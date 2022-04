Sehen Sie im Video: Spektakuläre Erfindung – Suche nach Überlebenden könnte bald von Roboterratte durchgeführt werden.

















An dieser spektakulären Erfindung wird gerade in China geforscht:





Die Suche nach Überlebenden könnte bald von sogenannten Roboterraten durchgeführt werden.





Prof. Qing Shi und sein Team am Pekinger Institut für Technologie arbeiten an dem bahnbrechenden Projekt, das künftig Leben retten könnte.





Für eine Roboterratte haben sie sich entschieden, weil sich das Tier aufgrund seines länglichen und schlanken Körpers an enge Räume anpassen kann.





Die Roboterversion wäre so in der Lage, enge Räume und unwegsames Gelände zu erreichen.





Zunächst hatte das Forscherteam eine Roboterrate mit Rädern entwickelt.





Um die Beweglichkeit zu verbessern, wurden die Räder durch Beine ersetzt.





So soll der Roboter beispielsweise verschüttete Menschen und Tiere finden. Auch zum Transport von Gegenständen soll die Technik eingesetzt werden.





Durch den Einsatz der Erfindung sollen schon bald Einsatzkräfte an Katastrophenorten unterstützt werden.

