Impalila in Namibia: Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start auf der kleinen Flussinsel abgestürzt (Symbolbild)

Vierköpfige deutsche Familie stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia

Unglück Vierköpfige deutsche Familie stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia

Eine vierköpfige deutsche Familie ist bei einem Flugzeugabsturz in Namibia ums Leben gekommen. Es handelt sich um ein Ehepaar und seine beiden Töchter. Das Flugzeug ist laut dem Hauptinspektor kurz nach dem Start abgestürzt.

Eine vierköpfige Familie aus Deutschland ist bei einem Flugzeugabsturz im südwestafrikanischen Namibia ums Leben gekommen. Das Ehepaar habe mit seinen zwei Töchtern eine Cessna 210 gechartert und sei am Dienstagmittag am Rande des Sambesi Flusses verunglückt, sagte Hauptinspektor Elifas Kuwinga der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Das Flugzeug sei wenige Minuten nach dem Start von der Landebahn auf Impalila, einer kleinen Flussinsel im Nordosten des Landes, abgestürzt, so Kuwinga. Auch die südafrikanische Pilotin starb bei dem Unglück. Die Unfallursache blieb am Mittwoch weiter unklar. Untersuchungen seien eingeleitet worden.

Namibia ist bei Deutschen als Urlaubsland beliebt

Namibia mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern ist ein beliebtes Urlaubsland, vor allem für Deutsche. Es ist für seine vielfältigen Landschaften bekannt, einschließlich der Wüste Namib, den fruchtbaren Caprivi-Streifen, der verlassenen Skelettküste mit zahlreichen Schiffswracken sowie den steinigen Schluchten des Fishriver Canyon.