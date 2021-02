Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und so Rentner um ihre Ersparnisse bringen (Symbolbild)

Salzgitter: 75-Jähriger stirbt bei Rettungsversuch für in Eis eingebrochenen Hund +++ Kaiserslautern: Vermisster 13-Jähriger tot an Flussufer gefunden +++ Rostock: Mädchen stirbt in Kita +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Aktuelle Top-Meldung:

Rüsselsheim: Seniorin übergibt Geld und Schmuck im Wert von über 150.000 Euro an falsche Polizisten

In Rüsselsheim ist eine 80 Jahre alte Seniorin am Montag auf einer Polizeiwache in Rüsselsheim erschienen und wollte sich nach dem Verbleib ihrer am 3. Februar an die Polizei übergebenen Wertgegenstände erkundigen. Schnell war klar, dass die Frau von falschen Polizisten betrogen wurde. Wie sich herausstellte, wurde die Seniorin bereits am 2. Februar von einem Kriminalbeamten Wagner angerufen, der im Telefonat vorgaukelte, eine festgenommene Diebesbande wolle auch an das Ersparte der Seniorin. Sie solle daher alles sicherheitshalber der Polizei übergeben. Wie die Beamten am Dienstag berichteten, erschien dann ein großer, dunkelhaariger Mann mit Mund-Nasen-Bedeckung am nächsten Tag das in einer Tasche vor der Haustür verstaute Bargeld samt Schmuck und Goldmünzen im Gesamtwert von mehr als 150.000 Euro ab und verschwand mit der Beute. Die Beamten warnen daher erneut eindringlich, am Telefon keine Auskunft zu finanziellen oder persönlichen Verhältnissen zu machen. Die Polizei verlange niemals die Herausgabe von Wertgegenständen.

Quelle: Polizei Südhessen

Weitere Panorama-Nachrichten aus Deutschland:

Mainz: Mann trennt sich Penis im Drogenrausch ab

In Mainz hat sich ein 47-jähriger Mann offenbar im Drogenrausch den Penis abgetrennt. Wie die Polizei berichtete, ging am Montagabend gegen 23 Uhr der Notruf ein. Der Mann erklärte, sich selbst das Glied abgetrennt zu haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, trafen sie tatsächlich auf den unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann. In der Wohnung entdeckten sie schließlich neben dem abgetrennten Körperteil auch Marihuana. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort notoperiert wurde.

Quelle:Polizei Mainz

Salzgitter: 75-Jähriger stirbt bei Rettungsversuch für in Eis eingebrochenen Hund

Ein 75-Jähriger ist in Salzgitter bei einem Rettungsversuch für seinen ins Eis eines Sees eingebrochenen Hund ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Unglück bei einem gemeinsamen Spaziergang des Manns mit seiner Frau. Taucher der Feuerwehr fanden dem Mann nach einer Stunde in dem See. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er. Nach Angaben der Beamten war der Hund des Ehepaars am Montag auf das Eis des Sees gelaufen und eingebrochen. Der Mann wollte ihn retten und brach ebenfalls ein. Seine 78-jährige Frau alarmierte die Rettungskräfte. Eine erste Suche an der Einbruchstelle blieb erfolglos. Erst Taucher fanden den Mann später. Er wurde noch in eine Klinik gebracht, starb aber. Der Hund rettete sich selbst.

Quelle: DPA

Kaiserslautern: Vermisster 13-Jähriger tot an Flussufer gefunden

In Rheinland-Pfalz hat die Polizei einen seit mehr als drei Wochen vermissten 13-Jährigen tot am Ufer eines Flusses gefunden. Die Umstände ließen keinen Zweifel daran, dass es sich bei der am Ufer der Glan in Odernheim entdeckten Leiche um den Jungen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit.

