Totes Baby in Mülleimer in Regensburg entdeckt

Betrunkener französischer Soldat schießt in Mali auf Kameraden +++ Frauen springen vor 150-Meter-Abhang aus fahrendem Auto +++ Empörung über erneuten tödlichen Polizeieinsatz gegen Schwarzen in den USA +++ Lawinengefahr in Vorarlberg und Tirol +++ Die Nachrichten vom Wochenende im stern-Ticker.

In Regensburg ist am ersten Weihnachtstag ein totes Baby in einem Mülleimer entdeckt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die mutmaßliche Mutter des Kindes festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ermittelt wird demnach wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Gefunden wurde das Neugeborene am Freitagabend in einer Mülltonne. Die 24-jährige Mutter konnte in einem Krankenhaus ausfindig gemacht werden. Eine Obduktion des Babys ergab, dass das kleine Mädchen keines natürlichen Todes starb. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar, die Ermittlungen laufen.

+++ 17.06 Uhr: 1300 englische Haushalte sollen wegen Sturms Wohnungen verlassen +++

Wegen eines aufziehenden Sturms sind mehr als 1300 Haushalte im Osten Englands an den Weihnachtstagen aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Polizei rief Tausende Anwohner in der Grafschaft Bedfordshire auf, vorsorglich ihre Wohnungen zu verlassen. Man fürchtete, der dortige Fluss Great Ouse könne über die Ufer treten und für Überflutungen sorgen. Auch für große restliche Teile Großbritanniens warnte die Behörde vor den Auswirkungen des Sturms "Bella", der am zweiten Weihnachtstag für heftige Böen und Regenfälle sorgte.

+++ 16.26 Uhr: Betroffenen-Sprecher Katsch fordert Woelki zum Rücktritt auf +++

Der Sprecher des Opfervereins "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, hat den Kölner Erzbischof im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen zum Rücktritt aufgefordert. "Er müsste den Mut haben und zurücktreten", sagte Katsch am Freitagabend in einem Interview der Deutschen Welle. Im Umgang sowohl mit den Betroffenen, wie der Öffentlichkeit, wie mit dem konkreten Fall, der ihm vorgeworfen werde, sei Kardinal Rainer Maria Woelki derart beschädigt, dass er sein Amt eigentlich nicht mehr ausüben könne.

Kardinal Rainer Maria Woelki hatte am Donnerstagabend im Anschluss an seine Predigt im Kölner Dom um Verzeihung gebeten. "Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und Sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten - für all' das bitte ich Sie um Verzeihung."

"Es tut ihm nicht leid, was er falsch gemacht hat, sondern dass er dafür kritisiert wird", erklärte Katsch zur Entschuldigung Woelkis in der Christmette. Der Erzbischof versuche eigentlich, die Gläubigen in Mithaftung zu nehmen und appelliere an den Herdeninstinkt. Es würden aber weder die Kirche noch die Gläubigen angegriffen. "Es geht um sein Fehlverhalten", betont er. "Und ich find das wirklich perfide wie er sich hier hinter den Betroffenen verschanzt und jetzt auch noch versucht, hinter den Gläubigen seines Bistums zu verschanzen."

+++ 15.11 Uhr: Forscher graben antike "Snackbar" in versunkener Stadt Pompeji aus +++

Archäologen haben im italienischen Pompeji einen intakten Tresen in einer antiken Imbissbude aus der Zeit des Untergangs der Stadt ausgegraben. Die "Snack Bar", wie sie das Museum bezeichnete, sei eine der ältesten in Pompeji, teilte der Parco Archeologico am Samstag mit. "Die Möglichkeiten, dieses Thermopolium zu studieren, sind außerordentlich, weil zum ersten Mal ein Areal dieses Typs in seiner Gesamtheit ausgegraben wurde", sagte ein Vertreter des Museums. Ein Thermopolium ist eine römische Gaststätte.

Der Tresen war schon 2019 in Teilen ausgegraben worden. Bei den Arbeiten fanden die Experten auch Essensreste und Knochen von Menschen und Tieren, die in der Antike Opfer der Vulkan-Katastrophe am Golf von Neapel wurden. Bei den menschlichen Überresten handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um die eines damals etwa 50 Jahre alten Menschen, der vermutlich zum Zeitpunkt der Katastrophe auf einer Art Bett lag. Weitere Überreste würden noch untersucht.

