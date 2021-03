S-Bahn fährt in Essen in Gruppe von Gleisarbeitern – ein Toter

Essen: S-Bahn fährt in Gruppe von Gleisarbeitern - ein Toter

Eine S-Bahn ist in Essen am späten Sonntagabend in eine Gruppe von Gleisarbeitern gefahren. Ein Mann kam bei dem Unglück im Südosten der Ruhrgebietsstadt ums Leben, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Alle weiteren Arbeiter konnten sich demnach noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die 20 Gleisarbeiter sowie der Lokführer und ein Passagier wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut.

Feuerwehr und Bundespolizei begleiteten die Fahrgäste nach dem Vorfall zum Hauptbahnhof. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Quelle: AFP

Weitere Nachrichten von Montag, 15. März 2021

Remse: Mann demoliert Streifenwagen mit Mörtelsäcken

Ein Mann hat aus dem Obergeschoss eines Hauses Säcke mit Putz auf ein Polizeiauto geworfen und den Wagen völlig demoliert. Die Beamten waren am Sonntagabend wegen eines größeren offenen Feuers und erheblicher Rauchbelästigung zu dem Grundstück im sächsischen Remse gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Während sie den Sachverhalt aufnahmen, habe ein 53-Jähriger - der für das Feuer verantwortlich sein soll - die Säcke geworfen und sei dann zu Fuß geflüchtet. Am Streifenwagen entstand Polizeiangaben zufolge ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Quelle: DPA

Bad Hersfeld: Neuer Sportwagen nach Unfall nur sechs Stunden nach Übergabe schrottreif

Ein schwer verletzter Beifahrer und ein Totalschaden an einem 360.000 Euro teuren Sportwagen nur wenige Stunden nach dessen Übergabe sind die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 5 in Hessen. Der Besitzer hatte seinen Traumwagen erst am Samstagvormittag in Berlin in Empfang genommen, wie die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld am Sonntag mitteilte.

Auf seinem Heimweg kam es dann auf der A5 bei der Gemarkung Gemünden zu dem folgenschweren Unfall. Der Fahrer verlor den Angaben zufolge auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen 720 PS starken Boliden, kollidierte mit einer Betongleitwand, schleuderte über die Fahrbahn und krachte in die Schutzplanke.

Völlig zerstört kam das Luxusauto nach nur rund sechs Betriebsstunden mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: DPA

Gera: Videotelefonat aus Wohnung von Ex-Freundin endet mit Polizeieinsatz

Am falschen Ort hat ein 41-Jähriger in Gera ein Videotelefonat geführt - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei dem Gespräch mit seiner 27-jährigen Ex-Freundin befand sich der Mann in deren Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Sie bemerkte im Verlauf des Videogesprächs, dass sich der Mann in ihren Räumen aufhielt und bat die Polizei, ihn aus ihrer Wohnung zu entfernen. Als die Beamten angerückt waren, wollte der 41-Jährige die Räume allerdings nicht verlassen. Die herbeigerufene Feuerwehr musste die Wohnungstür öffnen.

Da der Mann auch einem anschließend erteilten Wohnungsverweis nicht folgte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Er muss sich nun mit Anzeigen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands auseinandersetzen.

Quelle: DPA