Neunjähriger schreibt Brief an Lewandowski: "Hör nicht auf die Leute, die schlecht über dich sprechen"

Nach Polens EM-Aus Neunjähriger schreibt Brief an Lewandowski: "Hör nicht auf die Leute, die schlecht über dich sprechen"

Nach dem frühen Aus bei der Europameisterschaft 2020 für Polen gab es Kritik an Star Robert Lewandowski. Ein kleiner Fan schrieb dem Stürmer von Bayern München nun zur Aufmunterung einen Brief – und bekommt sogar eine Antwort.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

"Ich kann dir den Brief nicht zuschicken, weil ich deine Adresse nicht habe. Aber ich bitte Mama, dass sie ihn bei Facebook teilt. Vielleicht erreicht er dich auf diesem Weg", schreibt der neunjährige Kuba an sein großes Idol Robert Lewandowski. Polens Kapitän ist ziemlich enttäuscht nach dem frühen EM-Aus, er wird öffentlich hart kritisiert. Kuba will ihn mit seinen Worten aufmuntern: "Hör nicht auf die Leute, die schlecht über dich sprechen". Nicht einmal 24 Stunden später wird der Post von Mama Martyna über 35.000 Mal geteilt und erreicht schließlich auch den Weltfußballer Lewandowski.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der kleine Fan kann kein Fußball spielen

In einem handgeschriebenen Brief wendet sich der Neunjährige an sein großes Vorbild. Kuba selbst ist herzkrank und kann nicht Fußball spielen. Das hält ihn aber nicht davon ab, seinem Hobby als Fan nachzugehen. Auch die EM verpasst er nicht und ist trotz frühem Turnier-Aus stolz auf sein Vorbild, dem er diesen Brief schreibt:

"Hallo, ich bin Kuba, neun Jahre alt und ein riesiger Fan von dir. Wir haben dir die Daumen für die EM 2020 gedrückt. Du hast mich nicht enttäuscht, du hast bis zum Schluss gekämpft. Hör nicht auf die Leute, die schlecht über dich und den Rest der Nationalmannschaft reden. Echte Fans zweifeln nicht an euch. Ich kann dir den Brief nicht zuschicken, weil ich deine Adresse nicht habe. Aber ich bitte Mama, dass sie ihn bei Facebook teilt. Vielleicht erreicht er dich. Leider kann ich selbst nicht Fußball spielen. Mein Arzt erlaubt es mir nicht, weil mein Herz krank ist und ich manchmal müde werde. Dein Kuba"

Lewandowski: "Du bist der beste Fan, den ich mir wünschen kann"

Die Zeilen rühren das Netz. Über 35.000 Mal wird der Post, den seine Mama veröffentlichte, in nicht einmal 24 Stunden geteilt. Und auch Kubas größter Wunsch geht in Erfüllung. Der Brief erreicht Lewandowski, der ihm zurückschreibt:

"Kuba, dein Brief hat mich erreicht und ich bin voller Freude. Ich danke dir sehr dafür. Du bist der beste Fan, den ich mir wünschen kann. Gib niemals auf und kämpfe immer für deine Träume." Auch seine Frau Anna ist so berührt, dass sie den Brief teilt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Augsburgs Torhüter Rafał Gikiewicz liest die Geschichte und twittert daraufhin: "Bitte schickt mir die Adresse des Kleinen. Auch wenn ich ihm die polnische Ausstattung nicht zuschicken kann, möchte ihm Trainingsklamotten von Augsburg zukommen lassen."

Der neunjährige Kuba hat mit seinem Brief nicht nur sein großes Idol zum Lächeln gebracht, sondern wohl auch jetzt die 21 Millionen Facebook-Fans von Lewandowski berührt.

Sehen Sie in diesem Video: Auf dem Rasen verdienen die Profi-Fußballer des FC Bayern München Millionengehälter. Für einige anscheinend nicht genug: Sie haben ein zweites Standbein und machen Geld mit Dingen wie Kaffee, Brillen oder Pferden.