Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Archäologen entdecken Totenstadt in Ägypten (15.42 Uhr)

Dauerfrost bis Anfang März (13.37 Uhr)

Weißer Hai verletzt Schwimmerin schwer (10.36 Uhr)

Eishockey Spieler trägt Fahne bei Abschlussfeier (9.49 Uhr)

Novelle soll Fahrverbote kurzfristig möglich machen (2.32 Uhr)

Die News des Tages im Nachrichtenticker:

+++ 20.24 Uhr: UN-Sicherheitsrat votiert einstimmig für Waffenruhe in Syrien +++

Der UN-Sicherheitsrat hat sich einstimmig für eine baldige einmonatige Waffenruhe in Syrien ausgesprochen. Die Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland sollten aus humanitären Gründen "die Feindseligkeiten ohne Verzögerung für mindestens 30 aufeinander folgende Tage" einstellen, heißt es in der Resolution, die das Gremium in New York verabschiedete. Diese "dauerhafte humanitäre Pause" solle regelmäßige Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung und den Abtransport von Verletzten ermöglichen. Die Feuerpause soll insbesondere der Zivilbevölkerung in der belagerten Rebellen-Hochburg Ost-Ghuta zugute kommen. Dort sind knapp 400.000 Menschen eingeschlossen und seit Tagen Luftangriffen ausgesetzt, bei denen nach Angaben von Aktivisten bereits mehr als 500 Zivilisten starben.



Die Abstimmung über die Resolution war ursprünglich bereits für Donnerstag vorgesehen gewesen. Gestern wurde sie erneut vertagt, um Vorbehalte Russlands auszuräumen. Die Veto-Macht ist mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündet und unterstützt ihn in dem Bürgerkrieg militärisch.

+++ 20.07 Uhr Berlinale-Jury kürt "Touch Me Not" mit Goldenem Bären +++

Der radikale rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" hat bei der 68. Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem semidokumentarischen Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Den Großen Preis der Jury holte die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska (44) mit ihrer Gesellschaftsparabel "Gesicht" ("Twarz"). Der paraguayische Film "Die Erbinnen" ("Las herederas") von Marcelo Martinessi erhielt den Alfred-Bauer-Preis. Die Auszeichnung gilt einem Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet.



Ana Brun (68) bekam für ihre Rolle in dem tragikomischen Drama um ein alterndes lesbisches Paar den Silbernen Bären als beste Darstellerin. Zum besten Schauspieler kürte die Jury den Franzosen Anthony Bajon, der in Cédric Kahns "Das Gebet" einen 22-jährigen Drogenabhängigen spielt. Der deutsche Film ging leer aus, obwohl er mit 4 von 19 Kandidaten im Wettbewerb besonders gut vertreten war. Den Silbernen Bären für die beste Regie sprach die Jury dem US-Kultfilmer Wes Anderson zu. Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios holte für seinen vergnüglichen Verbrecherfilm "Museo" gemeinsam mit seinem Kollegen Manuel Alcalá den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Elena Okopnaya bekam die Auszeichnung als herausragende künstlerische Leistung für Kostüm und Design in dem Shriftstellerdrama "Dovlatov" von Alexey German Jr.

+++ 18.42 Uhr: Dropbox will 500 Millionen Dollar bei Börsengang erlösen +++

Der Online-Speicherdienst Dropbox will 500 Millionen Dollar (407 Millionen Euro) mit seinem geplanten Börsengang einnehmen. Das Unternehmen aus San Francisco soll an der Technologie-Börse Nasdaq unter dem Tickerkürzel "DBX" gelistet werden, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Die Unterlagen enthalten auch die jüngsten Finanzergebnisse von Dropbox. Demnach stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel jedoch ein Verlust von 111,7 Millionen Dollar an.

Dropbox hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen Nutzer in 180 Ländern. Die meisten davon zahlen bislang jedoch nichts für den Speicherservice. In welcher Preisspanne die Aktien angeboten werden sollen, ist noch unklar, ebenso der genaue Zeitpunkt des Börsengangs.

