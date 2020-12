Berlin: Zwei Haftbefehle nach Schießerei mit Schwerverletzten +++ Kaufsbeuren: Luftballon löst Polizeieinsatz aus +++ Essen: Funke-Tageszeitungen trotz Hackerangriffs wieder in größeren Umfängen +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Bottrop: Polizei findet Hunderte Kisten mit ungeöffneter Briefpost

Die Polizei hat in Bottrop mehrere Hundert Kisten mit nicht ausgetragenen Briefen entdeckt. Die ungeöffnete Post sei nach einem Zeugenhinweis in zwei Garagen, Kellerräumen und Autos gehortet worden, teilten die Beamten am Montag mit. Diese seien einer 54-Jährigen und einem Mann im Alter von 30 Jahren zuzuordnen, die bei einer Briefzustellerfirma gearbeitet hätten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung gegen die Verdächtigen ein. Den Angaben nach waren die Briefe bereits seit längerer Zeit gesammelt worden, statt sie auszutragen. Die Post solle nun wieder an die Firma gehen, damit sie zugestellt werden könne.

Berlin: Zwei Haftbefehle nach Schießerei mit Schwerverletzten

Nach der Schießerei im Berliner Stadtteil Kreuzberg mit vier Schwerverletzten sind Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen worden. Die beiden Männer befinden sich aufgrund von Schussverletzungen im Krankenhaus, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Sonntagabend mitteilte. Einem 30-Jährigen wird demnach versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt, einem 39-Jährigen der unerlaubte Besitz einer Schusswaffe. Bei der Schießerei in der Nacht zum Samstag waren vier Männer schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Ermittler gehen von einer Tat im Milieu der Organisierten Kriminalität aus.

Kaufsbeuren: Luftballon löst Polizeieinsatz aus

Anstatt einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen, haben Polizisten im schwäbischen Kaufbeuren nur einen Luftballon vorfinden können: Er hatte den Einbruchalarm eines Supermarktes ausgelöst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Luftballon habe sich am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags "selbstständig gemacht" und einen Bewegungsmelder innerhalb des Geschäftes ausgelöst.

Essen: Funke-Tageszeitungen trotz Hackerangriffs wieder in größeren Umfängen

Trotz des andauernden Hackerangriffs auf die Funke-Mediengruppe können die meisten Tageszeitungen des Verbundes an diesem Montag bereits wieder mit größeren Umfängen erscheinen. Das kündigte eine Sprecherin am Sonntag an. In Nordrhein-Westfalen werde mit 24 Seiten statt der achtseitigen Notausgabe am Tag nach dem Angriff geplant. An vielen anderen Standorten seien es 20 Seiten. Die Funke-Chefredakteure und Chefredakteurin Christine Richter würden sich zu dem Thema in den Montagsausgaben direkt an die Leser wenden.

Dutzende Kollegen haben laut der Sprecherin über das Weihnachtsfest daran gearbeitet, die IT-Systeme wiederherzustellen. Ziel sei dabei, sie nach und nach in eine neue, "saubere" Infrastruktur zu bringen. "Dies ist angesichts der zahlreichen, bundesweiten Funke-Standorte und potenziell über 6000 infizierten Rechner ein komplizierter und zeitraubender Prozess, der uns allen viel abverlangt", erklärte sie.

Ungerhausen: Drei Schafe im Kofferraum eines Autos transportiert

Bei der Kontrolle eines Autos an einer Tankstelle im schwäbischen Landkreis Unterallgäu trauten die Polizeibeamten ihren Augen nicht: Im Kofferraum des Wagens aus Mittelfranken fanden sie drei lebende Schafe. Die Tiere seien von zwei Männern unter Missachtung jeglicher Tierschutz- und Hygieneregeln transportiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden wegen der illegalen Beförderung der Schafe angezeigt. Die Tiere wurden nach der Kontrolle am Samstag von der Polizei in geeigneter Weise untergebracht. Wie die beiden Männer an die Schafe gelangten und was sie damit vorhatten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

