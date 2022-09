Vor der Küste Neuseelands sind fünf Menschen gestorben. Ihr Boot war gekentert. Die Einsatzkräfte sprachen von einer "beispiellosen" Tragödie. Der lokale Bürgermeister bringt eine mögliche Kollision mit einem Wal ins Spiel.

Bei einem Bootsunglück vor der Südinsel Neuseelands sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister des Ortes Kaikoura, Craig Mackle, erklärte, das Boot sei möglicherweise mit einem Wal kollidiert. Die Meeressäuger seien in dem Gebiet heimisch, zudem sei die See zum Zeitpunkt des Unglücks völlig ruhig gewesen, zitierte ihn die Zeitung "New Zealand Herald".

Gruppe soll aus allen Teilen von Neuseeland angereist sein

Die Polizei wollte diese Angaben noch nicht bestätigen, betonte aber, das Boot müsse mit irgendetwas zusammengeprallt sein. Sie wollte zunächst Zeugen befragen. Sechs Insassen überlebten das Unglück.

Die Gruppe soll auf einer Vogel-Exkursion gewesen und aus allen Teilen Neuseelands zum "Birdwatching" angereist sein. Die Einsatzkräfte sprachen von einer "beispiellosen" Tragödie. Das Charterboot ist am Morgen gekentert. Polizeitaucher fanden später die Toten, die noch in dem umgekippten Boot waren.