+++ 17.32 Uhr: Deutscher Hengst wird im Millionen-Dollar-Rennen Zweiter +++

Der fünf Jahre alte deutsche Galopper Noor Al Hawa hat erneut den zweiten Platz in einem Millionenrennen in Katar belegt. In der mit einer Million US-Dollar (rund 812.000 Euro) dotierten "HH The Emir's Trophy" mussten sich der Hengst und sein Jockey Eduardo Pedroza nach 2400 Metern nur knapp The Blue Eye mit Harry Bentley geschlagen geben. Mit Jockey-Star Frankie Dettori im Sattel wurde der Amerikaner Money Multiplier Dritter.



Mit Rang zwei, wie im Vorjahr, verdiente der von Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh trainierte Noor Al Hawa rund 180.000 Euro und hat seine Karriere-Gewinnsumme auf rund 830.000 Euro gesteigert. "Die Leistung heute war noch besser als im letzten Jahr. Diesmal war das Rennen stärker besetzt. Wir sind sehr zufrieden", sagte Coach Wöhler.

+++ 16.46 Uhr: Essen auf Herd angebrannt - drei Kinder im Krankenhaus +++

Dank aufmerksamer Nachbarn ist ein Unglück in einem Mehrfamilienhaus in Wetter im Ennepe-Ruhr-Kreis glimpflich verlaufen: Drei Kinder im Alter von fünf, drei und zwei Jahren waren allein zu Hause, weil die Eltern wegen eines Notfalls ins Krankenhaus mussten. Sie hatten Essen auf dem Herd stehen, so dass es anbrannte und den Rauchmelder auslöste, wie die Polizei mitteilte. Die Nachbarn riefen Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr brachte die drei Kleinen wegen der starken Rauchentwicklung vorsorglich ins Krankenhaus.

+++ 16.19 Uhr: Viele Eltern finden Schulalltag ihrer Kinder stressig +++

Viele Eltern finden den Schulalltag ihrer Kinder stressig. In einer vom "Spiegel" veröffentlichten YouGov-Umfrage im Auftrag von "Duden Learnattack" sagten 70 Prozent der Eltern, ihr Kind empfinde im Schulalltag "ein gewisses Maß an Stress". Schuld seien der Leistungsdruck in der Schule, die Leistungskontrollen und die Hausarbeiten. 54 Prozent aller Eltern glauben demnach, dass ihr Kind weniger Freizeit hat, als sie während ihrer eigenen Schulzeit hatten. 39 Prozent finden, ihrem Kind bleibe nach der Schule nicht genug Zeit für Freunde, Familie und Hobbys. Fast genauso viele gaben an, ihr Sohn oder ihre Tochter habe schon einmal wegen Schulstress auf ein Hobby verzichten müssen.



Der Stress der Kinder wirkt sich auch auf die Erwachsenen aus: 46 Prozent fühlen sich bei der Unterstützung ihres Kindes im Lernalltag selbst gestresst. YouGov befragte online 1000 Eltern von Schulkindern im Alter von fünf bis 19 Jahren zur sogenannten School-Life-Balance.

+++ 15.59 Uhr: Frankreichs Präsident Macron erzählt Märchen +++

Emmanuel Macron verlässt für einen Abend die politischen Bühne. In dem musikalischen Märchen "Peter und der Wolf" von Sergei Prokofjew übernimmt der französische Präsident die Rolle des Sprechers, wie seine Pressestelle bestätigte. Das Stück soll am kommenden Donnerstag (1. März) im Elysée, dem Amtssitz des Präsidenten, aufgeführt werden.



