Schwerin: Wachmann in Notaufnahme verletzt

In Schwerin ist am frühen Mittwochmorgen bei einer Schlägerei in der Notaufnahme eines Krankenhauses ein Wachmann verletzt worden. Drei betrunkene Patienten seien so heftig in Streit geraten, dass der Sicherheitsdienst einschreiten musste, erklärte ein Polizeisprecher. Zwei der drei Patienten wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Durch den Vorfall sei es zu erheblichen Einschränkungen im Klinikbetrieb gekommen. Die genaue Ursache für die gewalttätige Auseinandersetzung sei noch unklar.

Osthessen: Polizei verfolgt Autofahrer über 150 Kilometer

In Osthessen hat sich ein Autofahrer über rund 150 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht habe bei einer Kontrollstelle auf der Autobahn 4 nahe Friedewald am späten Dienstagabend begonnen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kurz nach Mitternacht habe der Wagen angehalten und zwei Menschen seien festgenommen worden. Bei der Verfolgungsjagd kamen auch zwei Polizeihubschrauber zum Einsatz. Weitere Details gab die Polizei am Morgen nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Niedersachsen: Polizei warnt vor falschen Netflix-Mails

Die Polizei in Niedersachsen und das Bundeskriminalamt warnen vor falschen Mails von Netflix. Derzeit würden vermehrt Phishingmails kursieren, die vorgeben, dass der Netflix-Account innerhalb weniger als 48 Stunden ablaufen werden. Man müsse nun zwingend eine Prüfung der Angaben zur Problemlösung durchführen."Die erlangten Daten (Netflix-Zugangsdaten und Kreditkartendaten) können entsprechend weiterverkauft/verwendet werden", heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Über den Verifizieren-Link würde man jedoch nicht zu Netflix geführt, sondern lande auf einer Phishing-Webseite, wie zum Beispiel ...aktualisierinfo.com, wo die Täter zunächst über Sicherheitsabfragen ausschließen wollten, dass man ein Roboter sei. Im weiteren Verlauf würden dann persönliche Daten wie Name und Anschrift sowie Kreditkarteninfos abgefragt. Sollte man doch aus Versehen die Daten eingegeben haben, rät die Polizei, unverzüglich seine Zugangsdaten zu ändern, das zuständige Kreditinsititut zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten.

"Ihre Netflix-ID wird in weniger als 48 Stunden ablaufen!"



Was Sie tun können - und was Sie nicht tun sollten ⬇️ https://t.co/B5oz1vKz5P — Bundeskriminalamt (@bka) December 11, 2019



Nachrichten von Dienstag, den 10. Dezember

A72 bei Feilitzsch: Mann schubst 83-Jährige auf Autobahn

Ein 37-jähriger Autofahrer hat sich nach einem Verkehrsunfall auf der A72 derart daneben benommen, dass er sich nun Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegenüber sieht.

Wie die Polizei mitteilte, war der Familienvater mit seiner Frau und einem Kleinkind auf der A72 in Höhe Feilitzsch unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte. Der Mann sei ausgeschert, habe dabei jedoch das Auto einer 83-Jährigen übersehen, die sich zu dem Zeitpunkt bereits neben ihm befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Autos. Anschließend hielten die Unfallbeteiligten am Standstreifen – und der 37-Jährige rastete sogleich aus.

Demnach lief der Mann schreiend auf die Seniorin zu, beleidigte sie und schubste sie anschließend so heftig, dass die Frau bei fließendem Verkehr rücklings auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn stürzte. Auch der Mann verlor laut Polizei den Halt und stürzte auf die 83-Jährige. Einem Zeugen zufolge musste ein Lkw-Fahrer bremsen und ausweichen, um die beiden nicht zu erfassen. Immerhin: Anschließend half der 37-Jährige der Frau, die später zur Behandlung in ein Krankenhaus musste, auf, die Situation habe sich daraufhin beruhigt, schreibt die Polizei. Für den Mann dürfte der Ausraster dennoch noch Folgen haben.

