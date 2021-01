Am Dienstagabend wurden Rettungskräfte in die Gießerei eines Maschinen- und Anlagebauers gerufen, nachdem es dort zu einem Betriebsunfall gekommen war

Krefeld: Rund 15 Tonnen Stahl ausgelaufen – neun Verletzte bei Brand

Mehrere Tonnen ausgelaufener, glühender Stahl haben in einer Krefelder Gießerei zu einem Brand mit neun Verletzten geführt. Am Dienstagabend wurden Rettungskräfte zu dem Maschinen- und Anlagebauer gerufen, nachdem es dort zu einem Betriebsunfall gekommen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach waren 10 bis 15 Tonnen glühender Stahl beim Umgießen neben die Form geflossen – durch die Hitze kam es zu mehreren Bränden. Zwei Mitarbeiter auf Deckenkränen konnten sich schwer verletzt aufs Dach retten, dort wurden sie von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Fünf weitere Mitarbeiter erlitten ebenso leichte Verletzungen wie zwei Feuerwehrmänner. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Quelle: DPA

Hamburg: Großfeuer in Lagerhalle

Auf dem Gelände eines Elektrofachgroßhandels ist in Hamburg-Wilhelmsburg am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, meldeten gegen 5.30 Uhr mehrere Anrufer das Feuer, das sich offenbar schnell ausbreitete. Fünf Löschzüge, diverse Freiwillige Feuerwehren und weitere Sonderkomponenten sind derzeit mit über 150 Rettern im Einsatz vor Ort und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Anwohner sollen ihre Türen und Fenster geschlossen halten, da sich durch verbrennende Elektrogeräte ein gefährlicher Qualm bildet.

🔴 Aktuell - Es brennt eine Lagerhalle in #Hamburg #Wilhelmsburg in voller Ausdehnung.



Wir haben die 4.Alarmstufe ausgelöst und sind gemeinsam mit diversen Kräften der @FF_Hamburg und der @TuUWF32 im #EinsatzfuerHamburg. — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) January 13, 2021

Quelle: "Hamburger Morgenpost"

Bundesweit: Schnee und Glatteis führen zu zahlreichen Unfällen mit Verletzten

Winterliche Bedingungen haben in der Nacht in Deutschland für Verkehrschaos gesorgt. Im Norden Niedersachsens wurde ein Autobahnabschnitt wegen mehrerer Glatteis-Unfälle gesperrt, im Süden und Westen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge. Meist blieb es bei Blechschäden und Leichtverletzten, wie die Polizeistellen mitteilten. Allerdings gab es bis zum frühen Morgen auch mindestens einen Toten und mehrere Schwerverletzte.

Der tödliche Unfall ereignete sich in Mecklenburg-Vorpommern. Ein 18-Jähriger war laut Polizei vermutlich zu schnell gefahren, mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in mehrere Leitplanken und einen Baum gekracht – der junge Mann starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Quelle: DPA

Pinneberg/Hamburg: Beim Spaziergang an der Elbe von Flut überrascht und eingeschlossen

Beim Spaziergang an der Elbe sind zwei Frauen von der Flut überrascht und vom Wasser eingeschlossen worden. Die Feuerwehr musste das Duo, das zwischen Wedel und Hetlingen (Schleswig-Holstein) unterwegs war, am Dienstagnachmittag mit einem Boot retten. Die Frauen waren bei stürmischem Regenwetter im Schilfgürtel unterwegs, der Rückweg zum Deich wurde ihnen vom steigenden Wasser abgeschnitten. Im Hetlinger Hafen nahm der Rettungsdienst die beiden Spaziergängerinnen in Empfang. "Sie waren aber nur durchgefroren und dürften sich ebenso wie die eingesetzten Rettungskräfte über eine warme Badewanne zu Hause gefreut haben", schrieb die Feuerwehr Pinneberg. Auch die Wasserschutzpolizei war mit einem Boot vor Ort.