Zu dem Märchen, bei dem die Menschen und Tiere musikalisch von Instrumenten dargestellt werden, sind rund 200 Schüler, kranke Kinder, Mädchen und Jungen von verletzten oder getöteten Sicherheitskräften und Angestellte des Präsidentenpalasts geladen. Die Musik wird vom Orchester der Republikanischen Garde interpretiert. Prokofjew hat das Märchen 1936 komponiert. Die Aufführung findet im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen statt, die der Präsident zusammen mit seiner Frau Brigitte unter dem Titel "Les jeudis de l'Elysée" (Die Donnerstage des Elysées) vor wenigen Monaten eingeführt hat. Dabei handelt es sich um Kulturabende, die einem Musiker gewidmet sind.

+++ 15.42 Uhr: Deutsche Archäologen entdecken Totenstadt in Ägypten +++

Deutsche und ägyptische Archäologen haben am Nil eine antike Totenstadt mit Dutzenden Sarkophagen und Kunstschätzen entdeckt. Die in der Stadt Minja in Ägypten gefundene Nekropole enthalte 40 Steinsärge, etwa 1000 Statuen und eine Goldmaske, sagte Antikenminister Chaled al-Enani. "Das ist erst der Anfang einer neuen Entdeckung und ich glaube, wir brauchen mindestens fünf Jahre um die Arbeit an der Nekropole zu beenden." Die Ausgrabungen begannen laut dem Ministerium im vergangenen Jahr und wurden von Forscherteams aus München und Hildesheim unterstützt.

+++ 14.47 Uhr: Hündin Rapunzel begrüßt nach halbjähriger Odyssee ihr Frauchen +++

Nach einer fast halbjährigen Odyssee ist die Schäferhündin Rapunzel wieder in der Obhut ihrer Familie. "Es war ein stürmisches, freudiges Wiedersehen. Rapunzel hat sich noch etwas mehr gefreut als sonst", sagte die erleichterte Besitzerin Jasmin Ehret-Väth, nachdem sie ihr Haustier heute aus dem Tierkrankenhaus der Universität Zürich abgeholt hatte. Rapunzel war wohl rund 400 Kilometer vom hessischen Hösbach in die Schweiz gewandert. Dort war die Hündin am 9. Februar in schlechtem Zustand mit inneren Blutungen, Beckenbrüchen von Rettungssanitätern an einer Autobahn nahe Zürich gefunden worden.



"Rapunzel hat keine psychischen Schäden. Sie macht einen guten Eindruck", freute sich das 41-jährige Frauchen. Allerdings sei sie noch nicht so beweglich und könne wohl erst in vier Wochen wieder Treppen steigen. "Sie braucht schon noch intensive Betreuung", so Ehret-Väth. Das Tier war vor rund einem halben Jahr bei einem Tierarzt abgehauen. Zu Hause warten noch drei Schäferhunde auf die achtjährige Rapunzel.

+++ 14.21 Uhr: Philippinisches Dienstmädchen im Gefrierschrank - Mörder in Syrien gefasst +++

Dieser Mord hatte auf den Philippinen für Aufsehen gesorgt, nun sind die mutmaßlichen Täter nach internationaler Fahndung gefasst: Nach dem Fund der Leiche eines philippinischen Dienstmädchens in einem Gefrierschrank in Kuwait sind die Arbeitgeber der Frau in Syrien festgesetzt worden. Der Libanese Nader Essam Assaf und seine syrische Frau Mona seien in Damaskus festgenommen worden, sagte ein libanesischer Justizbeamter. Wegen seiner libanesischen Staatsangehörigkeit sei Assaf von den syrischen Behörden nach Beirut ausgeliefert worden. Seine Frau bleibe aber wegen ihrer syrischen Staatsangehörigkeit in Damaskus in Gewahrsam. Die Leiche der 29-jährigen Joanna Demafelis war kürzlich in dem Gefrierschrank in einer verlassenen Wohnung des nun festgenommenen Paares in Kuwait entdeckt worden. Die Leiche wies Spuren von Folter auf. Demafelis war bereits mehr als ein Jahr zuvor von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden. Nach dem Fund der Leiche wurde eine Interpol-Fahndung nach dem verdächtigen Paar eingeleitet.

