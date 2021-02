Die Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf. Das Amtsgericht in Köln erließ am vergangenen Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 53-jährigen Tatverdächtigen.

Frankfurt: Mutmaßlicher Mörder am Flughafen gefasst +++ Bad Segeberg: 15-Jähriger streamt eigene Autofahrt live im Netz +++ Köln: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer von Hanau +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Köln: 53-Jähriger wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch verhaftet

Ein 53 Jahre alter Mann aus Köln soll Kinder sexuell missbraucht haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die Polizei sei durch Ermittlungen im Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach auf den Fall aufmerksam geworden, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Ausgangspunkt war demnach, dass der 53-Jährige unter falschen Angaben zu seiner Person Kinder auf Social-Media-Plattformen veranlasst haben soll, auch gegen Geld kinderpornografische Fotos und Videos anzufertigen und ihm zu übersenden. Vorige Woche war die Wohnung des Mannes durchsucht worden. Bei der Auswertung der Daten des geständigen Mannes fanden die Ermittler auch Dateien, die auf aktive sexuelle Missbrauchstaten hindeuteten. "Kurze Zeit später identifizierten Ermittler ein elfjähriges Mädchen im Kölner Umland sowie einen 13-jährigen Jungen aus Bayern", erklärte die Polizei. Die Kinder hätten die Tatvorwürfe bestätigt und umfangreiche Angaben gemacht. Das Amtsgericht in Köln erließ am vergangenen Donnerstag einen Haftbefehl.

Die Polizei erklärte, 16 Monate nach Einrichtung der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Berg" richteten sich die Ermittlungen damit erstmals gegen einen Tatverdächtigen, der Kontakt zu fremden Kindern über Social-Media-Plattformen aufgenommen habe. Die BAO ermittelt seit Oktober 2019. Im Haus eines Mannes aus Bergisch Gladbach bei Köln waren damals Unmengen kinderpornografischer Daten gefunden worden. Über ihn stießen die Ermittler auf Hunderte weitere Verdächtige.

Quelle: DPA

Frankfurt: Mutmaßlicher Mörder am Flughafen gefasst

Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Mörder abgefangen. Er werde einem Haftrichter vorgeführt, teilten die Beamten am Montag mit. Sie hatten den 22-jährigen Schweden am Sonntag nach der Einreise aus Katar festgenommen, weil die schwedischen Behörden international nach dem Mann fahndeten. Er soll im November 2020 in Stockholm einen Mann ermordet haben. Ein Auslieferungsersuchen der Schweden liege vor.

Quelle: DPA

Minden: Polizei findet verbrannte Leiche

Im ostwestfälischen Minden ist am Montagmorgen eine verbrannte Leiche in der Nähe einer Sportanlage gefunden worden. Aufgrund der unklaren Todesumstände habe eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Leichnam war gefunden worden, nachdem der Polizei am Morgen ein Brand an der Grünfläche gemeldet worden war. An diesem Dienstag soll die Leiche obduziert werden.

Quelle: DPA

Nürnberg: 15-Jähriger will Wodka kaufen und greift Tankstellenmitarbeiter an

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Jugendlicher in Nürnberg einen Tankstellenmitarbeiter angegriffen. Demnach wollte der 15-Jährige um etwa 0.30 Uhr eine Flasche Wodka kaufen, was der Angestellte dem Minderjährigen untersagte. Daraufhin verlor dieser seine Fassung und griff Waren aus den Regalen, die er dann auf den Mitarbeiter warf. Weiterhin drohte er diesem laut Polizeibericht damit, ihn mit einem Messer zu verletzen. Schließlich stahl der Jugendliche eine Flasche Wodka und flüchtete aus der Tankstelle. Die bereits alarmierte Polizei konnte den Minderjährigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Auch die Beamten griff der 15-Jährige verbal an und spuckte auf dem Weg zur Wache in einem solchen Maß in den Streifenwagen, dass den Beamten zufolge eine Innenreinigung des Autos notwendig sei. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts auf Bedrohung, Diebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken

Schmalkalden: Hungriger Dieb klaut Knackwürste aus Kühlschrank

In der thüringischen Stadt Schmalkalden hat sich ein Dieb an den Lebensmitteln von Anwohnern bedient. Offenbar entwendete der hungrige Kriminelle aus einem Kühlschrank im Keller eines Hauses Knackwürste im Wert von etwa 160 Euro. Die Tat soll zwischen dem 1. Februar und dem 21. Februar stattgefunden haben. Die Landespolizeiinspektion Suhl bittet um mögliche Hinweise auf den Täter.