Overath: Autodiebe werfen Metallkrallen auf Autobahn

Autodiebe haben Dutzende Metallkrallen auf die vielbefahrene A4 bei Köln geworfen, um ein Polizeiauto abzuschütteln. An acht unbeteiligten Fahrzeugen entstanden Lack- beziehungsweise Reifenschäden, wie die Polizei am Dienstag zu der Verfolgungsjagd aus der vorangegangenen Nacht mitteilte. An dem Polizeiauto, dem die Wurfattacke aus einem zweiten Wagen der Autodiebe galt, seien Kratzer an der Stoßstange und der Motorhaube entstanden. Durch die hohe Geschwindigkeit des Polizeiautos hätte ein Reifenschaden lebensgefährliche Folgen für die Beamten haben können, verdeutlichte die Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis.

Eine Autobesitzerin in Overath hatte den Notruf gewählt, weil ihr Wagen vor der Haustür von einem Unbekannten gestartet wurde. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Vor den Polizisten tauchte dann das zweite Auto der Täter auf, dass sie am Überholen hinderte. An der Auffahrt zur A40 warfen die Komplizen des Autodiebs dann die Krallen aus dem Fenster. Die Kriminellen gaben Gas und hinterließen später das gestohlene Auto auf einem Rastplatz. Die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst erfolglos.

Die A4 war für etwa 40 Minuten gesperrt, damit die rund 25 Krallen eingesammelt werden konnten.

München: Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Polizisten in Psychiatrie

Nach dem Messerangriff auf einen Polizisten in München ist der Tatverdächtige in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht worden. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Der Mann habe schon in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt. Bisher sei keine Fremdgefahr von ihm ausgegangen. Er sei aber wegen Drogen und Betäubungsmitteln auffällig gewesen. Zwischen dem Mann und dem Polizisten gebe es "keinerlei Bezug".

Der 23-Jährige hatte den Polizisten am Montag am Münchner Hauptbahnhof unvermittelt von hinten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Herrmann berichtete nun, es sei eine sehr schwere Verletzung, die bis in den Bereich des Rückenmarks reiche und erhebliche Schädigungen befürchten lasse. Er hoffe und bete, dass der Beamte möglichst bald wieder zu Kräften komme und dann auch wieder seinen Beruf ausüben könne. Sicher sei das aber noch nicht, sagte Herrmann. Die medizinische Behandlung sei aber auf einem guten Weg.

Nürnberg: Unbekannte beschmieren mehr als 20 Autos mit Farbe

Unbekannte haben in Nürnberg mindestens 25 geparkte Autos beschmiert und beschädigt. Wie die Polizei in der bayerischen Stadt am Dienstag mitteilte, schlugen sie bereits in der Nacht zu Montag in einer Straße im Stadtteil St. Leonhard zu.

Demnach beschmierten und besprühten sie die Fahrzeuge mit schwarzer Farbe, bei einigen zerstachen sie zusätzlich auch die Reifen. Der Sachschaden beläuft sich nach einer Schätzung der Beamten auf mindestens 15.000 Euro. Sie baten um Hinweise von Zeugen. Die Ermittlungen liefen.

Berlin: Hauptstadt erklärt als erstes Bundesland die "Klimanotlage"

Der Berliner Senat hat für die Hauptstadt die "Klimanotlage" erklärt. Der entsprechende Beschluss für zusätzliche Anstrengungen zugunsten des Klimaschutzes fiel am Dienstag, nachdem das Thema in der Woche zuvor wegen noch offener Fragen verschoben worden war. "Wir haben festgehalten, dass wir über unsere bisherigen Ziele, den CO2-Ausstoß um 85 Prozent zu senken, gemessen an 1990, hinausgehen wollen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Anschluss an die Senatssitzung. "Wir wollen deutlich mehr noch erreichen als diese 85 Prozent."

