Anfang Januar veröffentlichte das texanische Ministerium für Öffentliche Sicherheit einen aufsehenerregenden Bericht. Demzufolge macht das Ministerium sogenannte „Incels“ „als wachsende Inlandsterrorismus-Bedrohung“ aus. Der Begriff „Incel“ steht für „involuntarily celibate“, also unfreiwilig zölibatär. Gemeint sind junge Männer, die wütend und hasserfüllt über die empfundene Ablehnung durch Frauen sind und die sich zunehmend radikalisieren. Das Prekäre: In Online-Foren tauschen diese Männer ihre frauenfeindlichen Ideologien aus und rufen zu Gewalt gegen Frauen auf. Nach der Amokfahrt in Toronto 2018 geriet die Incel-Bewegung erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Attentäter war ein bekennender „Incel“. Jetzt haben Informatiker, darunter Wissenschaftler des Max Planck Instituts, das Phänomen im Internet näher untersucht und haben herausgefunden, dass sich die frauenfeindlichen Gruppen rasend schnell verändern und dabei radikalisieren. Mithilfe des von Google entwickelten Maschinenlern-Programms "Perspective" ermittelten sie einen sogenannten „Toxizitätswert“, der einer Stichprobe zufolge hasserfüllter ist als der rechtsextremer Hassgruppen. Besonders erschreckend: Dieser „Toxizitätswert“ steigt laut der Studie weiter an. Die Männerbewegung der „Incels“ betrachtet sich oft als Männer zweiter Klasse, die sich von Frauen zurückgewiesen fühlen, die aber überzeugt sind, dass ihnen Sex zusteht. Ursprünglich geht der Begriff der „Incels“ auf eine kanadische Studentin zurück, die 1997 eine Online-Selbsthilfegruppe für schüchterne Menschen aller sexuellen Orientierungen gegründet hatte. Doch drei Jahre später hatte sich die zu einem Hassforum heterosexueller Männer entwickelt, die den Terminus "Incel" als Selbstbezeichnung übernahmen.