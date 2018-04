Gießen: Schule muss wegen Reizgas evakuiert werden

Für die Schüler der Willy-Brandt-Schule in Gießen endete der Unterricht heute früher. Wie die "Gießener Allgemeine" berichtet, wurde das Schulgebäude am Mittwoch gegen 12 Uhr geräumt, weil ein Unbekannter Reizgas versprüht hatte. Mehr als 700 Schüler mussten sich auf den Heimweg machen.



Der Hausmeister der Schule bemerkte das Gas frühzeitig und betätigte den Feueralarm, daher konnte Schlimmeres verhindert werden. Alle Schüler blieben unverletzt, nur eine Schülerin kollabierte vor Aufregung und wurde von Notärzten behandelt. Vermutlich handelte es sich um einen schlechten Scherz eines Schülers.

13 Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das Gebäude und öffneten die Fenster. Der Unterricht wird morgen weitergehen.

Kaiserslautern: Mann verbrennt im Schrebergarten

Bei einem Brand in einem Gartenhaus ist im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei holte nach eigenen Angaben mehrere Gasflaschen aus dem brennenden Gebäude in einer Schrebergartenanlage und kühlte sie in einem nahen Weiher, damit sie nicht explodierten. Die Brandursache war unklar.



Nach Polizeiangaben meldete ein Nachbar am Vormittag das Feuer. Das Gartenhaus brannte völlig aus. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Essen: Zoll stellt scharfe Kriegswaffen in Wohnung sicher

In einer Wohnung im Kreis Neuss stellte der Essener Zoll kürzlich mehrere scharfe Kriegswaffen sicher. Darunter befanden sich eine vollautomatische Zastava M70 sowie weitere Schusswaffen, Schalldämpfer, Munition und zwei Elektroschocker.

Die Waffen befanden sich im Besitz eines 45-jährigen Deutschen, gegen den nun wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt wird.

Hamburg: Razzia gegen "187 Strassenbande"

Am Mittwochmorgen startete die Hamburger Polizei einen Großeinsatz gegen die Hamburger Gangsta-Rapper von "187 Strassenbande". Nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" durchsuchen die Beamten seit den frühen Morgenstunden insgesamt 16 Objekte, darunter die Wohnung eines Bandmitglieds, der Fanshop 187 auf dem Hamburger Kiez und ein Tonstudio.

Die "187 Strassenbande" besteht aus den Rappern Gzuz, Bonez MC, Maxwell, LX und Sa4, sowie aus den Sprayern Frost und Track. Nachdem die Gruppe auf Instagram mehrmals mit Waffen und Kokain posiert hatten, suchen die Einsatzkräfte verstärkt nach Drogen und illegalen Schusswaffen. Dabei kommt auch ein Drogenspürhund zum Einsatz.

Als die Polizei gegen sechs Uhr morgens die Wohnung des Rappers Maxwell stürmte, fuhr dieser kurz darauf mit einem schwarzen Mercedes und drei weiteren Insassen vor. Als einer von ihnen ausstieg und die Einsatzkräfte beschimpfte, wurde er mit gezogenen Waffen aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, heißt es. Dabei soll es sich um Maxwell selbst gehandelt haben. Der Rapper wurde festgenommen, allerdings schon bald darauf wieder entlassen. Der Fahrer des Mercedes musste sich einem Drogentest unterziehen, ein weiterer Insasse war betrunken. In der Wohnung wurde dem Bericht zufolge bisher nur eine kleine Menge Drogen gefunden.

Fulda: Turbulente Kuh-Jagd auf der Autobahn

Wer in den frühen Morgenstunden auf der B 62 auf Höhe Alsfeld unterwegs war, dem bot sich ein ungewöhnliches Bild: Eine Kuh war mit ihren sechs Kälbern zu einer riskanten Autobahn-Runde aufgebrochen.