Der Junge aus Meisenheim wurde am Montagnachmittag bei Aufräumarbeiten am Ufer gefunden. Er galt seit dem 31. Januar als vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Quelle: AFP

Rostock: Mädchen stirbt in Kita

In einer Kita in Rostock ist laut Medienberichten ein zweijähriges Mädchen ums Leben gekommen. Wie unter anderem der "Nordkurier" berichtet, soll das Kind bereits am vergangenem Freitag in einer Einrichtung im Stadtteil Lütten Klein an seinem Mittagessen erstickt sein. Die Rostocker Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der Zeitung den Vorfall: "Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, derzeit gibt es keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten", erklärte Nowack. Den Angaben der Behörde zufolge würde nun in einer angeordneten Obduktion die genaue Todesursache ermittelt werden. Mehrere Angestellte sollen noch versucht haben, das Mädchen zu reanimieren. Es wurde in eine Kinderklinik gebracht. "Dort starb es wenig später", so Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Mitte dieser Woche soll das Obduktionsergebnis vorliegen.

Quelle: "Nordkurier"

Allershausen: Polizei entdeckt falsche Pfandetiketten im Wert von 6500 Euro

Gefälschte Pfandetiketten im Wert von etwa 6500 Euro hat die Polizei in Oberbayern in einem Laster gefunden. Beamte kontrollierten den Lieferwagen an der Autobahn 9 bei Freising und fanden darin etwa 26.000 Plastikflaschen mit den falschen Etiketten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem ungewöhnlichen Fund nahmen die Einsatzkräfte am Sonntag den 45-jährigen Fahrer fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft - unter anderem wegen Verdachts auf Urkundenfälschung. Nach Polizeiangaben war der Mann bereits früher wegen einer ähnlichen Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Quelle: DPA

Köln/Frankfurt a.M.: 60-Jähriger soll drei Raubüberfälle begangen haben – Festnahme

Die Polizei in den Niederlanden hat einen Haftbefehl gegen einen 60-jährigen Deutschen vollstreckt, der an drei Raubüberfällen auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein soll. Dem Mann werde gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit. In welcher Stadt in den Niederlanden die Polizei den 60-Jährigen am Dienstagmorgen festnahm, teilte sie zunächst nicht mit. Die Überfälle wurden demnach im März 2018 und im März 2019 in Köln und im November 2019 in Frankfurt am Main verübt. Bei dem Überfall am Flughafen in Köln-Bonn im Jahr 2019 habe der 60-Jährige ein Maschinengewehr benutzt. Bei dem Überfall in Frankfurt seien zudem zwei Geldboten durch Schüsse schwer verletzt worden.

In allen drei Fällen seien die Täter mit in den Niederlanden gestohlenen Autos und falschen Kennzeichen geflüchtet, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Autos seien unweit des Tatortes angezündet und die Flucht mit einem bereitstehenden zweiten Fahrzeug fortgesetzt worden. Vermutungen, dass Mitglieder der ehemaligen Rote Armee Fraktion an den Taten beteiligt gewesen sein könnten, bestätigten sich laut Mitteilung in den Ermittlungen nicht. Gegen den 60-jährigen Deutschen hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen europäischen Haftbefehl erlassen. Die Auslieferung des Mannes nach Deutschland sei bereits beantragt.

Quelle: DPA

Freiburg: Auffahrunfall in der Waschstraße

Blechschaden zwischen Bürsten: Ein Autofahrer hat in einer Waschstraße in Freiburg einen Auffahrunfall verursacht. Der Mann bremste auf dem Förderband mehrmals ab, so dass der nachfolgende Wagen immer näher aufrückte und schließlich aufprallte. Als der Hintermann deswegen erschrocken ebenfalls bremste, prallte auch ihm ein Auto ins Heck. Der ungewöhnliche Unfall ereignete sich bereits am Samstag, wie die Polizei am Montag unter der Überschrift "Nicht ganz sauber" berichtete. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei berichtete weiter: "Der Unfallverursacher fuhr unbehelligt mit seinem nun sauberen Pkw aus der Waschstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern." Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt, muss aber nach eigenen Angaben zuerst eine wichtige Rechtsfrage prüfen: Nämlich, "ob es sich beim Verkehrsweg in der Waschstraße um öffentlichen Verkehrsraum handelt".