In dem Senatsbeschluss findet sich jedoch keine konkrete Prozentzahl. Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne), die die Vorlage lieferte, wollte den Wert auf mindestens 95 Prozent "noch vor 2050" verschärfen, konnte sich damit aber in der rot-rot-grünen Regierungskoalition nicht durchsetzen.

Berlin folgt mit seiner Entscheidung zahlreichen Kommunen weltweit, darunter rund 50 in Deutschland, die bereits einen "Klimanotstand" erklärt hatten.

Bremen: 40-Jähriger von Kaffeesack erschlagen

In Bremen ist ein Arbeiter von einem Kaffeesack erschlagen worden. Der 500 Kilogramm schwere Sack begrub den Gabelstaplerfahrer am Montag unter sich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 40-Jährige starb noch vor Ort.

Der Gabelstaplerfahrer hatte in einer Lagerhalle eine Palette mit zwei sogenannten Big Bags transportiert. Da der untere Sack beschädigt war, verlor er Kaffeebohnen und wurde dadurch instabil. Als der Arbeiter stoppte und das Fahrzeug verließ, rutschte der obere Sack herunter und begrub den Mann unter sich. Arbeitskollegen bargen den 40-Jährigen und alarmierten die Rettungskräfte. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos.

Regensburg: Gleisbauarbeiter von Zug erfasst und getötet

Bei einem Bahnunglück nahe Regensburg ist ein 27-jähriger Gleisbauarbeiter ums Leben gekommen. Der Arbeitszug erfasste den Mitarbeiter einer Baufirma auf der Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg in der Nacht zum Dienstag von hinten, wie die Polizei mitteilte.

Der Oberfranke habe schwerste Kopfverletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben, erklärte die Polizei weiter. Weitere Details zum Unfallhergang wurden nicht genannt.

Rostock: Neunjähriger Junge vermisst*

Die Polizei sucht nach einem neunjährigen Junge aus Rostock. Alex H. wird seit Montag vermisst. Er wurde zuletzt gegen 15 Uhr im Gerüstbauerring in Rostock Groß-Klein gesehen. Der Junge ist aus einer medizinschen Einrichtung entlaufen, in der er stationär behandelt wurde. Alex ist cirka 1,40 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelbraune Haare. Er trug zuletzt eine graue Kapuzenjacke, einen grauen Kapuzenpullover und blauen Schuhe. Weiteres zur Bekleidung ist unbekannt. Wer hat Alex gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der Telefonnummer 0381/65880, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.

*Update: Am Dienstagmorgen teilte die Polizei Rostock mit, dass der Neunjährige durch Beamte aufgefunden worden sei. Demnach befand sich der Junge in der Wohnung eines Freundes.

Mönchengladbach: Polizei rückt zu Anti-Terror-Einsatz aus

Die Polizei ist am frühen Dienstagmorgen in Mönchengladbach zu einem Anti-Terror-Einsatz ausgerückt. Es gehe um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, genauer in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sagte eine Polizeisprecherin. Es sei aber niemand festgenommen worden. Hintergrund sind demnach Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Pleisweiler-Oberhofen: Katze mit Schussverletzung gefunden

Im rheinland-pfälzischen Pleisweiler-Oberhofen hat eine Katze Schussverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete, hatte die Besitzerin am vergangenen Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr die Verletzung an der Pfote des Tieres festgestellt. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen. Die Katze hatte sich zuvor im Bereich der Wappenschmiedstraße aufgehalten.

Nachrichten von Montag, den 9. Dezember

Schorndorf: Schweinskopf auf Blitzer abgelegt

Einen gehäuteten Wildschweinkopf hat ein Unbekannter auf einem Blitzer in Schorndorf (Baden-Württemberg) abgelegt. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Montag wegen unerlaubter Entsorgung von Tierabfällen. Mitarbeiter der Stadt hatten am Samstag mit einer mobilen Radarfalle die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. In einem Zeitfenster von etwa 15 Minuten sei der frisch gehäutete Schweinskopf unbemerkt auf dem Gerät abgelegt worden. Die Ermittler haben noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter.

