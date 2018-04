Hamburg: Polizei rammt Autodiebe von Straße



Nach einer wilden Verfolgungsjagd in Hamburg hat die Polizei einen geklauten Mercedes gerammt und so den Fahrer zum Stehenbleiben gezwungen. Wie die Polizei berichtet, war den Beamten der Wagen aufgefallen, weil er viel zu schnell und in Schlangenlinien auf der B5 unterwegs war. Auf die Stoppzeichen der Polizei reagierte der Fahrer jedoch nicht, sondern gab einfach Gas. Die Beamten forderten Verstärkung an.



Bei der Autobahnauffahrt zur A1 Richtung Süden kam der Mercedes fast von der Fahrbahn ab, fuhr aber weiter in Richtung Bremen. Auf Höhe der Abfahrt Stillhorn kam es beim Versuch, den Mercedes zu stoppen, zur Kollision mit dem Streifenwagen. Im Bereich des Autobahnkreuzes Maschen drängten schließlich alle drei Streifenwagen den Mercedes in die Leitplanke. Die Autos wurden dabei beschädigt. Der Fahrer des Pkw, ein 17-Jähriger, sowie sein 15-jähriger Beifahrer und ein 15-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurden vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Den Mercedes hatten die drei Jugendlichen offenbar kurz zuvor geklaut. Während die Diebe auf der einen Wache saßen, erschien der Halter des Pkw auf einer anderen Wache, um den Diebstahl seines Fahrzeugs anzuzeigen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die Jugendlichen nach Aufnahme der Personalien ihren Eltern übergeben.

Karlsruhe: 27-Jähriger mit vier Promille am Hauptbahnhof aufgefunden



Die Bundespolizei in Karlsruhe hat in der Nacht zu Sonntag einen 27-Jährigen im Hauptbahnhof Karlsruhe in Schutzgewahrsam genommen. Der Mann hatte über vier Promille, wurde liegend aufgefunden und war orientierungslos. Weil er sich nicht alleine auf den Beinen halten konnte, mussten ihn mehrere Beamte mit vereinten Kräften auf die Dienststelle bringen. Nach Untersuchung durch den Polizeiarzt, verbrachte der aus Karlsruhe stammende Mann die nächsten Stunden in der Gewahrsamszelle.



Dormagen: Schafe im Kofferraum transportiert

Ob diese Aktion ein geplanter Diebstahl oder "Spaß" war , ist noch zu klären. Fest steht indes: Drei Männer aus Dormagen und Köln werden sich demnächst wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen. Polizisten war das Trio in der Nacht auf Montag in einem Waldgebiet aufgefallen und kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten neben den drei Männern weitere Insassen fest, die im Kofferraum weilten: zwei Schafe.

Weil die Männer nicht wirklich glaubhafte Angaben zur Herkunft der Tiere machen konnten, stellten die Polizisten Nachforschungen an und ermittelten so den wahren Besitzer der völlig verschreckten, aber unversehrten Schafe. Der sei sehr froh gewesen, seine Tiere wieder zurück bekommen zu haben, schreiben die Beamten.

Offenbach: Feuer in Altenheim - ein Toter, 24 Verletzte

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im hessischen Offenbach ist am frühen Montagmorgen ein Mann verstorben. Das Feuer war um kurz nach 4 Uhr gemeldet worden und im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. 24 Personen wurden durch Rauchgase verletzt, zehn davon schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Die Identität des Toten konnte aufgrund der schweren Verbrennungen zunächst noch nicht geklärt werden. Polizeiangaben zufolge handelt es sich aber möglicherweise um den Bewohner eines ausgebrannten Zimmers. Die Bewohner des zweiten Obergeschosses mussten vorerst in anderen Gebäudeteilen untergebracht werden.

Fullscreen





Nierendorf: 15-Jähriger stirbt bei Maibaum-Aufstellen

Im rheinland-pfälzischen Nierendorf ist ein 15-jähriger Junge gestorben. Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, war der Junge am Sonntag beim Aufstellen eines Maibaums in der Grube, in der der Stamm verankert werden sollte. Aus noch ungeklärter Ursache fiel der Baum auf den Jungen und verletzte ihn so schwer, dass er später im Uniklinikum Bonn verstarb. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

So wird das Wetter in Deutschland

Sehen Sie die Vorhersage für Montag, den 16. April:





Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Seite vom Deutschen Wetterdienst (DWD).