Quelle: DPA

Nachrichten von Dienstag, den 11. Januar 2021

Krefeld: Autodiebe fahren vorsätzlich Polizistin an

In der Nacht zum Dienstag haben zwei Männer in Krefeld in NRW eine 22-jährige Polizistin angefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte die Beamtin in zivil gemeinsam mit einem Kollegen das Duo überprüfen, weil sie in einem als gestohlen gemeldeten Auto saßen. Sie parkten das Einsatzfahrzeug vor dem gestohlenen Auto, die Frau stieg aus und gab sich als Polizistin zu erkennen. Daraufhin setzte der Fahrer zurück und hielt dann auf die Polizistin zu. "Sie wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte nach wenigen Metern auf den Asphalt", heißt es in einer Mitteilung. Anschließend flüchteten die Verdächtigen, die beiden Beamten nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten die Flüchtenden stellen, nachdem diese auf einen Baumstamm auffuhren und die Fahrerseite blockieren. Anschließend versuchten die Verdächtigen durch die Beifahrertür auszusteigen, um zu fliehen. Der Beifahrer entkam zunächst, konnte aber mithilfe eines Hubschraubers gestellt und festgenommen werden. Den Fahrer machten die Beamten an Ort und Stelle dingfest. "Bei einem der Männer wurde ein Messer sichergestellt. Wie sich herausstellte, wurden das Auto und die Kennzeichen unabhängig voneinander gestohlen", teilt die Polizei mit. Die Polizistin und ein weiterer Beamter wurden bei dem Vorfall verletzt und sind nicht dienstfähig. Gegen den Fahrer wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen.

Quelle:Polizei

Espelkamp: Ausgebrochenes Schwein läuft immer wieder auf eine große Straße

Ein ausgebüxtes Schwein ist im ostwestfälischen Espelkamp immer wieder auf eine Straße gerannt und hat die Polizei zur Verzweiflung getrieben. Alle Versuche, das Tier zu fangen oder es von der Straße fernzuhalten, schlugen fehl. Um schlimme Unfälle zu verhindern, sperrten die Polizisten am Dienstag schließlich die komplette Landesstraße 770, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch für das Schwein nahm der Einsatz kein gutes Ende. "Leider gab es für die Einsatzkräfte keine andere Möglichkeit, als das aufgescheuchte und panische Tier durch einen gezielten Schuss zu erlösen", teilte die Polizei mit. Wie das Tier seinem Besitzer entkommen konnte, war zunächst unklar.

Quelle: DPA

Farchant: Bergwacht rettet bei Dunkelheit Wanderer und fünfjährigen Sohn

Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen hat einen Mann und seinen fünfjährigen Sohn gerettet, die sich beim Wandern in den Alpen verirrt hatten. Der Mann und das Kind waren am Sonntag gegen 14 Uhr nahe der Gemeinde Farchant zu einer Tour mit knapp 1300 Höhenmetern gestartet, die mit etwa dreieinhalb Stunden Gehzeit angegeben ist, wie die Bergwacht am Dienstag mitteilte. Die beiden erreichten bei ihrer Tour den Gipfel, verirrten sich aber auf dem Rückweg in der Dunkelheit. Nach Angaben der Bergwacht hatten sie keine Stirnlampen dabei, die Handy-Taschenlampe des Vaters reichte zur Orientierung nicht aus. Der Mann rief seine Frau zu Hause in München an, die einen Notruf absetzte. Dieser ging gegen 18 Uhr bei der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen ein. Zum Glück habe man beide orten können, sagte der Einsatzleiter: "Wir haben sie wieder auf den Gipfel gelotst und ihnen gesagt, dass sie dort warten sollen." Die Rettungskräfte brachten sie dann mit einem Geländefahrzeug hinunter. Der Einsatz habe bis nach Mitternacht gedauert. "Es war auch ein großes Glück, dass der fünfjährige Junge so tapfer durchgehalten hat", sagte der Einsatzleiter. Die Temperatur habe bei etwa minus 15 Grad gelegen. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" über den Einsatz berichtet.

