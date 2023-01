Sehen Sie im Video: Neuer Rekord – so viel Strom erzeugt das größte Windrad der Welt.









Der chinesische Staatskonzern CSSC hat den Bau des größten Windrads der Welt bekannt gegeben.

Alleine der Rotor des Rekord-Windrads soll einen Durchmesser von 260 Meter haben.

Laut dem Hersteller soll die riesige Anlage eine Maximalleistung von 18 Megawatt haben - der bisherige Rekord liegt bei 16 Megawatt.

Der erzeugte Strom reicht, um ein Jahr lang 40.000 Haushalte damit zu versorgen.

Wenn ideale Bedingungen vorherrschen kann das Windrad mit nur einer Umdrehung 44,8 Kilowattstunden erzeugen - das reicht theoretisch aus, um etwa den Akku eines kleinen Elektroautos voll aufzuladen.

Wie der Konzern bekannt gibt, sind die einzelnen Komponenten der Anlage bereits fertiggestellt.

Vermehrt setzten Hersteller von Windrädern auf große Anlagen.

Der Vorteil: Neben der höhere Energieproduktion, lohnt es sich auch wirtschaftlich.

Denn: Für die Erschaffung eines Offshore-Windparks, werden so weniger Windräder benötigt. Das spart den Betreibern Millionen an Baukosten.