+++ 13.37 Uhr: Zweiter Spätwinter bleibt bis Anfang März +++

Wind und Kälte lassen die Menschen in Deutschland an diesem Wochenende bibbern. Besonders in den Nächten werde es frostig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Nachts sinken die Temperaturen vielerorts auf bis zu minus 10 Grad. Gebietsweise, vor allem im Mittelgebirge und bei Schnee, könne das Thermometer auch minus 20 Grad erreichen. Laut Prognose bleibt es in der kommenden Woche kalt. "Hoch Hartmut bringt mindestens bis Anfang März den zweiten Spätwinter", erklärte ein DWD-Sprecher. Es gebe Dauerfrost im ganzen Land, zeitweise sogar in der wärmsten Winterregion Deutschlands, dem Niederrhein. Die Meteorologen erwarten Rekorde: Die niedrigsten Werte würden voraussichtlich an den beiden letzten Februartagen erreicht. Ein kräftiger Wind senke die gefühlte Temperatur nochmals ab. Angesichts der Schneefälle im Nordosten Deutschlands könne es zu Schneeverwehungen kommen. Im Rest des Landes seien Niederschläge aber selten, es gebe am Sonntag viel Sonnenschein.





+++ 12.27 Uhr: Sieben Verdächtige nach Überfall auf Polizeistation in Südafrika erschossen +++



Südafrikanische Sicherheitskräfte haben bei einer Schießerei vor einer Kirche sieben Verdächtige getötet, die sie für den tödlichen Angriff auf eine Polizeistation am Mittwoch verantwortlich machen. "Die Gruppe, die eine Kirche als Versteck nutzt, wurde auf dem Kirchgrundstück in die Enge getrieben", teilte die südafrikanische Sonderermittlungseinheit Hawks in einer Stellungnahme vom Samstag mit.

Fullscreen





+++ 11.51 Uhr: Tödlicher Streit unter Teenagern - 16-Jährige tötet 15-Jährige +++

Tödlicher Streit unter Teenagern: Eine 15-Jährige ist am Freitag auf einem Bahnhofs-Parkdeck in Dortmund mit einem Messerstich tödlich verletzt worden. Zuvor hatte sie Streit mit einer 16-Jährigen gehabt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten. Die Jugendliche sei trotz versuchter Reanimation im Krankenhaus gestorben. Die 16-Jährige wurde festgenommen, eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

+++ 11:25 Uhr: Busfahrer nach Attacken auf Fahrgast fristlos entlassen +++

Ein Busfahrer ist in Düsseldorf nach verbalen und - laut Zeugen - auch körperlichen Attacken auf einen Fahrgast fristlos entlassen worden. Der Fahrer habe am vergangenen Montag (19.2.) den 57 Jahre alten Fahrgast auf der Fahrt von Hilden nach Benrath erst unflätig beschimpft, bestätigte ein Sprecher der Rheinbahn. Als der Fahrgast später von außen die Nummer des Busses fotografieren wollte, sei der Fahrer aus dem Bus gesprungen und habe den Mann "zu Boden gebracht". "Das ist völlig inakzeptabel und wird von uns nicht hingenommen", sagte der Sprecher. Über den Vorfall hatte zuerst die "Rheinische Post" berichtet.

+++ 10.55 Uhr: Alte Groko erfüllte laut Studie die meisten ihrer Versprechungen +++

Die bisherige große Koalition hat in der zurückliegenden Legislaturperiode die deutliche Mehrheit ihrer Versprechen zumindest teilweise umgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag veröffentlichte Studie im Rahmen des Programms Zukunft der Demokratie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach wurden von insgesamt 188 empirisch überprüfbaren Versprechen im Koalitionsvertrag 64 Prozent voll erfüllt und 15 Prozent zumindest teilweise. Die meisten Bürger sehen dies allerdings skeptischer.