Quelle: DPA

Nachrichten von Montag, den 22. Februar

Köln: 53-Jähriger wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch verhaftet

Ein 53 Jahre alter Mann aus Köln soll Kinder sexuell missbraucht haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die Polizei sei durch Ermittlungen im Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach auf den Fall aufmerksam geworden, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Ausgangspunkt war demnach, dass der 53-Jährige unter falschen Angaben zu seiner Person Kinder auf Social-Media-Plattformen veranlasst haben soll, auch gegen Geld kinderpornografische Fotos und Videos anzufertigen und ihm zu übersenden. Vorige Woche war die Wohnung des Mannes durchsucht worden. Bei der Auswertung der Daten des geständigen Mannes fanden die Ermittler auch Dateien, die auf aktive sexuelle Missbrauchstaten hindeuteten. "Kurze Zeit später identifizierten Ermittler ein elfjähriges Mädchen im Kölner Umland sowie einen 13-jährigen Jungen aus Bayern", erklärte die Polizei. Die Kinder hätten die Tatvorwürfe bestätigt und umfangreiche Angaben gemacht. Das Amtsgericht in Köln erließ am vergangenen Donnerstag einen Haftbefehl.

Die Polizei erklärte, 16 Monate nach Einrichtung der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Berg" richteten sich die Ermittlungen damit erstmals gegen einen Tatverdächtigen, der Kontakt zu fremden Kindern über Social-Media-Plattformen aufgenommen habe. Die BAO ermittelt seit Oktober 2019. Im Haus eines Mannes aus Bergisch Gladbach bei Köln waren damals Unmengen kinderpornografischer Daten gefunden worden. Über ihn stießen die Ermittler auf Hunderte weitere Verdächtige.

Quelle: DPA

Frankfurt: Mutmaßlicher Mörder am Flughafen gefasst

Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei einen mutmaßlichen Mörder abgefangen. Er werde einem Haftrichter vorgeführt, teilten die Beamten am Montag mit. Sie hatten den 22-jährigen Schweden am Sonntag nach der Einreise aus Katar festgenommen, weil die schwedischen Behörden international nach dem Mann fahndeten. Er soll im November 2020 in Stockholm einen Mann ermordet haben. Ein Auslieferungsersuchen der Schweden liege vor.

Quelle: DPA

Minden: Polizei findet verbrannte Leiche

Im ostwestfälischen Minden ist am Montagmorgen eine verbrannte Leiche in der Nähe einer Sportanlage gefunden worden. Aufgrund der unklaren Todesumstände habe eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Leichnam war gefunden worden, nachdem der Polizei am Morgen ein Brand an der Grünfläche gemeldet worden war. An diesem Dienstag soll die Leiche obduziert werden.

Quelle: DPA

Nürnberg: 15-Jähriger will Wodka kaufen und greift Tankstellenmitarbeiter an

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Jugendlicher in Nürnberg einen Tankstellenmitarbeiter angegriffen. Demnach wollte der 15-Jährige um etwa 0.30 Uhr eine Flasche Wodka kaufen, was der Angestellte dem Minderjährigen untersagte. Daraufhin verlor dieser seine Fassung und griff Waren aus den Regalen, die er dann auf den Mitarbeiter warf. Weiterhin drohte er diesem laut Polizeibericht damit, ihn mit einem Messer zu verletzen. Schließlich stahl der Jugendliche eine Flasche Wodka und flüchtete aus der Tankstelle. Die bereits alarmierte Polizei konnte den Minderjährigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Auch die Beamten griff der 15-Jährige verbal an und spuckte auf dem Weg zur Wache in einem solchen Maß in den Streifenwagen, dass den Beamten zufolge eine Innenreinigung des Autos notwendig sei. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts auf Bedrohung, Diebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken

Schmalkalden: Hungriger Dieb klaut Knackwürste aus Kühlschrank

In der thüringischen Stadt Schmalkalden hat sich ein Dieb an den Lebensmitteln von Anwohnern bedient. Offenbar entwendete der hungrige Kriminelle aus einem Kühlschrank im Keller eines Hauses Knackwürste im Wert von etwa 160 Euro. Die Tat soll zwischen dem 1. Februar und dem 21. Februar stattgefunden haben. Die Landespolizeiinspektion Suhl bittet um mögliche Hinweise auf den Täter.

