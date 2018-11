Bonndorf: Senior beim Absägen von Tannenbaum erwischt

Sechs Wochen vor Weihnachten hat die Polizei in Baden-Württemberg einen 80-Jährigen beim Diebstahl eines Tannenbaums erwischt. Wie die Beamten in Freiburg mitteilten, kam am Montag zufällig eine Streife vorbei, als der Mann in Bonndorf eine anderthalb Meter hohe Tanne absägte. Diese stand allerdings auf städtischem Grund und Boden.

Der Mann habe zwar angegeben, eine Erlaubnis des Försters zu haben, erklärten die Beamten. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht stimmte. Es wurde Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet.

Frankfurt/Main: Alarm nach Zwischenfall in Industriepark

Ein Zwischenfall in einem Industriepark in Frankfurt am Main hat am frühen Dienstagmorgen Anwohner und Einsatzkräfte in Atem gehalten. In den Stadtteilen Griesheim und Nied heulten mehrmals die Warnsirenen, nachdem bei einer Firma Salzsäure-Dämpfe ausgetreten waren. Schließlich gab die Feuerwehr Entwarnung. "Die letzten Messungen waren negativ, so dass die Warnung für Nied und Griesheim aufgehoben werden kann", schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Kurz nach vier Uhr waren im Industriepark Griesheim Salzsäure-Dämpfe aus einem Lkw-Tank ausgetreten. Mittels Sirenen wurde die Bevölkerung alarmiert und aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei sperrte die beiden betroffenen Stadtteile für Autos, auch der Bahnverkehr wurde eingeschränkt.

Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Betriebsgelände von Weylchem, einem Hersteller von Spezialchemikalien und industriellen Zwischenprodukten. Warum die Dämpfe aus dem Tank austraten, war laut dem Chemieunternehmen zunächst unklar.

Nachrichten von Montag, den 12. November

München: 17-Jährige von Taxifahrer vergewaltigt - ähnlicher Vorfall am Vortag

In München ist eine 17-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen von einem noch unbekannten Taxifahrer vergewaltigt worden. Demnach hatte sich das spätere Opfer per App ein Taxi gerufen, als der Tatverdächtige zufällig mit seinem Fahrzeug anhielt und vorgab, selbst für das kontaktierte Taxi-Unternehmen zu fahren. Er habe daraufhin die von der Frau bestellte Fahrt storniert und den Transport übernommen, schreibt die Polizei.

Während der Fahrt habe der Mann die 17-Jährige oberhalb der Bekleidung im Brust- und Intimbereich begrapscht, ehe er unvermittelt stoppte und gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Anschließend fuhr der Mann zunächst weiter, stoppte dann aber erneut, um sich ein weiteres Mal an seinem Opfer zu vergehen. Erst als die junge Frau in Tränen ausbrach, hörte der Beschuldigte auf und fuhr sie nach Hause.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird:

ca. 30-40 Jahre alt, hellhäutig mit schlanker Figur

sprach Deutsch mit Akzent

dunkler Bart

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 089/2910-0 entgegen.

Die Beamten prüfen derzeit zudem, ob es einen Zusammenhang mit einem Vorfall vom Samstagmorgen gibt, bei dem eine 22-Jährige offenbar nur knapp einem ähnlichen Delikt entging. Laut Polizei war die Frau an der Poccistraße in ein ebenfalls zufällig vorbeikommendes Taxi gestiegen, um sich nach Giesing fahren zu lassen. Nach problemlosem Start sei der Taxifahrer im weiteren Verlauf zunehemend aufdringlicher geworden und habe zudem die Türen des Fahrzeugs verriegelt. Anschließend fasste der Mann die 22-Jährige mehrfach im Intim- und Brustbereich an. Andere Zudringlichkeiten habe die Frau abwehren können, ehe sie am Fahrtziel ausstieg, schreibt die Polizei. Auch sie erstattete Anzeige und beschrieb den Mann wie folgt:

ca. 40 Jahre alt

sprach Deutsch mit Akzent

bekleidet mit hellem Hemd

Auch in diesem Fall nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 089/2910-0 entgegen.

Landkreis Northeim: Autofahrer raste auf Polizisten zu - U-Haft wegen versuchten Mordes

Nach einer Verfolgungsjagd mit einer mutmaßlich gezielten Rammattacke auf einen Polizisten sitzt ein junger Autofahrer aus Niedersachsen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Dies entschied ein Richter am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Der 23-Jährige war in der Nacht zum Sonntag auf der Flucht auf einen Beamten und seinen Einsatzwagen zugerast.

Während der 53-jährige Polizist sich durch einen Sprung zur Seite rettete, streifte der flüchtende Autofahrer mit seinem Fahrzeug dessen auf der Fahrbahn stehenden Streifenwagen. Der Beamte schoss anschließend mehrfach auf das Auto und traf einen Vorderreifen. Der Mann flüchtete aber weiter und umfuhr eine zweite Polizeisperre. Später musste er anhalten und wurde in der Gemeinde Hardegsen gefasst.

Nach Angaben der Beamten hatte die Flucht begonnen, als eine Streife den Mann am frühen Morgen im Landkreis Northeim für eine Kontrolle anhalten wollte. Ihnen fiel auf, dass die Nummernschilder an seinen Wagen gar nicht vergeben worden waren. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige betrunken war und keinen Führerschein hatte. Laut Polizei schwieg er zunächst zu den Vorwürfen.

