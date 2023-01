Sehen Sie im Video: Faszinierendes Naturphänomen – kreisrunde, rotierende Eisplatte auf Bergsee entdeckt.









Eine kreisrunde, rotierende Eisscheibe: Dan Brown sichtet bei einem seiner Ausflüge auf einem Berg ein seltenes Phänomen. Die kreisförmige Eisplatte entdeckt er in einer Schlucht auf dem Berg Beinn Bhuidhe, in den schottische Highlands. Eigentlich wollte er mit seinem Vater nur eine Mountainbike-Tour machen.

„Wir machten eine Pause, um unsere Wasserflaschen an der Strecke zu befüllen – da bemerkten wir, dass sich die Eisscheibe am Fuß eines kleinen Wasserfalls langsam drehte.“ – Dan Brown ggü. SWNS

Die Männer sind angesichts des Anblicks sehr verblüfft. Sie hatten zuvor noch nie eine runde Eisscheibe gesehen – geschweige denn eine sich drehende. Dan zückt sein Smartphone und beginnt damit, Fotos und Videos zu machen. Das Met Office listet Eisscheiben als „ein seltenes Phänomen“, das in der Regel in sehr kalten Ozeanen und Seen auftritt. Die Begründung für die Form und Rotation ist eine Strömung unterhalb des Eises. Ihre unerwartete Entdeckung beschert den beiden Männern somit einen Anblick, den man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt.

Mehr