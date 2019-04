Netanjahu: Teile des Westjordanlands annektieren?

Tel Aviv - Kurz vor der Wahl in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu die Annektierung von Teilen des Westjordanlands in Aussicht gestellt. «Ich werde nicht eine einzige Siedlung räumen. Und ich werde natürlich dafür sorgen, dass wir das Gebiet westlich des Jordans kontrollieren», sagte Netanjahu im israelischen Fernsehen. Er habe erreicht, dass US-Präsident Donald Trump die Golanhöhen als israelisches Gebiet anerkenne. Man wolle nun zur nächste Phase übergehen und die israelische Souveränität auf das Westjordanland ausweiten. Israel wählt am Dienstag ein neues Parlament.