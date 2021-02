Das Virus ist zurück. Offiziellen Angaben zufolge haben sich drei Mitglieder einer Familie in Neuseeland mit dem Coronavirus infiziert. Daher hat die Regierung beschlossen, dass ab Montag in der größten Stadt des Landes, in Auckland , ein dreitägiger Lockdown ausgerufen wird. Es ist der erste Lockdown in dem Land seit rund sechs Monaten. Sorgen bereitet die Tatsache, dass es sich bei den entdeckten Viren um eine der ansteckenderen Mutationen handelt, wie die Premierministerin Jacinda Ardern am Montag in Auckland bestätigte: "Ich kann ich Ihnen das jetzt sagen. Gestern Abend erhielten wir von unserem Testlabor die Ergebnisse der Genomsequenzierung. Es handelt sich um die britische Variante, für diejenigen, die diese Dinge genau verfolgen, B1.1.7. Das ist diejenige, von der man weiß, dass sie sich schneller überträgt." Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei den Infizierten um Mutter, Vater und Tochter. Der genaue Ursprung der Ansteckung wird noch untersucht. Neuseeland hatte die Ausbreitung von Corona weitgehend eingedämmt - unter anderem auch durch strenge Auflagen für Einreisende. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden in Neuseeland, wo rund fünf Millionen Einwohner leben, insgesamt nur etwas mehr als 2.300 Infektionsfälle sowie 25 Todesfälle bestätigt.