+++ 13.41 Uhr: US-Whistleblower Snowden ist Vater geworden +++

Der US-Whistleblower Edward Snowden ist Vater geworden. Seine Frau Lindsay veröffentlichte in sozialen Netzwerken ein Foto der beiden mit einem Baby in roter Kleidung auf dem Arm, dessen Gesicht aber mit einem großen Smiley unkenntlich gemacht wurde. Dazu schrieb sie "Frohe Weihnachten, Baby". Edward Snowden kommentierte die Geburt seines Sohnes bei Twitter mit den Worten: "Das größte Geschenk ist die Liebe, die wir teilen". Sein Anwalt sagte am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax, Mutter und Sohn erfreuten sich ausgezeichneter Gesundheit. Das Kind erhält automatisch die russische Staatsbürgerschaft. Russland gewährt Snowden und seiner Frau Asyl.

Der 37-Jährige hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte.

+++ 13.08 Uhr: Betrunkener französischer Soldat schießt in Mali auf Kameraden +++

Ein betrunkener französischer Soldat hat in Mali auf zwei seiner Kameraden geschossen. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Freitag auf dem Stützpunkt in Gao ereignet, sagte der Armeesprecher Frédéric Barbry der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Einer der angeschossenen Soldaten sei leicht verletzt worden, der andere schwerer. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Beide seien nach Frankreich ausgeflogen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schüssen sei ein Streit vorausgegangen, sagte Barbry. Daraufhin habe einer der Beteiligten zu seiner Dienstwaffe gegriffen. Der Vorfall werde nun von der Militärpolizei untersucht. Nach Abschluss der Ermittlungen werde auch der mutmaßliche Schütze zurück nach Frankreich gebracht. Im Rahmen des Anti-Terror-Einsatzes Barkhane sind rund 5100 französische Soldaten in der Sahel-Region stationiert. Im Gespräch ist derzeit eine Truppenreduzierung.

+++ 13.02 Uhr: Uganda: 24 Tote bei Bootsunglück auf See +++

Bei einem Bootsunglück auf dem Albertsee an der Grenze von Uganda und dem Kongo sind nach Angaben der ugandischen Polizei zufolge 24 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei am Dienstag vermutlich wegen schlechtem Wetter und Überladung gekentert, sagte Polizeisprecher Allan Hakiza am Samstag. 21 Menschen konnten demnach gerettet worden. 24 Leichen seien geborgen worden und die Suche nach weiteren Opfern werde eingestellt, da es keine Informationen über weitere Vermisste gebe, sagte er. Auf Seen in Uganda und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da die Boote oft völlig überladen und in schlechtem Zustand sind.

+++ 12.03 Uhr: Frauen springen vor 150-Meter-Abhang aus fahrendem Auto +++

Zwei Frauen haben sich mit einem Hechtsprung aus einem fahrenden Auto gerettet, bevor es 150 Meter einen steilen Hang hinunter schlitterte und an eine Straßenlaterne prallte. Der Unfall ereignete sich am ersten Weihnachtstag auf einer verschneiten Straße in Walenstadtberg in der Schweiz, rund 90 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee. Die beiden Frauen hätten sich bei dem Sprung leicht verletzt, teilte die Polizei von St. Gallen am Samstag mit. Die 41 Jahre alte Fahrerin habe auf einer Bergstraße beim Herunterfahren die Kontrolle über das Auto verloren. Das Fahrzeug sei von der Straße über den Fahrbahnrand in eine Böschung geraten. Die Fahrerin und ihre 29-jährige Beifahrerin sprangen aus dem Wagen, der erst 150 Meter weiter und 40 Meter tiefer an der Laterne zum Stillstand kam.

+++ 11.24 Uhr: Empörung über erneuten tödlichen Polizeieinsatz gegen Schwarzen in den USA +++

In den USA sorgt erneut ein tödlicher Polizeieinsatz gegen einen unbewaffneten Afroamerikaner für Entsetzen. Am Donnerstag verbreitete Aufnahmen von der Körperkamera eines Beamten zeigen, wie dieser den 47-jährigen Andre Maurice Hill in der Garage eines Hauses in Columbus im Bundesstaat Ohio durch mehrere Schüsse tötet. Der Bürgermeister von Columbus, Andrew Ginther, zeigte sich "empört" über den Vorfall. Bereits drei Wochen zuvor war in der Stadt ein Afroamerikaner von der Polizei erschossen worden. Wieder einmal hätten Polizisten einen Schwarzen gesehen und gefolgert, "dass er kriminell und gefährlich ist", kommentierte der Anwalt Ben Crump, der mehrere Familien von Opfern von Polizeigewalt vertritt, den Tod Hills. Die Aufnahmen zeigen, wie Hill am Montagabend auf den Polizisten zuging. Er hält ein Handy in seiner linken Hand, seine rechte Hand ist nicht zu sehen. Nur wenige Sekunden später feuert der Beamte, und Hill bricht zusammen. Der Polizist war wegen eines geringfügigen Vorfalls zu dem Ort gerufen worden. Dabei ging es laut Medienberichten um einen Mann, der in einem Auto saß und dieses wiederholt startete und abschaltete. Warum der Polizist schoss, ist unklar. Das Video ist ohne Ton. Hill trug keine Waffe. Laut Lokalmedien sollen gegen den Polizisten schon früher Beschwerden wegen unverhältnismäßigen Gewalteinsatzes eingegangen sein.

+++ 10.46 Uhr: Lawinengefahr in Vorarlberg und Tirol +++

In den österreichischen Bundesländern Vorarlberg und weiten Teilen Tirols herrscht am zweiten Weihnachtstag erhebliche Lawinengefahr. "Die Hauptgefahr geht vom Neu- und Triebschnee aus", berichtete der Lawinenwarndienst von Vorarlberg, das an Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz grenzt. Kräftiger Wind in höhere Lagen sowie Reif auf den Oberflächen durch kalte Nächte bringen in Tirol weiter östlich teils Gefahr: "Beides stellt eine ideale Schwachschicht für darüber abgelagerten Triebschnee dar", so der dortige Lawinenwarndienst. Schon einzelne Wintersportler könnten Lawinen auslösen, hieß es. Wintersport in Österreich ist zur Zeit weitgehend den Einheimischen und Ansässigen vorbehalten. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben Österreich für Einreisende und Bayern für Rückkehrer auch von Tagesausflügen eine Quarantänepflicht verhängt. Damit findet in diesen Tagen Skitourismus über die Grenze praktisch nicht statt.

+++ 10.02 Uhr: Chinas Kartellbehörde ermittelt gegen Alibaba +++

Chinas Kartellbehörde hat Ermittlungen gegen den chinesischen Internetriesen Alibaba eingeleitet. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werde gegen den größten Onlinehändler des Landes wegen mutmaßlicher Monopol-Vergehen ermittelt. Dabei gehe es auch um Vorwürfe, wonach Alibaba Unternehmen dazu bringe, nur die eigene Plattform als exklusiven Vertriebskanal zu wählen. Für Alibaba sind die Ermittlungen ein weiterer Rückschlag, nachdem das Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen zunehmend ins Visier der chinesischen Behörden geraten war. Anfang November war der geplante Rekord-Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group nach einer Intervention der chinesischen Aufseher kurzfristig geplatzt. Die Shanghaier Börse hatte den Schritt damit begründet, dass sich das "aufsichtsrechtliche Umfeld" bedeutend geändert habe.

+++ 9.37 Uhr Handelskammer: Großbritannien werden nach Brexit Arbeitskräfte fehlen +++

Großbritannien werden nach Einschätzung von Experten nach dem Brexit langfristig in bestimmten Branchen Arbeitskräfte fehlen. Zum neuen Jahr treten neue Regeln für die Einwanderung in Kraft. "Arbeitgeber müssen eine sogenannte Sponsorship Licence beantragen, um Ausländer ins Land zu holen. Diese Möglichkeit gibt es im Regelfall nur für ausgebildete, hochqualifizierte Arbeitskräfte", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur. "Bis dato konnten Erntehelfer aus Bulgarien oder Rumänien einfach einreisen. Da kommt ein Problem auf diese Branche zu." Gerade in Dienstleistungsberufen - etwa bei der Ernte oder der Gastronomie - sind viele Einwanderer aus EU-Ländern beschäftigt, etwa aus Rumänien oder Polen. Wer vor Ende 2020 im Land ist, kann auch bleiben. Doch neue Arbeitnehmer aus der EU dürften es schwer haben.

+++ 9.12 Uhr: "Geschenk der Pachamama" - Bolivien entdeckt riesiges Gasfeld +++

Die Entdeckung eines riesigen Gasfeldes im südlichen Department Chuquisaca lässt die Gasvorkommen in Bolivien um mehr als zehn Prozent steigen. Dies berichtete die bolivianische Zeitung "La Razon" am Freitag (Ortszeit). "Nach 12 Jahren hat YPFB (das staatliche Erdöl- und Erdgasunternehmen Boliviens) dieses eine Billion Kubikfuß große Feld (...) in Chuquisaca gefunden", hatte Präsident Luis Arce auf Twitter geschrieben. "Boicobo Sur-X1 ist ein Geschenk unserer Pachamama (Mutter Erde) für alle Bolivianer." Bolivien ist stark abhängig vom weitgehend verstaatlichten Rohstoffsektor. Rund die Hälfte des Staatshaushaltes wird durch Einnahmen aus dem Export von Gas und Erzen gedeckt. Dank der Einnahmen verringerte die Regierung von Ex-Präsident Evo Morales die Armut und verbesserte die Lebenssituation der indigenen Bevölkerung. Aber der Verfall der Preise kann den Andenstaat auch in eine Krise reißen. Immer wieder kam es auch zu Demonstrationen gegen den Export des Rohstoffes.

+++ 7.33 Uhr: Habeck: Deutsches Klimaziel von 55 auf mindestens 65 Prozent erhöhen +++

Grünen-Chef Robert Habeck will nach der Entscheidung für ein höheres EU-Klimaschutzziel auch das deutsche Ziel zur Treibhausgas-Reduktion nachschärfen. "Deutschland muss immer mehr leisten, weil wir pro Kopf einen höheren CO2-Ausstoß haben als der Durchschnitt", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. "Das deutsche Ziel müsste auf mindestens 65 Prozent Treibhausgasminderung bis 2030 angehoben werden." Derzeit liegt Deutschlands Ziel bei 55 Prozent weniger CO2 bis 2030, jeweils bezogen auf das Vergleichsjahr 1990. Das EU-weite Ziel wurde im Dezember von 40 auf 55 Prozent angehoben - unklar ist bisher aber, was das für die einzelnen Mitgliedsstaaten bedeutet.

+++ 5.56 Uhr: Weißer Ring sieht 2020 deutlich mehr Opfer häuslicher Gewalt +++

Beim Weißen Ring haben sich in den ersten zehn Monaten des Corona-Jahrs 2020 gut zehn Prozent mehr Opfer von häuslicher Gewalt, Sexualdelikten und Körperverletzung gemeldet als im Vorjahreszeitraum. "Die Zahlen waren nach dem ersten Lockdown im Frühjahr sehr verhalten und sind dann aber im Juni wieder deutlich angestiegen", sagte der Bundesvorsitzende des Weißen Rings und frühere Chef des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wir müssen leider mit dem Schlimmsten rechnen." Dies bestätigten die Zahlen aus der zweiten Jahreshälfte bis Oktober; neuere gibt es noch nicht. "Unsere Erfahrung ist, dass sich häusliche Gewalttaten nicht sehr schnell in Zahlen niederschlagen. Das kommt erst nach und nach", sagte Ziercke. "Wir wissen aus Studien, dass Frauen bis zu sieben Anläufe brauchen, um sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien." Dazu komme in Zeiten des Lockdowns die Gefahr des unentdeckten Missbrauchs von Kindern oder auch Gewalt gegen sie. Wenn Kitas, Schulen und Sportvereine schließen müssten, gebe es auch weniger Möglichkeiten hinzuschauen, wenn Jungen oder Mädchen Verhaltensauffälligkeiten zeigten.

+++ 4.35 Uhr: Verbraucherschützer gegen Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung +++

Verbraucherschützer halten wenig davon, die zum Jahresende auslaufende Senkung der Mehrwertsteuer zu verlängern. Die Maßnahme zur Stützung der Konjunktur habe nicht gewirkt wie erhofft, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, die 20 Milliarden Euro, die sich dies der Bund für ein halbes Jahr hat kosten lassen, da stehen Aufwand und Ertrag nicht in einem guten Verhältnis." Zwar sei die Steuersenkung etwa im Lebensmittelhandel fair und angemessen an die Verbraucher weitergegeben worden. In der Gastronomie und Hotellerie sei das jedoch praktisch überhaupt nicht geschehen. Im Onlinehandel gebe es Licht und Schatten. So hätten auch einige Händler erst die Preise erhöht, um sie dann mit dem neuen Steuersatz wieder abzusenken.

+++ 2.17 Uhr: Milizen in Zentralafrikanischer Republik sagen Feuerpause wieder ab +++

Vor der Präsidentschaftswahl in der Zentralafrikanischen Republik hat ein Milizenbündnis eine erst kürzlich ausgerufene Waffenruhe wieder abgesagt. Die bewaffneten Gruppen entschieden nach eigenen Angaben vom Freitag, ihre einseitig verkündete 72-stündige Feuerpause zu brechen. Die Milizen begründeten den Schritt mit dem "verantwortungslosen Starrsinn" der Regierung des Landes. Zugleich kündigten sie an, ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Bangui nun fortzusetzen. Die Rebellengruppen hatten die einseitige Waffenruhe am Donnerstag verkündet. Die Regierung war darauf aber nicht eingegangen. In der Zentralafrikanischen Republik sollen am Sonntag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden, bei denen sich Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra für eine Wiederwahl bewirbt und als Favorit ins Rennen geht. Die Zentralafrikanische Republik ist eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt. Milizen kontrollieren zwei Drittel des Staatsgebiets.

+++ 1.27 Uhr: Israelische Luftangriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen +++

Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Samstag Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien unter anderem eine Produktionsstätte für Raketen, unterirdische Bauten und auch ein militärischer Stützpunkt beschossen worden, teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) am Morgen per Twitter mit. Vorausgegangen seien Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Ziele um Süden Israels. "Die Hamas wird die Konsequenzen für jeglichen Terror aus dem Gazastreifen heraus tragen", heißt es zum Schluss des IDF-Tweets. Stunden zuvor hatte das israelische Militär von den Raketenangriffen am Weihnachtstag berichtet. "Während Familien weltweit um ihre Christbäume herum sitzen, laufen Familien im Süden Israels in Bomben-Schutzräume", lautete der IDF-Twitter. Zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen seien vom Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden.

+++ 0.15 Uhr: Allein an Weihnachten - Italiener ruft die Polizei für Prosit +++

Er fühlte sich allein und wollte mit jemandem zu Weihnachten anstoßen: Ein 94-Jähriger hat in Alto Reno Terme unweit der italienischen Großstadt Bologna den Notruf gewählt, weil er einsam war. "Mir fehlt nichts, mir fehlt nur eine Person, mit der ich zu Weihnachten anstoßen kann", sagte der Rentner, als er am Donnerstag die Polizisten der Carabinieri anrief. "Hätten sie einen Beamten, der zehn Minuten bei mir vorbeikommen könnte", fragte er weiter. Seine Kinder seien weit weg und er fühle sich deprimiert. Tatsächlich kamen die Carabinieri wenig später bei ihm vorbei. Zu dritt stießen sie mit dem Mann zu Weihnachten an, wie ein Foto zeigt. Den Carabinieri zufolge erzählte er Anekdoten über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und machte mit den Beamten einen Videoanruf bei seinen Verwandten.

Wegen der Corona-Pandemie gelten in Italien strenge Reise- und Ausgangsbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr bis Anfang Januar. Papst Franziskus hatte vor den Feiertagen daran erinnert, an Weihnachten auch an die Kranken und Einsamen zu denken. Ein Anruf genüge schon.