+++ 10.36 Uhr: Weißer Hai verletzt Schwimmerin in Australien schwer +++

Ein Weißer Hai hat vor einem Strand bei Sydney eine Schwimmerin angegriffen. Die 55 Jahre alte Frau habe schwere Verletzungen erlitten, teilten Rettungskräfte mit. Dies sei die erste bestätigte Hai-Attacke in der Region seit 25 Jahren gewesen, sagte die Bürgermeisterin von Randwick City, Lindsay Shurey. Der Hai hatte die Schwimmerin am Little-Congwong-Strand ins rechte Bein gebissen. "Sie hatte großes Glück, dass sie ihr Bein noch hat", sagte Shurey. Experten stellten anhand der Bisswunde fest, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt haben musste. Congwang ist einer von mehreren kleinen Stränden in La Perouse, einem Vorort etwa 14 Kilometer vom Stadtzentrum von Sydney entfernt. Die Strände wurden nach dem Angriff geschlossen.





+++ 9.49 Uhr: Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff trägt deutsche Fahne bei Olympia-Abschlussfeier +++

Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff wird bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntag in Pyeongchang die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag bekannt. Die Entscheidung dürfte eine Reaktion auf den sensationellen Einzug der deutschen Eishockey-Mannschaft ins Olympia-Finale (Sonntag, 13 Uhr MEZ) sein. Ehrhoff ist als ehemaliger Profi der nordamerikanischen Eishockey-Liga der Kopf des Überraschungsteams.

+++ 8.53 Uhr: Mindestens 31 Tote durch Anschlagsserie in Afghanistan +++

Bei einer Serie von Anschlägen der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf Sicherheitskräfte sind in Afghanistan mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Die Taliban bekannten sich am Samstag zu Überfällen in der Westprovinz Farah und in der Südprovinz Helmand. Der IS reklamierte einen Selbstmordanschlag nahe dem Nato-Hauptquartier in der Hauptstadt Kabul für sich. Das Ziel sei ein Büro des Geheimdienstes NDS gewesen.

+++ 6.54 Uhr: Deutsche Snowboarderinnen gewinnen Silber und Gold bei Olympia +++

Snowboarderin Selina Jörg aus Sonthofen hat bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang die Silbermedaille gewonnen. Die 30-Jährige unterlag im Finale des Parallel-Riesenslaloms der tschechischen Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka, Bronze sicherte sich Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen.





+++ 2.32 Uhr: Regierung will Weg für Fahrverbote frei machen +++

Die Bundesregierung will einem Zeitungsbericht zufolge schon bald eine Rechtsgrundlage für streckenbezogene Fahrverbote bei einer zu hohen Abgasbelastung schaffen. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf ein Schreiben von Verkehrs-Staatssekretär Barthle an den Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias berichtete, soll die Regelung möglicherweise schon in die nächste Novelle der Straßenverkehrsordnung aufgenommen werden, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Gastel sagte, es sei zwar gut, Rechtssicherheit zu schaffen. Er warnte aber vor einem "Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen", weil die Bundesregierung die Verantwortung auf Städte und Kommunen abwälze. Deshalb sei aus seiner Sicht ein Gesetz zur Einführung einer bundesweiten blauen Plakette für schadstoffarme Dieselautos nötig.

+++ 0.16 Uhr: Un-Sicherheitsrat verschiebt Resolution zu Syrien-Krieg +++

Die geplante Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine neue Syrien-Resolution ist nach stundenlangen Verhandlungen vertagt worden. Das Votum, das am Freitag bereits zwei Mal verschoben worden war, soll nach Angaben von Diplomaten in New York nun am Samstagmittag (18 Uhr MEZ) stattfinden. Die Verhandlungen werden fortgesetzt, um einen Text zu formulieren, der auch die Zustimmung Russlands findet. Russland hatte am Donnerstag mit seinem Veto einen ersten Resolutionsentwurf blockiert, der von Schweden und Kuwait eingebracht worden war. Die Vorlage wurde daraufhin abgeschwächt, um Moskau die Zustimmung zu ermöglichen. Sie sieht unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand in Syrien vor.