Quelle: DPA

Dresden: Lastwagenfahrer mit mehr als zwei Promille rammt mehrere Autos

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat in Dresden mehrere Wagen gerammt und hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte, wollte der 42-Jährige am Montag auf dem Gelände eines Autohauses mit seinem Fahrzeug wenden. Dabei beschädigte er sechs Autos verschiedener Marken und verursachte einen Schaden von über 40.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann ein.

Quelle: AFP

Schwerin: Rettungswagen kollidiert mit Auto – drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Schwerin ein Rettungswagen im Einsatz mit einem anderen Auto kollidiert und umgekippt. Dabei wurden am Dienstag in den Morgenstunden ein Notarzt, ein Rettungssanitäter und ein 63 Jahre alter Patient teils schwer verletzt, wie die Polizei in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns mitteilte. Die Fahrer beider Wagen blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Quelle: AFP

Görlitz: Müllmann wird in Sachsen zwischen Müllauto und Bus eingeklemmt und stirbt

Zwischen seinem Müllwagen und einem parkenden Bus ist im sächsischen Kunnersdorf ein Müllmann eingeklemmt worden und gestorben. Der 56-jährige Arbeiter erlag seinen Verletzungen am Montag noch an der Unfallstelle, wie eine Sprecherin der Polizei in Görlitz am Dienstag sagte. Demnach war der Fahrer an einer abschüssigen Einfahrt aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Weshalb das Müllauto ins Rollen kam, war unklar. Laut Polizei war der Mann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und zu einem Bus gelaufen, der vor der abschüssigen Einfahrt hielt. Der 56-Jährige wollte den Busfahrer vor einer Straßensperrung warnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das rückwärts in der Einfahrt abgestellte Müllauto kam ins Rollen, der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und dem Bus eingeklemmt. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund zwölftausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

Quelle: AFP, DPA

Bremen: Rentner überfährt Ehefrau beim Ausparken

Ein 69-jähriger Mann in Bremen hat am Samstagvormittag seine eigenen Ehefrau beim Ausparken überfahren. Die 67-Jährige erlag später ihren schweren Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen der Mann und seine Frau zunächst gemeinsam ein. Er verwechselte nach ersten eigenen Angaben das Gas- und Bremspedal und fuhr gegen vier geparkte Autos, einen Gartenzaun sowie einen Poller. Die Ehefrau versuchte zwischenzeitlich aus dem Auto auszusteigen, fiel dabei jedoch auf die Straße und wurde von dem Opel überrollt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie später verstarb. Der 69-Jährige wurde vor Ort betreut. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Quelle:Polizei Bremen

A3: 25-Jähriger wird zwischen Lkw und Schwertransport erdrückt und stirbt

Auf der A3 ist am späten Montagabend ein Fahrer eines Schwertransport-Begleitfahrzeugs tödlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 25-Jährige langsam hinter einem Schwertransporter auf der rechten Spur her, als gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn der Fahrer eines Lkw die Situation offenbar zu spät erkannte und mit voller Wucht auf den Wagen auffuhr. Für den junge Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 29-jährige Lkw-Fahrer erlitt eine leichte Kopfverletzung. Der 57-jährige Fahrer des Schwertransporters blieb unverletzt. Die Autobahn musste für die Bergungsmaßnahmen die Autobahn in Richtung Frankfurt gesperrt werden.

Quelle: Polizei Bayern

Walsrode-West: Lkw kracht in Leitplanke – A 27 mit Speiseöl verschmiert

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten haben sich mehrere Tonnen Speiseöl aus einem Lkw auf die Autobahn ergossen und zu einer mehrstündigen Sperrung der Autobahn 27 geführt. Der Lastwagen war am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kippte der Sattelzug samt Tankauflieger, in dem sich etwa 24 Tonnen Speiseöl befanden – die Ladung verteilte sich fast vollständig auf der Fahrbahn. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Die Autobahn war um die Unfallstelle herum auch am Dienstagmorgen noch in beide Richtungen gesperrt.

