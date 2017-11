Berchtesgaden: Lawine tötet Frau

Eine Lawine hat am Kehlstein im Berchtesgadener Land eine Frau mitgerissen, die noch am Unglücksort starb, teilte die Polizei mit. Die Lawine hatte sich in einer steilen Rinne auf etwa 1630 Höhenmetern gebildet und riss die 50-Jährige etwa 50 Meter bis zu einer Felskante sowie anschließend hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände mit sich. Obwohl vorausgehende Touristen den Unfall bemerkten und sofort den Rettungsdienst alarmierten, starb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein Polizeibergführer aus Berchtesgaden und der Lawinenwarndienst Bayern ermitteln nun, warum es zu dem Lawinenabgang gekommen war.

Düsseldorf: 15 bewaffnete Männer attackieren Jugendliche



In der Nacht zu Samstag hat eine Gruppe von 15 Männern andere junge Männer und Frauen im Hofgarten angegriffen. Ein 17-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt, ein weiterer mit einem Elektroschocker und mehreren Fußtritten, berichtete die Polizei. Eine Gruppe von vier Frauen und vier Männern war gegen 1 Uhr nachts im Hofgarten unterwegs. Sie stieß auf eine Gruppe von 15 Männern zwischen 18 und 20 Jahren, die die Frauen beschimpfte. Die jungen Männer stellten sich daraufhin vor die Frauen, woraufhin einige aus der anderen Gruppe sie angriffen. Ein 17-Jähriger wurde durch einen Messerstich verletzt. Er wurde später ambulant im Krankenhaus versorgt. Ein anderer 17-Jähriger wurde mit einem Elektroschocker angegriffen. Als er am Boden lag, trat einer der Männer gegen seinen Kopf. Jetzt sucht die Polizei nach den Angreifern und Zeugen.

Frankenthal: Autofahrer bremst Rettungswagen aus



Ein Autofahrer hat in Rheinland-Pfalz einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, zu einer Notbremsung gezwungen. Der 30-Jährige sei mit seinem Wagen zunächst vor dem Rettungswagen über mehrere rote Ampeln gerast, teilte die Polizei mit. Durch ein riskantes Überholmanöver habe er den Fahrer des Rettungswagens dann noch zu einer Notbremsung gezwungen. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Der Autofahrer hätte ausweichen "können und müssen", sagte eine Polizeisprecherin.

So wird das Wetter in Deutschland

Sehen Sie die Wettervorhersage für Montag, 20. November:





Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).