Während nach zwei Stunden immerhin die Kälber eingefangen waren, legte das Muttertier den Verkehr noch weiter lahm. Zwei Streifenwagen und etwa zehn Landwirte waren nötig, um den Ausreißer zu fassen und in den heimatlichen Stall zu verfrachten. Dort steht sie nun vermutlich unter strenger Beobachtung.

Kelsterbach: 63-Jährige bei Streit getötet - Ehemann unter Verdacht

Die 22 Jahre alte Tochter fand ihre Eltern verletzt im Keller - kurz danach starb die Mutter. Nach dem gewaltsamen Tod der 63 Jahre alten Frau in Kelsterbach (Hessen) hat die Staatsanwaltschaft gegen ihren Ehemann Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. Die Frau sei ersten Ermittlungen zufolge an den schweren Kopfverletzungen gestorben, die ihr Mann ihr im Streit zugefügt hat, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann in Darmstadt. Der 71 Jahre alte Mann schweige zu den Vorwürfen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Paar in dem Mehrfamilienhaus in einen heftigen Streit geraten. Worum es dabei ging, ist noch völlig unklar. Es sei zu einer "beidseitigen körperlichen Auseinandersetzung" gekommen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand soll der 71-Jährige seine Frau am Kopf getroffen haben. Ein Notarzt konnte sie nicht mehr retten. Der Mann wurde festgenommen.

Kobern-Gondorf: Opa und Enkelin ertrinken in der Mosel

Im rheinland-pfälzischen Kobern-Gondorf hat sich am Dienstagnachmittag eine Tragödie ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen den Beamten gegen 14.30 Uhr eine leblos in der Mosel treibende Person gemeldet. Daraufhin eingesetzte Retter sprangen ins Wasser und stellten fest, dass es sich um zwei Menschen handelte: einen 69 Jahre alten Mann und dessen vierjährige Enkelin. Die beiden seien sofort an Land gebracht worden, wo Reanimationsmaßnahmen jedoch ohne Erfolg blieben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mann versucht, das zuvor in den Fluss gestürzte Mädchen zu retten und kam dabei selbst ums Leben. "Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen tragischen Unglücksfall", teilte die Polizei mit.



Mainz: Straßenbahn entgleist - 25 Verletzte

Bei einem Straßenbahnunglück in Mainz sind am Mittwochmorgen 25 Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten sind auch einige Schulkinder, wie die Polizei mitteilte.



Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Bretzenheim nahe einer Grundschule. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. Der Straßenbahnverkehr rund um die Unfallstelle wurde eingestellt. Nach Angaben der "Allgemeinen Zeitung" war die Bahn an einer Weiche aus dem Gleis gesprungen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Hagen: Eine Tote und mehrere Verletzte bei Feuer in Altenheim

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Hagen (NRW) ist am späten Dienstagabend eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen, zehn weitere Bewohner wurden verletzt. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, schlugen den Feuerwehrkräften beim Eintreffen Flammen aus einem Raum im dritten Obergeschoss entgegen. Weitere Zimmer bleiben vom Feuer verschont, waren jedoch von Rauch betroffen. Die Retter brachten die Bewohner demnach ein Stockwerk tiefer in Sicherheit,für die 80-Jährige jedoch kam jede Hilfe zu spät. Nun wird ermittelt, was zum Ausbruch des Brandes geführt habe, heißt es.

Nordrhein-Westfalen: Gewitter setzt Keller unter Wasser - zahlreiche Einsätze

Am Dienstagabend ist ein von heftigen Schauern begleitetes Gewitter über große Teile Nordrhein-Westfalens gezogen. Vor allem im Bergischen Land und im Siegerland mussten die Feuerwehren immer wieder ausrücken. In und um Siegen habe es mehrere überflutete Straßen gegeben, sagte ein Mitarbeiter der zuständigen Leitstelle. Nach einem Blitzeinschlag löschte die Feuerwehr zudem einen Brand an einem Hausanbau in dem nahen Ort Hilchenbach. In Wuppertal wurde die Feuerwehr mehr als 50 Mal zu Einsätzen gerufen, wie ein Sprecher sagte. Meistens standen Keller unter Wasser.

