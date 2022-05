Am Schluss wurde sie vom technischen Fortschritt überholt: An der Ecke 7th Avenue und 50. Straße ist die letzte Telefonzelle von New York abgebaut worden.

Noch vor wenigen Jahren standen sie praktisch an jeder Ecke. Nun ist die letzte Telefonzelle von New York City abgebaut worden. An der 7th Avenue versammelten sich einige Schaulustige, um Abschied zu nehmen.

Im New Yorker Bezirk Manhattan ist eine Ära zu Ende gegangen: Am Montag Nachmittag (Ortszeit) wurde an der Ecke 7th Avenue und 50. Straße die letzte Telefonzelle abgebaut, das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend. Die markanten Häuschen der Münztelefone prägten das New Yorker Stadtbild über Jahrzehnte, nun sind sie gänzlich verschwunden.

New York City: Letzte Telefonzelle in Manhattan fällt der Fortschritt der Technik zum Opfer

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, hätte die Stadtverwaltung der Metropole bereits 2015 mit dem Abbau der öffentlichen Telefone begonnen – sie seien durch den technischen Fortschritt überholt worden.

"So wie wir von der Pferdekutsche zum Auto und vom Auto zum Flugzeug übergegangen sind, hat sich die digitale Entwicklung vom Münztelefon zum Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi weiterentwickelt, um den Anforderungen unseres sich schnell ändernden täglichen Kommunikationsbedarfs gerecht zu werden", zitiert der Sender "CNBC" Commissioner Matthew Fraser.

Die Telefonzellen im Stadtgebiet wurden bereits flächendeckend durch öffentliche WLAN-Hotspots ersetzt, die kostenlose Telefonate, Internetzugang und das Laden von Smartphones ermöglichen.

Einige New Yorker nutzten die Telefonzellen bis zum Schluss

Auch wenn sie aus der Zeit gefallen scheinen, einige New Yorker schworen offenbaren bis zuletzt auf die Münztelefone. 2014 seien noch 6000 Telefonzellen in New York in Betrieb gewesen, so das RND. Zwar sei die Nutzung zuletzt gesunken, dennoch seien sie immer noch genutzt worden – sowohl für Inlands- als auch für Ferngespräche.

Wer nun noch voller Nostalgie eine Münze in ein Telefon werfen möchte, um damit jemanden anzurufen, muss schon sehr genau suchen. Ein paar letzte Münztelefone privater Anbieter stünden noch auch öffentlichen Grund, so der RND.

Quellen: RND, CNBC