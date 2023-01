Bergungskräfte inspizieren den Absturzort in Nepal

Keine Hoffnung mehr auf Überlebende nach Flugzeugabsturz in Nepal

schweres unglück Keine Hoffnung mehr auf Überlebende nach Flugzeugabsturz in Nepal

Nach dem Absturz eines Flugzeugs mit 72 Insassen in Nepal geht die Suche nach den restlichen Vermissten weiter. Die Behörden haben jedoch keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Die Liste der Flugzeugunglücke im Land wächst weiter an.

Die Bergungskräfte setzen die Suche nach den noch nicht gefundenen Flugzeuginsassen in Nepal fort. "Wir beten für ein Wunder, aber die Hoffnung, jemanden am Leben zu finden, liegt bei Null", sagte ein hochrangiger Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Bisher hätten die Rettungskräfte 68 Leichen gefunden, nach vier Vermissten werde noch gesucht. Mit einer eintägigen Staatstrauer gedachte Nepal der Opfer.

Die von der Fluggesellschaft ATR betriebene Turboprop-Maschine war am Sonntag auf dem Flug von der Hauptstadt Kathmandu zur Stadt Pokhara im Zentrum des Landes in eine Schlucht gestürzt. Laut ATR waren auch 15 Ausländer an Bord – darunter fünf Inder, vier Russen und zwei Koreaner. Pokhara ist ein wichtiger Zielort für Pilger und Trekking-Touristen aus dem Ausland.

Die Unfallursache war zunächst weiter unklar. Im Internet verbreitete und von AFP-Partner ESN verifizierte Aufnahmen zeigten ein tief fliegendes Flugzeug über einem Wohngebiet, das im Anflug zum Flughafen von Pokhara plötzlich nach links abkippt, bevor eine laute Explosion zu hören ist.

Soldaten waren am Sonntag bis spät in die Nacht im Einsatz, um die sterblichen Überreste der Absturzopfer aus der 300 Meter tiefen Schlucht zu bergen, in die das Flugzeug gestürzt war. Die Arbeiten sollten laut den Behörden fortgesetzt werden, bis alle Toten geborgen sind. Mit einer eintägigen Staatstrauer gedachte Nepal der Opfer.

Nepal: Mehrere Flugzeugunglücke in den vergangenen Jahren

Die Sicherheitsstandards in Nepals Luftverkehr sind niedrig, das Personal häufig schlecht ausgebildet und Maschinen mangelhaft gewartet. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen der Welt befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Im vergangenen Mai waren beim Absturz eines Flugzeugs der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air auf dem Weg von Pokhara zum Bergsteiger-Ziel Jomsom alle 22 Insassen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Im März 2018 starben beim Absturz einer Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens von Kathmandu 51 Menschen.

Follow Me Stratolaunch – das verrückteste Flugzeug mit zwei Rümpfen und sechs Triebwerken 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Bei der Rückkkehr von einem Testflug: das Riesenflugzeug Stratolaunch Model 351, öfters auch "Roc" genannt. Mehr

Das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nepal ereignete sich 1992. Damals starben 167 Menschen an Bord einer Maschine der Pakistan International Airlines, als diese im Anflug auf den Flughafen Kathmandu abstürzte.