Das Unwetter zog über das Ruhrgebiet und Düsseldorf hinweg in Richtung niederländischer Grenze, in Krefeld am Niederrhein kam es am späten Abend an. Es habe Starkregen gegeben, hieß es dort bei der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten wiederholt wegen überfluteter Keller zu Hilfe kommen.

Nachrichten von Dienstag, den 10. April

Karlsruhe: Edelgard Huber von Gersdorff im Alter von 112 Jahren gestorben

Die wohl älteste Deutsche, Edelgard Huber von Gersdorff, ist tot - sie wurde 112. Wie ihre Nichte mitteilte, starb die Karlsruherin bereits am vergangenen Montag. Die Familie bestätigte damit Berichte von SWR und MDR. Ihren 112. Geburtstag hatte sie am 7. Dezember vergangenen Jahres noch im Kreis ihrer Familie und mit Ehrengästen gefeiert und dabei geduldig die Fragen neugieriger Journalisten beantwortet. Edelgard Huber von Gersdorff hat das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Nazi-Zeit, die Nachkriegs-Bundesrepublik und die Wiedervereinigung erlebt. Sie war 1905 in Thüringen als Kind einer Offiziersfamilie geboren worden und war als Jugendliche nach Karlsruhe gezogen.

Heiligendamm: Drei Verletzte bei Unfall von Schmalspurbahn "Molli"

Bei einem Unfall der Schmalspurbahn "Molli" sind in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern zwei Passagiere mit Knochenbrüchen schwer verletzt worden. Ein weiterer Fahrgast kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus, wie die Polizeiinspektion Güstrow am Dienstag mitteilte. Weil eine Weiche falsch gestellt war, sprangen drei der im Stil des 19. Jahrhunderts gebauten Waggons aus den Gleisen. Sie seien jedoch nicht umgekippt, erklärte die Polizei. Der von einer Dampflok gezogene Zug pendelt von Bad Doberan über das Seebad Heiligendamm nach Kühlungsborn und wird viel von Touristen genutzt.

Walderbach: Motorradfahrer mit Tempo 242 auf Bundesstraße geblitzt

Satte 142 Stundenkilometer zu schnell war ein Motorradfahrer am vergangenen Sonntag in der Nähe von Walderbach (Bayern) unterwegs. Polizisten blitzten den Raser mit 242 km/h auf einer Bundesstraße, wo maximal 100 km/h erlaubt sind. Eine Strafe muss der Fahrer allerdings voraussichtlich nicht fürchten, wie die "Passauer Neue Presse" berichtet. Der Grund: Er ist auf dem Blitzerfoto aufgrund seines verspiegelten Helmvisiers nicht eindeutig zu identifizieren.

Geblitzte Biker müssten dafür wegen fehlender Nummernschilder vorn zudem zeitnah - möglichst wenige Meter nach dem Verstoß - gestoppt und überprüft werden, heißt es in dem Bericht. Bei der Kontrolle vom Sonntag wurden die Fahrzeuge jedoch nur geblitzt und nicht angehalten, sodass der Raser wohl ungeschoren davon kommen wird. "Wenn sich niemand als Zeuge meldet, dann wird es sehr schwierig, den Biker noch zu identifizieren", sagte der Sprecher der Zeitung. Andernfalls drohen dem Fahrer eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Hessen: Baby nach Hundeattacke gestorben



Im hessischen Bad König ist ein sieben Monate altes Baby nach einem Hundebiss gestorben. Der Hund der Familie biss den Jungen am Montagabend in den Kopf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilten. Die Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik, wo sein Zustand zunächst stabil war. Am späten Montagabend starb der Säugling jedoch. Die genauen Umstände waren zunächst noch unklar. Der Hund, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Staffordshire-Mischling handeln könnte, wurde in ein Tierheim gebracht. Erst in der vergangenen Woche hatte ein solcher Kampfhund in Hannover einen 27-jährigen Mann und dessen 52-jährige Mutter totgebissen.

