Brand unter Kontrolle gehabt. Sprecher der Brauerei bezifferten den Schaden demnach auf geschätzt mindestens fünf Millionen Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt.

