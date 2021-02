Sehen Sie im Video: So läuft die Landung von Nasa-Rover "Perseverance" auf dem Mars ab.













Der Nasa-Rover „Perseverance“ wird am Donnerstagabend deutscher Zeit auf dem Mars landen. Der Eintritt in die Atmosphäre, der anschließende Sinkflug und die automatisierte Landung auf der Oberfläche gelten als die kritischste Phase der Mission. Das Landemanöver wird daher auch als „seven minutes of terror“ bezeichnet – zu deutsch “sieben Minuten des Terrors”.



Vor sieben Monaten startete die Mission vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Das Ziel ist ein ausgetrockneter See auf dem roten Planeten, der noch nie zuvor untersucht wurde. Laut Nasa sei der rund 2,5 Milliarden Dollar teure Rover der „technisch ausgefeilteste sechsrädrige Geologe, der je in den Weltraum befördert wurde“. Er wurde rund acht Jahre lang entwickelt und gebaut.





An Bord hat das eine Tonne schwere Gefährt unter anderem sieben wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser. Erstmals werden mit dem Rover auch zwei Mikrofone und ein kleiner Hubschrauber auf den Mars geflogen. Der Hubschrauber soll beweisen, dass Flüge auf dem Mars möglich sind – es wäre der erste motorisierte Flug auf einem anderen Planeten.



„Perseverance“ – also Durchhaltevermögen - soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen und das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Dazu sammelt der Rover Proben von Steinen und Staub, die anschließend auf der Erde untersucht werden. Wissenschaftler erhoffen sich von der Mission unter anderem neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums.



Die Nasa wird die Landung live im Internet übertragen. Die Stiftung Planetarium Berlin bietet zudem einen deutschsprachigen Livestream auf Youtube an.





Mehr