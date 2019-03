Neue Suche nach Rebecca an See in Ost-Brandenburg

Berlin - Die Suche nach der vermissten Berliner Schülerin Rebecca ist heute an einem kleinen See in Ost-Brandenburg fortgesetzt worden. Man sei mit Spürhunden und Unterstützung vom Technischen Hilfswerk am Herzberger See unterwegs, teilte die Polizei mit. Laut der Zeitung «B.Z.» sollen auch Taucher dabei sein. Rebecca wird seit fünf Wochen vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen an, dass sie getötet wurde. Der von der Polizei verdächtigte Schwager wurde am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen.