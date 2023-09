Bei Neubrandenburg ist ein kleiner Junge tot aufgefunden worden. Das Kind war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gab zunächst wenig Informationen bekannt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg ein Kind tot aufgefunden worden. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen, der seit Donnerstagnachmittag vermisst wurde, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Toter Junge aus der Nähe von Neubrandenburg: Umstände unklar

Die Eltern hätten das Kind vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben. Es sei noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Tötungsdelikt handelt, ging aus diesen ersten Informationen hervor. Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden.

Die "Bild"-Zeitung berief sich am Freitagmorgen auf neue Informationen einer Polizeisprecherin und berichtete, es handele sich womöglich um ein Tötungsdelikt.