Auf der A 27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost ist ein Sattelzug mit Gefahrgut schwer verunfallt. Eine Person ist eingeklemmt. Vermutlich tritt Gefahrgut aus. Die BAB A 27 wird derzeit für beide Richtungen gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. — Polizei Verden/Osterholz (@Polizei_VER_OHZ) January 11, 2021

Ein Lkw liegt nach einem Unfall auf einer Autobahn 27 auf der Seite und hat seine Ladung verloren © Kai Moorschlatt / DPA

Quelle: DPA

Kerpen: Baumhaus im Hambacher Forst ausgebrannt – ein Mann schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst ist ein Mann am Montagabend schwer verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Details zur Brandursache und zur Identität des Verletzten nannte sie zunächst nicht. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. "Barrikaden auf den Wegen behindern die Löscharbeiten stark", sagte ein Polizeisprecher. Außerdem befand sich das Baumhaus in einer Höhe von etwa vier Metern. Nach etwa drei Stunden war der Brand gelöscht – und das Baumhaus zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser oder weitere Bäume konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Immer wieder kommt es in dem Gebiet zu Zwischenfällen. Erst Ende Dezember war das Zelt der Mahnwache am Hambacher Forst ausgebrannt.

Quelle: DPA

Wiesbaden: Entlaufenes Kalb auf A671 angefahren – verletztes Tier erschossen

Ein entlaufenes Kalb hat auf der Autobahn 671 nahe Wiesbaden am Montagabend gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Zunächst war ein Auto zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Nord und Mainz-Kastel mit dem Tier zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend konnte auch ein zweiter Wagen dem Kalb nicht mehr ausweichen. Während beide Fahrer unverletzt blieben, wurde das Jungrind schwer verletzt. Um das Kalb von seinem Leiden zu erlösen, wurde es von einem Polizisten mit mehreren Schüssen getötet.

Quelle: DPA

Nachrichten von Montag, den 11. Januar 2021

Erfurt: Pärchen wechselt während der Fahrt Plätze in Auto

Während der Fahrt haben ein 35 Jahre alter Mann und seine 38-jährige Beifahrerin die Plätze gewechselt. Zuvor hatte das Pärchen am Samstag das Stoppsignal einer Streife ignoriert, wie die Polizei am Montag in Erfurt mitteilte. Allerdings kam die Frau den Angaben zufolge nicht mit der Bedienung des Autos klar, so dass das Fahrzeug auf einem Gehweg zum Stehen kam. Wie sich herausstellte, standen beide unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der 35-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Zu guter Letzt entdeckten die Beamten auch noch ein Messer sowie Drogen.

Quelle: DPA

Köln: 19-Jähriger mit scharfer Granate am Hauptbahnhof festgenommen

Ein 19-Jähriger ist am Kölner Hauptbahnhof mit einer scharfen Handgranate im Rucksack festgenommen worden. Eine Streife habe den alkoholisierten Mann, der sich nicht habe ausweisen können, am frühen Samstagmorgen kontrolliert, berichtete die Bundespolizei am Montag. In seinem Gepäck sei dabei "griffbereit" die Granate entdeckt worden. Der alarmierte Entschärfungsdienst stufte den Sprengkörper jugoslawischer Bauart wenig später als "scharf" ein.

Diese Handgranate stellte die Polizei sicher © Bundespolizei

Gegen den 19-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Er gab laut Polizei an, die Granate in "seinem Urlaub in Bosnien auf einer Wiese gefunden und mitgenommen zu haben". Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Bielefeld wurden keine weiteren verbotenen Gegenstände entdeckt.

