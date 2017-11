Niederaula: Junges Pärchen ermordet Mann und wirft Leiche in die Fulda

Ein junges Paar aus Zwickau hat den Mord an einem 45-Jährigen gestanden. Gegen die 17-Jährige und ihren 20-jährigen Freund sei am Samstag ein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Zwickau am Montag mit. Am 11. November hätten sie den 45-Jährigen in Gera mit Messerstichen in den Hals und den Oberkörper getötet. Sie wollten sein Auto rauben. Die Leiche des Mannes sollen sie in den Kofferaum gelegt haben. Sie fuhren damit Richtung Bad Hersfeld und warfen den Toten in die Fulda. Das Paar wurde am 11. November in Frankfurt/Main gestellt. Das Opfer konnte trotz aufwendiger Suche durch die Polizei noch nicht gefunden werden. Die Ermittler suchen nun nach einem älteren Mann, der das Paar als Anhalter von Altenburg nach Ronneburg mitgenommen hat. Außerdem werden weitere mögliche Zeugen gesucht, die Angaben zu der seit dem 2. November andauernden Tour des Pärchens machen können.

Lohr am Main: Angler ertrunken

Er wollte über Nacht angeln und ist ertrunken. Die Leiche des 57-Jährigen wurde am Sonntagnachmittag von einem Taucher auf dem Grund des Mains gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus Lohr am Main war am Samstagnachmittag zu seinem Angelausflug in der Nähe der Schleuse Steinbach aufgebrochen. Ein befreundeter Angler entdeckte am Sonntagvormittag das leere Kajütboot des 57-Jährigen. Da von diesem jede Spur fehlte, alarmierte der Freund die Polizei. Diese startete eine große Suchaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber. Gegen 17 Uhr entdeckte ein Taucher den Toten. Es gebe keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es.

Hagen: Betrunkener ruft 110, weil ihm Taxi zu teuer war



Wegen andauernden Missbrauchs von Notrufnummern hat die Polizei einen angetrunkenen 41-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann wählte am frühen Sonntagmorgen wiederholt die 110, wie die Polizei mitteilte. Einen Grund für die Anrufe nannte er bei den Telefonaten mit der Leitstelle nicht. Streifenbeamte überprüften den Anrufer wenig später in einer Gaststätte. Den Polizisten erklärte der Mann, dass er lediglich einmal mit einem Streifenwagen fahren wolle und ihm ein Taxi zu teuer sei. Die Polizisten untersagten ihm zunächst den weiteren Missbrauch von Notrufen. Wenig später wählte der Mann jedoch erneut mehrere Male den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Nun sagte er den Streifenbeamten, dass ihm langweilig sei - und dass er auch weiterhin anrufen werde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den 41-Jährigen mit zur Wache. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.



Berchtesgaden: Lawine tötet Frau

Eine Lawine hat am Kehlstein im Berchtesgadener Land eine Frau mitgerissen, die noch am Unglücksort starb, teilte die Polizei mit. Die Lawine hatte sich in einer steilen Rinne auf etwa 1630 Höhenmetern gebildet und riss die 50-Jährige etwa 50 Meter bis zu einer Felskante sowie anschließend hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände mit sich. Obwohl vorausgehende Touristen den Unfall bemerkten und sofort den Rettungsdienst alarmierten, starb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein Polizeibergführer aus Berchtesgaden und der Lawinenwarndienst Bayern ermitteln nun, warum es zu dem Lawinenabgang gekommen war.

Wolperath: Hund findet verweste Frauenleiche im Wald

Am Sonntagnachmittag stöberte ein Hund von Spaziergängern eine weibliche Leiche in einem Waldgebiet in Neunkirchen-Seelscheid (Wolperath) auf. Die Polizei vermutet, dass ihr Tod bereits mehrere Wochen oder Monate zurückliegt. Sowohl die Identität der Frau als auch die Todesursache sind noch ungeklärt. Es ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass es sich um die seit Juni 2017 vermisste 64-jährige Ehefrau von Schlagerstar Andreas Martin handeln könnte, sagte ein Polizeisprecher dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Anhand bestimmter Kleidungsstücke gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Aber es gibt noch keine zweifelsfreie Identifizierung."

Düsseldorf: 15 bewaffnete Männer attackieren Jugendliche



In der Nacht zu Samstag hat eine Gruppe von 15 Männern andere junge Männer und Frauen im Hofgarten angegriffen. Ein 17-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt, ein weiterer mit einem Elektroschocker und mehreren Fußtritten, berichtete die Polizei. Eine Gruppe von vier Frauen und vier Männern war gegen 1 Uhr nachts im Hofgarten unterwegs. Sie stieß auf eine Gruppe von 15 Männern zwischen 18 und 20 Jahren, die die Frauen beschimpfte. Die jungen Männer stellten sich daraufhin vor die Frauen, woraufhin einige aus der anderen Gruppe sie angriffen. Ein 17-Jähriger wurde durch einen Messerstich verletzt. Er wurde später ambulant im Krankenhaus versorgt. Ein anderer 17-Jähriger wurde mit einem Elektroschocker angegriffen. Als er am Boden lag, trat einer der Männer gegen seinen Kopf. Jetzt sucht die Polizei nach den Angreifern und Zeugen.

Frankenthal: Autofahrer bremst Rettungswagen aus



Ein Autofahrer hat in Rheinland-Pfalz einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, zu einer Notbremsung gezwungen. Der 30-Jährige sei mit seinem Wagen zunächst vor dem Rettungswagen über mehrere rote Ampeln gerast, teilte die Polizei mit. Durch ein riskantes Überholmanöver habe er den Fahrer des Rettungswagens dann noch zu einer Notbremsung gezwungen. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Der Autofahrer hätte ausweichen "können und müssen", sagte eine Polizeisprecherin.

Hamburg: Funkenflug an Gleis 13

Am Samstagmittag kam es nach Einfahrt eines Zuges im Hamburger Hauptbahnhof an Gleis 13 an einer Lok zu drei explosionsartigen Kurzschlüssen bei denen die Funken flogen, berichtete die Polizei. Dabei riss die Oberleitung und fiel auf den Zug. Das Gleis wurde gesperrt, die Züge mit etwa 150 Reisenden wurden sicher evakuiert. Die Passagiere wurden nicht verletzt. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).