Forst bei Deidesheim: Pferde gehen bei Kutschfahrt durch – sechs Verletzte

Im rheinland-pfälzischen Forst bei Deidesheim ist es am Sonntagmittag zu einem Unfall mit einem Pferdegespann gekommen. Bei einem Wendemanöver vor der der Waldgaststätte "Thomas Waldweinstube" gingen beide Pferde der mit vier Personen besetzten Kutsche durch und rannten in eine voll besetzte Sitzbankgruppe. Hierbei wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Drei Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in jeweilige Krankenhäuser verbracht werden. Beide Pferde verletzten sich nur leicht. Ob die Ursache auf einen technischen Defekt oder menschliches Verschulden zurückgeführt werden kann, ermittelt jetzt die Polizei.



Nachrichten von Montag, den 9. April

Würselen: Achtjähriger ertrinkt im Schwimmbad



Im Aquana-Freizeitbad in Würselen ist am Sonntagnachmittag ein kleiner Junge ertrunken. Wie die "Aachener Nachrichten" melden, wurde der leblose Körper des Achtjährigen im Wellenbecken gefunden. Mitarbeiter und Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kind wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er starb im Krankenhaus. Wie die Aachener Staatsanwaltschaft berichtete, gibt es keine Hinweise darauf, dass die Schwimmaufsicht oder weitere Beteiligte auf eine strafrechtlich relevante Weise ihre Sorgfaltspflichten verletzt hätten.

Düsseldorf: Mann beißt Freundin Stück aus Gesicht

In Düsseldorf ist ein Mann am Montag zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er seiner Freundin ein großes Stück Haut aus dem Gesicht gebissen und weggespuckt hat. Ein Amtsrichter sprach von einer "menschenfeindlichen Tat" und verurteilte den 28-Jährigen zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung. Das Opfer werde "dauerhaft entstellt" bleiben. Die Tat, die die Staatsanwältin als "grauenhaft wie aus einem Horrorfilm" bezeichnete, hatte sich vor einem Nachtclub abgespielt.

Der 28-Jährige hatte sich in der Warteschlange nach reichlichem Konsum von Cannabis und Wodka auffällig verhalten und angefangen zu bellen. Das Paar geriet vor den Augen zahlreicher Zeugen in Streit. Schließlich biss der Mann der 27-Jährigen in die Schläfe und riss ihr laut medizinischem Gutachten ein sechs mal vier Zentimeter großes Stück Haut samt eines Teils der Augenbraue aus dem Gesicht. Die Frau wurde notoperiert und musste mehrere Nachoperationen über sich ergehen lassen.

Wegen des Drogenkonsums räumte das Gericht dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit ein. Die Verteidigung des Deutschen hatte eingeräumt, dass es sich um eine "hässliche Tat" gehandelt habe.



Siegen: 19-Jährige randaliert in Disco und beißt Polizistin



Die Polizei in Siegen ermittelt gegen eine 19-Jährige, die am Wochenende vollkommen durchgedreht ist. Zunächst hatte sie in der Nacht zu Sonnabend in einer Freudenberger Diskothek randaliert. Als sie diese deshalb verlassen musste und das Personal die Polizei rief, brannten bei der Frau offenbar die Sicherungen durch: Zunächst versuchte sie, den Beamten ins Gesicht zu schlagen, nach einem weiteren trat sie, einen zweiten Beamten spuckte sie an. Auch als sie mit Handschellen fixiert zur Wache gebracht werden sollte, beruhigte sie sich nicht. Zunächst trat sie gegen den Streifenwagen, dann spuckte sie weiter wild um sich und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Einer jungen Polizeikommissarin biss sie zudem noch in die Hand. Auf der Wache waren dann mehrere Beamte notwendig, um die wildgewordene Frau aus dem Streifenwagen ins Innere des Dienstgebäudes zu verfrachten beziehungsweise zu tragen. Wobei die 19-Jährige auch dabei noch weiter wie von Sinnen um sich trat. Der Frau wurde schließlich eine Blutprobe entnommen, wobei sie sich auch hierbei versuchte, sich dieser gewaltsam zu widersetzen.