Suhl: Autofahrer malt Steuerplakette per Hand nach

Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen 48 Jahre alten Mann aus Thüringen. Der Autofahrer war Beamten der Autobahnpolizei am vergangenen Freitag auf der A71 bei Suhl wegen des Kennzeichens seines Fahrzeugs aufgefallen. Diese hätten "nicht ganz 'original'" ausgesehen, schreiben die Beamten, die sich entschlossen, den Mann genauer zu kontrollieren, auf Facebook.

Im weiteren Verlauf stellten die Autobahnpolizisten nicht nur fest, dass der 48-Jährige keine Fahrerlaubnis hat, sondern auch, dass sein Auto weder angemeldet noch versichert war. Zudem hatte der Mann die Steuerplakette seines entstempelten Kennzeichens mit einem Stift per Hand nachgemalt, "um einen ordnungsgemäßen Anschein zu erwecken". Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

+++ Kein Künstler: Fake Plakette & kein Lappen +++ Bei diesem Autofahrer stimmte so einiges nicht. Die Kollegen der... Gepostet von Polizei Thüringen am Montag, 12. November 2018

Brühl: Autofahrer spricht Kinder an und zeigt seinen Penis

Im baden-württembergischen Brühl fahndet die Polizei nach einem Mann, der am Sonntag zwei neun- und elfjährige Mädchen angesprochen und sich der Jüngeren der beiden in schamverletzenderweise gezeigt haben soll.

Demnach fragte der Beschuldigte die Kinder aus seinem Auto heraus nach dem Weg zu einem Schwimmbad. Die Neunjährige habe ihm daraufhin den Weg erklärt. In diesem Moment soll der Mann nach unten gesehen haben, das Mädchen seinem Blick gefolgt sein. Dabei bemerkte sie, dass der Autofahrer seinen entblößten Penis in der Hand hielt. Anschließend flüchteten die beiden Kinder.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen, der auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird und schulterlange Haare hat. Er war vermutlich in einem VW Golf mit HD-Kennzeichen unterwegs. Das Fahrzeug soll eine schramme an der Seite haben, heißt es. Mögliche Zeugen können sich unter 0621 174 4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Friedberg: Betrunkene Geisterfahrerin fährt 20 Kilometer über Autobahn

Eine betrunkene Frau ist etwa 20 Kilometer als Falschfahrerin auf der Autobahn 45 unterwegs gewesen. Nur einem "wahnsinnigen Glück" sei es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei, berichtete die Polizei in Friedberg (Hessen). Die Beamten gingen davon aus, dass die 40-Jährige am frühen Samstagmorgen am Autobahnkreuz Gießen-Süd falsch auf die A45 gefahren war. Einer Streife gelang es nach einer Weile, der Frau mit Blaulicht, Martinshorn und Lautsprechern ihre Geisterfahrt klar zu machen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Weil es am Auto Spuren eines leichten Crashs am Auto gibt, schloss die Polizei auch einen Unfall nicht aus. Den Führerschein der Frau behielten die Beamten ein.

Tessenow: Mann stirbt bei Sturz von Baugerüst

In Tessenow in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 66 Jahre alter Mann am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache von einem Baugerüst gestürzt und ums Leben gekommen. Laut Polizei führte der Mann Arbeiten an einer Garage aus, als er zwei Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rastatt: Geblendeter Autofahrer erfasst Ehepaar - zwei Schwerverletzte

Ein von der Sonne geblendeter Autofahrer hat in Rastatt ein Ehepaar übersehen und beide Senioren mit seinem Auto erfasst. Der 70-jährige Mann und seine 72 Jahre alte Ehefrau seien dabei schwerst verletzt worden, teilte die Polizei in Offenburg mit. Womöglich seien sie sogar in Lebensgefahr. Das Paar hatte am Sonntagnachmittag eine Straße hinter einer Kreuzung überqueren wollen, der 44-jährige Autofahrer bremste zunächst an der Kreuzung ab, übersah die Fußgänger aber wegen der tiefstehenden Sonne. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gutach: Schulbus kippt um - sechs Verletzte

Bei einem Unfall mit einem umgekippten Schulbus im Breisgau sind am Morgen sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus in Gutach wegen eines geplatzten Reifens mit einem Auto zusammengestoßen. Der Bus kippte zur Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt, ebenso wie fünf Kinder im Bus. Zunächst war die Polizei von drei Leichtverletzten ausgegangen. Die Busfahrerin kam demnach mit dem Schrecken davon.

Schleiz: Diebe klauen 135 Kilo schweren Stein

Schwere Beute haben ein oder mehrere Diebe vor einem Baumarkt im thüringischen Schleiz gemacht. Ein 135 Kilo schwerer Dekostein sei bereits am 8. November vom Parkplatz des Baumarkts (Saale-Orla-Kreis) entwendet worden, teilte die Polizei mit. Leicht hatten es die Täter nicht: Der anthrazit-weiße und rund 120 Zentimeter hohe Stein war mit einem Kleber am Boden befestigt gewesen. Der Geschäftsführer hatte den Diebstahl erst am nächsten Morgen bemerkt. Angaben zum Wert des Steins konnte die Polizei nicht machen.

Quellen: Presseportal / Polizei Thüringen / Polizei Bayern

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 5. bis zum 11. November finden Sie hier: