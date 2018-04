Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.41 Uhr: Profi-Surf-Liga beendet Wettbewerb nach Hai-Attacken +++

Aufgrund der Hai-Attacken auf zwei Surfer haben die Veranstalter einen Profi-Surfwettbewerb in Australien abgesagt. Wie die Chefin der Surfliga WSL, Sophie Goldschmidt, auf Twitter mitteilte, habe man sich wegen der aggressiven Haie dazu entschieden, den Wettbewerb bei Margaret River im Bundesstaat Western Australia zu beenden. Die Sicherheit der Teilnehmer und Mitarbeiter gehe vor. In den vergangenen Tagen waren zwei Hobby-Surfer in der Region angegriffen und gebissen worden - vermutlich von einem Weißen Hai, wie der Sender ABC meldete.

+++ 8.30 Uhr: China hält Militär-Manöver mit Schießübungen vor Taiwan ab +++

Chinas Marine hat in der Taiwanstraße ein Manöver mit Schießübungen begonnen. Die Übung ziele darauf ab, "Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu schützen", zitierte der Staatssender CGTN Liu Jiueyi, den Direktor des Pekinger Taiwan-Büros. Chinesische Staatsmedien sprachen vom ersten Manöver in der Meeresstraße zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan seit zwei Jahren. Die Inselrepublik Taiwan, die von Peking als abtrünnige Provinz betrachtet wird, hatte zuvor angekündigt, die Bewegungen der chinesischen Schiffe und Kampfflugzeuge genau beobachten zu wollen.

+++ 8.20 Uhr Streik legt Fährverkehr in der Ägäis lahm +++

Ein Streik der Seeleute trifft den Fährverkehr in der Ägäis hart: Aus Protest gegen harte Sparmaßnahmen der Regierung haben griechische Seeleute die Arbeit niedergelegt. Seit 6.00 Uhr Ortszeit (5.00 MESZ) läuft keine Fähre aus Piräus und den anderen Häfen der Ägäis aus. Der Streik soll bis Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr Ortszeit andauern, teilte die Gewerkschaft der Seeleute (PNO) mit. Inseln ohne Flughafen bleiben wegen des Streiks für 24 Stunden von der Außenwelt abgeschnitten. Die Seeleute protestieren laut PNO gegen Rentenkürzungen und die in ihrer Branche weit verbreitete Kurz- und Schwarzarbeit.

+++ 7.10 Uhr: 24-Stunden-Blitzmarathon der Polizei läuft bundesweit +++

In mehreren Bundesländern hat die Polizei mit einer groß angelegten Tempo-Kontrollaktion begonnen. Der Blitzmarathon startete am Morgen planmäßig, wie ein Polizeisprecher in Hessen sagte. Geblitzt wird seit 6 Uhr an Hunderten Kontrollstellen. Viele davon - etwa in Hessen und Thüringen - wurden vorab veröffentlicht. "Die Unfallprävention ist die vornehmste Aufgabe der Polizei", sagte der Sprecher. Der sogenannte "Speedmarathon" dauert bis zu 24 Stunden. Jedes Präsidium kann laut Polizei eigene Schwerpunkte setzen. Hintergrund ist eine Aktionswoche des europäischen Polizei-Netzwerks Tispol.

+++ 6.44 Uhr: Bundespolizei geht gegen Zwangsprostitution von Thailänderinnen vor +++

Bei einer bundesweiten Razzia gegen Organisierte Kriminalität geht es nach Informationen der DPA um die Zwangsprostitution von Thailänderinnen. Frauen und Transsexuelle sollen mit gefälschten Visa nach Deutschland geschleust worden sein, um anzuschaffen. Das eingenommene Geld mussten die Opfer an ihre Peiniger abgeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart sagte. 17 Hauptbeschuldigte stünden bundesweit im Fokus. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein. Wie alt sie sind, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Bundesweit werden seit dem Morgen Privatwohnungen und Bordelle durchsucht - mehr als 60 Einrichtungen sollen es sein, etwa 1500 Beamte der Bundespolizei seien im Einsatz, sagte die Sprecherin. Das Verfahren liege bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main.

+++ 5.49 Uhr: Camping weiterhin beliebt +++

Das schöne Frühlingswetter macht vielen Campingfreunden in Deutschland wieder Lust auf Urlaub mit Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil. Nach vier Rekordjahren in Folge dürfte es auch in diesem Jahr mit den Übernachtungszahlen weiter aufwärts gehen, sagte Gunter Riechey, Präsident des Branchenverbandes BVCD. "Wir erwarten einen deutlichen Zuwachs." Im vergangenen Jahr hatten die Platzbetreiber mit 31 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland einen neuen Höchstwert erzielt. Campingland Nummer eins blieb Bayern mit 5,6 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (4,6 Mio) und Niedersachsen (4,4 Mio).

+++ 5.06 Uhr: Mehrheit der Hamburger gegen Räumung der Roten Flora +++

Eine Mehrheit der Bürger in Hamburg lehnt einer Umfrage zufolge eine Räumung des umstrittenen linksautonomen Zentrums Rote Flora ab. 56 Prozent der Befragten sprachen sich in einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa gegen ein solches Vorgehen aus. 37 Prozent sind für die Räumung, wie die Umfrage im Auftrag von "Welt" und "Bild" ergab. Der Treffpunkt der linken Szene im Schanzenviertel war zuletzt durch die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in die Kritik geraten. Die Sprecher der Roten Flora hatten zu der Demonstration "Welcome to Hell" aufgerufen, die den Ausgangspunkt für schwere Krawalle bildete.

+++ 5.04 Uhr: Springschwänzen wird die Arktis zu warm +++

Nach Eisbären auf schrumpfenden Eisschollen könnten bald auch die winzigen Springschwänze zum Sinnbild der sich erwärmenden Arktis werden. Forscher aus den USA und Dänemark stellten fest, dass sich der Bestand wichtiger Insekten, Spinnentiere oder Tausendfüßer in der Polarregion in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verändert hat. Eine Auswertung von fast 600.000 Gliederfüßern, die nach 1996 im Nordosten Grönlands in Fallen gefangen worden waren, zeigte: Höhere Temperaturen im Sommer und Herbst sowie weniger Fröste im Winter haben den Anteil Pflanzen-fressender und parasitärer Krabbeltiere erhöht. Gleichzeitig sei die Zahl der Gliederfüßer, die sich wie Springschwänze von Aas und Pflanzenresten am oder im Boden ernährten, zurückgegangen, so die Studie.

+++ 4.52 Uhr: Internationaler Surf-Wettbewerb nach Hai-Attacken abgebrochen +++

Nach zwei Hai-Attacken ist in Australien ein internationaler Surf-Wettbewerb vorzeitig beendet worden. "Angesichts der außergewöhnlichen Umstände" und "mit Blick die Sicherheit unserer Surfer" sei entschieden worden, den Wettbewerb Margaret River Pro abzubrechen, teilten die Veranstalter mit. Zwar seien Haie eine "gelegentliche Realität", die aktuellen Umstände seien aber "sehr ungewöhnlich und beunruhigend", hieß es. Die Hai-Attacken ereigneten sich nahe Gracetown im Südwesten des Landes. Beide Surfer wurden am Bein verletzt.

+++ 4.34 Uhr: Wieder mehr Rechtsrock-Konzerte +++

Die rechtsextreme Musikszene in Deutschland wird wieder lauter. Nachdem die Zahl der rechten Konzerte in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen war, gab es 2017 erstmals wieder einen Anstieg. In diesem Jahr wurden bundesweit 289 Konzerte, Liederabende und andere Veranstaltungen mit Musik gezählt, 66 mehr als 2016. Die Zahlen hat der Linke-Politiker André Hahn im Bundestag erfragt. Die meisten Auftritte gab es demnach in Thüringen und Sachsen.





+++ 3.26 Uhr: Toter 15-Jähriger in Passau - Obduktionsergebnis wird erwartet +++

Nach dem Tod eines 15-Jährigen bei einer Schlägerei in Passau wird das Obduktionsergebnis erwartet. Die Rechtsmedizin in München hat den Leichnam untersucht, an diesem Mittwoch will die Polizei über das Ergebnis informieren. Bislang ist völlig unklar, ob der Jugendliche an den Folgen von Gewalt starb oder ob er möglicherweise unerwartet einer Krankheit erlag. Der Tod des 15-Jährigen hatte in der niederbayerischen Stadt für Erschütterung und Entsetzen gesorgt. Er war bei der Schlägerei am Montagabend zu Boden gegangen und wenig später in einer Passauer Klinik gestorben. Nach der Auseinandersetzung wurden nach Polizeiangaben sechs junge Leute im Alter zwischen 14 und 25 Jahren festgenommen.





+++ 3.06 Uhr: Pkw-Maut kommt laut Bericht erst 2020 +++

Die Pkw-Maut soll einem Zeitungsbericht zufolge erst Mitte des Jahres 2020 eingeführt werden. Erst dann sei eine "realistische" und "risikoarme" Inbetriebnahme der Maut möglich, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf Regierungskreise. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich zuletzt nicht auf einen Starttermin festlegen wollen. Die im Frühjahr 2017 vom Bundestag beschlossene Maut, für die sich vor allem die CSU eingesetzt hatte, sollte aber in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.

Mit dem verzögerten Start fehlten im Bundeshaushalt in den kommenden beiden Jahren mindestens 720 Millionen Euro an Einnahmen aus der Pkw-Maut, hieß es in dem Bericht weiter.

+++ 2.30 Uhr: Frau beinahe aus Flugzeug-Fenster gesogen +++





+++ 1.56 Uhr: Frühere First Lady Barbara Bush ist tot +++

Die frühere First Lady der USA, Barbara Bush, ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben, teilte das Büro ihres Mannes mit. Barbara Bush war die Ehefrau des früheren Präsidenten George Bush und die Mutter des späteren Präsidenten George W. Bush.





+++ 1.32 Uhr: Kontakte zu Nordkorea "auf höchster Ebene": Trump optimistisch für Friedensvertrag +++

Das Weiße Haus hat Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt. Ein direktes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un fand nach Angaben des Weißen Hauses zwar nicht statt, Berichten zufolge empfing Kim aber den CIA-Chef und designierten US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang. Trump zeigte sich unterdessen optimistisch hinsichtlich eines möglichen Friedensvertrags zwischen Nord- und Südkorea. "Der Präsident hat gesagt, dass es Gespräche auf höchster Ebene gab und hinzugefügt, dass diese nicht mit ihm direkt stattgefunden haben", stellte Regierungssprecherin Sarah Sanders in Washington klar. Trump hatte kurz zuvor die Frage bejaht, ob er selbst mit Kim gesprochen habe.

+++ 0.47 Uhr: Deutliche Gehaltssteigerungen im Öffentlichen Dienst +++

Die Löhne der 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen sollen rückwirkend ab März steigen. Der Tarifabschluss, den Bund, Kommunen sowie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund am Mittwoch in Potsdam billigten, sieht drei Tarifanhebungen während der Laufzeit von 30 Monaten vor. Ab 1. März gebe es knapp 3,2, zum April 2019 knapp 3,1 sowie zum März 2020 in der dritten Stufe knapp 1,1 Prozent, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Verdi-Bundeschef Frank Bsirske sprach vom besten Tarifergebnis seit Jahren.