Quelle:Landespolizeiinspektion Suhl

Bad Segeberg: 15-Jähriger streamt eigene Autofahrt live im Netz

Durch einen Livestream hat sich ein 15-jähriger Autofahrer aus Norderstedt in Schleswig-Holstein quasi selbst überführt. Wie die Polizei am Montag in Bad Segeberg mitteilte, übertrug der Jugendliche seine illegale Fahrt am Freitag in einem sozialen Netzwerk in Echtzeit. Zeugen, die seinen Stream zufällig sahen, alarmierten die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich auf die Suche und fingen das Auto mit dem 15-Jährigen am Steuer ab. Dieser war im Wagen seines Vaters unterwegs. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und die Zündschlüssel. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Ermittelt wird aber auch gegen den Vater – wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: AFP

Köln: Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer von Hanau

Unbekannte haben einen Gedenkort für Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau in Köln zerstört. Sie hätten Folien mit Namen und Bildern der Opfer abgerissen und in die Böschung am Rhein geworfen. Die Polizei bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Vorfall in Köln-Rodenkirchen, über den zunächst die Kölner Jusos berichtet hatten. Die Täter hatten den Gedenkort nach Angaben der Jugendorganisation der SPD in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstört. Der Vorfall wurde als Sachbeschädigung angezeigt. Bei den Ermittlungen werde der Staatsschutz hinzugezogen, hieß es.

Am Abend des 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. neun Menschen an mehreren Orten in der hessischen Stadt Hanau erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter tötete und anschließend sich selbst. Zuvor hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

Quelle: DPA

Frankfurt: 500 Kilo schwerer Blindgänger entschärft

Der hessische Kampfmittelräumdienst hat am Sonntagnachmittag eine Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main entschärft. 4500 Anwohner mussten zwischenzeitlich die Gefahrenzone verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Der 500 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag bei Arbeiten in einer Baugrube gefunden worden.

Die 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Frankfurter Stadtteil Niederrad konnte am Sonntagnachmittag vom Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen entschärft werden. © Feuerwehr Frankfurt am Main

Die Entschärfung musste einige Male unterbrochen werden, weil Menschen den Evakuierungsbereich oder die Schutzzone betraten. In diesem Gebiet, das an die Evakuierungszone angrenzte, durfte sich niemand draußen aufhalten, Fenster mussten geschlossen bleiben. Daran hielten sich aber zunächst nicht alle, hieß es, weswegen die Polizei mehrfach kontrollierte. Gegen 14.00 Uhr war die Bombe entschärft, die Sperrungen wurden aufgehoben.

Quelle: DPA

Kühlungsborn: Polizei löst Line Dance-Aufführung in der Innenstadt auf

Im Ostseebad Kühlungsborn hat die Polizei am Sonntag wegen der Corona-Einschränkungen eine Line Dance-Vorführung gestoppt. Etwa 50 Aktive einer solchen Tanzgruppe hatten sich in der Innenstadt getroffen und getanzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch großen Andrang im Zuge des sonnigen Wetters blieben mehrere hundert Zuschauer auf dem Boulevard stehen, so dass sich eine größere Ansammlung bildete. Dabei seien die Kontaktabstände nicht mehr eingehalten worden. So mussten die "Line Dancer" ihre Aktivitäten abbrechen und die Besucher sich entsprechend der Vorgaben wieder anders verteilen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es wegen der Wochen-Inzidenz von landesweit rund 67 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter strenge Beschränkungen, auch für öffentliche Kulturveranstaltungen. Im Landkreis Rostock, in dem Kühlungsborn liegt, betrug der Wert zuletzt 43,6.

Quelle: DPA