Bruchsal: 14-Jähriger von Quad erschlagen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist im baden-württembergischen Bruchsal ein 14-jähriger Junge mit einem Quad tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Teenager mit dem Fahrzeug auf einem Feldweg in der Nähe des Thomashofs unterwegs. Dort kam er mit dem Fahrzeug vom Weg ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte mit dem Quad um. Das Fahrzeug begrub den 14-Jährigen unter sich. Mit schwersten Verletzungen wurde er, nach ersten Reanimationsmaßnahmen vor Ort, in eine Klinik gebracht. Dort erlag er am späten Nachmittag seinen Verletzungen.

Gelchsheim: Hunderte tote Schweine auf Hof gefunden

In einem Schweinemastbetrieb im bayerischen Osthausen bei Gelchsheim in Unterfranken wurden am Freitag Hunderte verendeter Schweine entdeckt. Wie das Portal "Top Agar Online" meldet, liegen laut Landratsamt Würzburg zur Zeit keine Hinweise auf das Verenden der Tiere durch eine Seuche vor. Gutachter sollen die Todesursache der Schweine klären, der Maststall wurde von der Polizei versiegelt.

Hamburg: Spaziergänger findet Leiche im Park



Ein Spaziergänger hat im Eichtalpark im Hamburg eine grausige Entdeckung gemacht: Im Wasser des durch den Park verlaufenden kleinen Flusses Wandse trieb eine Leiche. Polizei und Feuerwehr hätten den Weg daraufhin komplett abgesperrt, schreibt das "Hamburger Abendblatt". Informationen zur Identität oder zum Geschlecht gab es zunächst nicht. Wie das Blatt weiter schreibt, befinde sich in der Nähe des Fundortes ein Zelt, in dem zuletzt ein Obdachloser Mann gelebt haben soll. Die Ermittlungen laufen.

Hamburg: Raser von der Straße gerammt

In Hamburg hat die Polizei am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd in Hollywood-Manier beendet. Wie die "Mopo" unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde ein flüchtiger Raser von einem Streifenwagen von der Straße gedrängt und krachte gegen ein Verkehrsschild. Zuvor hatte der 26-Jährige versucht, sich einer Polizeikontrolle wegen überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen, indem er aufs Gas trat und mehrere rote Ampeln überfuhr. Mehrere Einsatzwagen hefteten sich an seine Fersen. Nachdem der Flüchtige gestoppt werden konnte, stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte und unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem war er in einem nicht versicherten Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs.

Witten: Tödlicher Streit um eine Flasche Wodka

In Witten bei Bochum ist ein 18-Jähriger bei einem Streit tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht zum Sonntag vor einem Kiosk zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnissen war der ungeklärte Verbleib einer Wodkaflasche der Auslöser. Einer der Beteiligten stach dem 18-Jährigen in den Hals. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Die Obduktion habe ergeben, dass die Halsschlagader fast vollständig durchtrennt wurde, heißt es im Polizeibericht. Ein weiterer Beteiligter erlitt Schnittverletzungen am Bauch. Ein Verdächtiger konnte den Beamten nach bislang nicht festgenommen werden, auch die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Essen: Polizisten bei Massenschlägerei verletzt

Zwei Polizisten sind bei einem Familienstreit, der in einer Massenschlägerei endete, verletzt worden. Einem Bericht der "WAZ" zufolge, wurden die Beamten zu der Auseinandersetzung gerufen. Als sie eintrafen, hätten sich etwa 15 Personen auf der Straße befunden und sich geprügelt. Als die Beamten versuchten, die Menschen zu trennen, seien sie selbst angegriffen worden. Dabei wurden zwei von ihnen leicht verletzt. Insgesamt rückte die Polizei mit einem Großangebot von 14 Streifenwagen an, um die Situation zu bereinigen.