Quelle: DPA

Essen: Kinderlärm löst nächtliche Schlägerei in Mehrfamilienhaus aus

In Essen musste die Polizei in der Nacht zum Samstag eine Schlägerei unter Nachbarn schlichten. Laut einer Polizeimeldung begann das Problem damit, dass sich ein Ehepaar in ihrer Nachtruhe durch Kinderlärm gestört fühlte. "Das Paar klopfte bei den mutmaßlichen Ruhestörern und soll, weil niemand öffnete, die Wohnungstür eingetreten haben", teilt die Polizei mit. Die in der Wohnung befindliche Ehefrau soll darauf hin ihren Mann zur Hilfe gerufen haben. Dieser traf kurz darauf mit zwei Bekannten im Haus ein. "Daraufhin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den alkoholisierten Eheleuten und den drei alkoholisierten Männern", heißt es. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige auf, erteilte Platzverweise und stellte die Nachtruhe wieder her, heißt es.

Quelle: Polizei

Hamburg: Paketbote mit Messer bedroht

Am Donnerstag steht in Hamburg ein 37-Jähriger wegen des Verdachts auf Nötigung vor Gericht. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wird ihm vorgeworfen einen Paketboten gewaltsam zum Verlassen des Mehrfamilienhauses, in dem der Angeklagte wohnt, gezwungen zu haben. "Weil sich der Angeklagte vom Klingeln gestört fühlte, verfolgte er (den Paketboten, die Redaktion) mit einem Einhandmesser bewaffnet bis in das Treppenhaus und lief ihm anschließend noch weitere 20 Meter hinterher", heißt es in einer Mitteilung der Strafermittlungsbehörden. Laut Waffengesetz dürfen Einhandmesser in Deutschland zudem nicht geführt werden.

Quellen: Staatsanwaltschaft Hamburg, Waffengesetz

Görlitz: 30 Menschen versammeln sich vor Privatgrundstück von Sachsens Ministerpräsident

Etwa 30 Menschen haben sich am Sonntag vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) im Osten Sachsens versammelt. Sie trafen sich offenbar, um ihm gegenüber "ihre Meinung auszudrücken", teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Kretschmer sei in seinem Garten gewesen und habe mit den Menschen gesprochen. Das Gespräch sei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilte die Polizei weiter mit. Nach bisherigen Ergebnissen sei es zu keinen strafbaren oder ordnungswidrigen Handlungen gegenüber dem Ministerpräsidenten gekommen. Nach einer Viertelstunde seien die 30 Menschen wieder gegangen. Allerdings hätten viele von ihnen keine Maske getragen und die Abstände teilweise nicht eingehalten. Polizeibeamte fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aus.

Quelle: AFP

Ansturm auf Nymphenburger Kanal in München – Menschen brechen ein

Der Nymphenburger Kanal in München ist wegen des Ansturms von Besuchern und der brüchigen Eisfläche am Sonntag geräumt worden. Ein Erwachsener und ein Kind seien ins Eis eingebrochen, dann aber unverletzt nach Hause gegangen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Zuvor hatten die Beamten bereits an die Münchner appelliert, die beliebte Eisfläche vor dem Nymphenburger Schloss zu meiden. Grund waren die Menschenmassen, die sich dort beim Schlittschuhfahren oder Eisstockschießen vergnügten und die wegen Corona gebotenen Abstände oft nicht einhielten. "Wir sind als Polizei vor Ort, aber jeder, den wir weiterscheuchen, taucht woanders wieder auf", erklärte der Sprecher. Am Nachmittag wurde die Eisfläche dann abgesperrt.

Quelle: DPA

Holzweißg/Köthen: Hund rettet zwei Menschen in brennender Gartenlaube

Ein Hund hat zwei schlafenden Menschen in einer brennenden Gartenlaube in Sachsen-Anhalt womöglich das Leben gerettet. Der Vierbeiner des Laubenbesitzers habe den 41-Jährigen und eine 61 Jahre alte Bekannte durch sein Bellen geweckt, so dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, teilte die Polizei in Köthen am Sonntag mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gekommen. Die in einer Kleingartensparte gelegene Laube in Holzweißg sei fast vollständig niedergebrannt. Der Sachschaden betrage schätzungsweise rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache.

Quelle: DPA