Stade: Paar findet ausgesetztes Baby

Ein Paar hat im niedersächsischen Stade ein in der Nähe eines Kultur- und Tagungszentrums ausgesetztes Baby gefunden und dem Mädchen so wahrscheinlich das Leben gerettet. Die beiden hörten am Freitagabend das Geschrei des Säuglings, als sie ihr Auto auf einem Parkplatz abstellten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie fanden das Neugeborene demnach auf einer Grünfläche und alarmierten die Rettungskräfte.

Das Baby wurde auf eine Kinderintensivstation gebracht. Inzwischen geht es dem Mädchen den Angaben zufolge wieder gut. Wenn es nicht gefunden worden wäre, hätte es laut den Ärzten aber vermutlich die Nacht im Freien nicht überlebt, erklärte die Polizei. Wer das Baby aussetzte, war zunächst unklar. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe.

München: Polizist in München verletzt

Ein Polizist ist am Münchner Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein 23-jähriger Deutscher habe den Beamten am Montag bei einer Personenkontrolle unerwartet von hinten attackiert, teilte die Polizei mit. Der Angreifer sei nicht die Person gewesen, die kontrolliert worden sei. Zeugen hätten den Tatverdächtigen überwältigt. Der Mann sei festgenommen worden. Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat ermittelt.

Der Polizist sei mit einer schweren Verletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher, konnte aber zunächst keine Details nennen. Wenig später teilte die Behörde per Twitter mit, die Verletzungen seien schwerwiegender.

Erfurt: Stadtjäger erschießt Waschbär

Ein angeblich betrunkener Waschbär wurde in Erfurt vom Stadtjäger erschossen. Das berichtet der MDR mit Berufung auf die Feuerwehr und einen Post des Erfurter Tierheims. Das Tier war am Sonntag über den Weihnachtsmarkt vor dem Erfurter Rathaus getorkelt und schließlich erschöpft unter einem Mülleimer eingeschlafen. Schnell machte die Geschichte die Runde, der Waschbär hätte am Glühwein genippt. Viele Besucher fotografierten das Tier. Im Anschluss hieß es zunächst, der Waschbär wäre ins Tierheim gekommen. Später teilte das Tierheim laut Bericht auf seiner Facebook-Seite mit, dass der Stadtjäger das Tier abgeholt und erschossen hätte. Der Beitrag war am Montagmorgen online nicht mehr aufzufinden. Waschbären stehen nicht unter Naturschutz.

Marktredwitz: Falschfahrer fast 25 Kilometer auf linker Autobahnspur unterwegs

Ein 87 Jahre alter Mann ist rund eine halbe Stunde lang entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur der Autobahn 93 in Oberfranken unterwegs gewesen. Der Autofahrer hatte am Sonntagabend wohl bei Marktredwitz eine Autobahnabfahrt mit einer -auffahrt verwechselt, wie die Polizei mitteilte. Erst nach 24 Kilometern beendete eine Polizeisperre die Geisterfahrt. Zuvor hatten die Beamten vergeblich versucht, dem Mann aus parallel fahrenden Autos heraus Signale zum Anhalten zu geben. Zu einem Unfall kam es nicht.

Stuttgart: Tödlicher Messerangriff in Stuttgart – 37-Jähriger vor Haftrichter

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 77-Jährige in Stuttgart wird ein Tatverdächtiger am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Wann genau dies geschehen solle, sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Die Frau war am Sonntagnachmittag auf der Straße niedergestochen worden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Die Polizei nahm den tatverdächtigen 37 Jahre alten Deutschen in der Nähe des Tatorts fest. Er sollte in der Nacht vernommen werden. Ob er sich geäußert hat, wurde zunächst nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter nicht. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

