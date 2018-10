In Norwegen hat in der Nacht zu Donnerstag mit Soldaten aus 31 Ländern eines der größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges begonnen. Das Bündnis zeigt damit an seiner nördlichen Flanke Stärke gegenüber dem zunehmend aggressiv auftretenden Russland. Die Truppen sind in Position und werden in den nächsten zwei Wochen die Zusammenarbeit für den Einsatz in großen Schlachten üben. Beteiligt an dem Manöver "Trident Juncture" sind 10.000 Panzer und Fahrzeuge, 250 Flugzeuge und etwa 50.000 Soldaten - davon rund 10.000 aus Deutschland. Die USA haben zudem den Flugzeugträger "Harry S. Truman" entsendet. Der Stellvertretende Kommandant und Vize-Admiral Herve Blejean kürzlich in Trondheim: "Diese Marineübung, also der Marine-Anteil von Trident Juncture, ist sicherlich die wichtigste, die wir in den vergangen zwei Jahrzehnten oder länger schon durchgeführt haben. Ich verfüge über 35 Schiffe, von insgesamt 70. Das ist sehr viel und eine sehr gute Möglichkeit zu trainieren." Vom Hauptschauplatz der Übung in Zentralnorwegen reicht das Manövergebiet von der Ostsee bis nach Island. Neben den Verbesserungen der Zusammenarbeit demonstriert die Übung vor allem Einsatzbereitschaft gegenüber Russland. Moskau tritt seit der Besetzung der Krim 2014 militärisch zunehmend robust auf. Während die Nato also nun mit etwa 50.000 Soldaten übt, probte Russland vor einem Monat in einer Militärübung an der Grenze zu China hingegen den Einsatz von 300.000 Soldaten.