Quelle:Landespolizeiinspektion Suhl

Bad Segeberg: 15-Jähriger streamt eigene Autofahrt live im Netz

Durch einen Livestream hat sich ein 15-jähriger Autofahrer aus Norderstedt in Schleswig-Holstein quasi selbst überführt. Wie die Polizei am Montag in Bad Segeberg mitteilte, übertrug der Jugendliche seine illegale Fahrt am Freitag in einem sozialen Netzwerk in Echtzeit. Zeugen, die seinen Stream zufällig sahen, alarmierten die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich auf die Suche und fingen das Auto mit dem 15-Jährigen am Steuer ab. Dieser war im Wagen seines Vaters unterwegs. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und die Zündschlüssel. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Ermittelt wird aber auch gegen den Vater – wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: AFP

Köln: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer von Hanau

Unbekannte haben einen Gedenkort für Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau in Köln zerstört. Sie hätten Folien mit Namen und Bildern der Opfer abgerissen und in die Böschung am Rhein geworfen. Die Polizei bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Vorfall in Köln-Rodenkirchen, über den zunächst die Kölner Jusos berichtet hatten. Die Täter hatten den Gedenkort nach Angaben der Jugendorganisation der SPD in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstört. Der Vorfall wurde als Sachbeschädigung angezeigt. Bei den Ermittlungen werde der Staatsschutz hinzugezogen, hieß es.

Am Abend des 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. neun Menschen an mehreren Orten in der hessischen Stadt Hanau erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter tötete und anschließend sich selbst. Zuvor hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

Quelle: DPA

Frankfurt: 500 Kilo schwerer Blindgänger entschärft

Der hessische Kampfmittelräumdienst hat am Sonntagnachmittag eine Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main entschärft. 4500 Anwohner mussten zwischenzeitlich die Gefahrenzone verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Der 500 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Arbeiten in einer Baugrube gefunden worden.

Die 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Frankfurter Stadtteil Niederrad konnte am Sonntagnachmittag vom Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen entschärft werden. © Feuerwehr Frankfurt am Main

Die Entschärfung musste einige Male unterbrochen werden, weil Menschen den Evakuierungsbereich oder die Schutzzone betraten. In diesem Gebiet, das an die Evakuierungszone angrenzte, durfte sich niemand draußen aufhalten, Fenster mussten geschlossen bleiben. Daran hielten sich aber zunächst nicht alle, hieß es, weswegen die Polizei mehrfach kontrollierte. Gegen 14.00 Uhr war die Bombe entschärft, die Sperrungen wurden aufgehoben.

Quelle: DPA

Kühlungsborn: Polizei löst Line Dance-Aufführung in der Innenstadt auf

Im Ostseebad Kühlungsborn hat die Polizei am Sonntag wegen der Corona-Einschränkungen eine Line Dance-Vorführung gestoppt. Etwa 50 Aktive einer solchen Tanzgruppe hatten sich in der Innenstadt getroffen und getanzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch großen Andrang im Zuge des sonnigen Wetters blieben mehrere hundert Zuschauer auf dem Boulevard stehen, so dass sich eine größere Ansammlung bildete. Dabei seien die Kontaktabstände nicht mehr eingehalten worden. So mussten die "Line Dancer" ihre Aktivitäten abbrechen und die Besucher sich entsprechend der Vorgaben wieder anders verteilen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es wegen der Wochen-Inzidenz von landesweit rund 67 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter strenge Beschränkungen, auch für öffentliche Kulturveranstaltungen. Im Landkreis Rostock, in dem Kühlungsborn liegt, betrug der Wert zuletzt 43,6.

Quelle: DPA

