US-Regierung wegen Einwanderungspolitik zunehmend unter Druck +++ Russland bringt 38 Satelliten ins All +++ Türkische Lira stürzt ab +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

8.57 Uhr: Militärputsch in Myanmar: EU kündigt Sanktionen gegen elf Personen an

Die EU wird Sanktionen gegen elf Personen verhängen, die für den Militärputsch und die Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar verantwortlich gemacht werden. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kurz vor Beginn eines Treffens mit den Außenministern der Mitgliedstaaten in Brüssel an. In dem südostasiatischen Staat, dem früheren Birma, hatte das Miltär Anfang Februar gegen Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die Namen der Betroffenen sollen direkt nach der offiziellen Entscheidung im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Die Sanktionsregelungen der EU sehen vor, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden und ihnen kein Geld oder wirtschaftliche Ressourcen mehr zur Verfügung gestellt werden dürfen. Zudem wird die Einreise in die Europäische Union verboten.

8.16 Uhr: Mehrere Verletzte bei möglicher Bombenexplosion in Südchina

Bei einer Explosion in Südchina hat es nach ersten Berichten mehrere Verletzte gegeben. Wie die Zeitung "Guangzhou Ribao" berichtete, explodierte offenbar eine Bombe in einer örtlichen Behörde im Dorf Mingjing im Bezirk Panyu der südchinesischen Metropole Guangdong. Feuerwehr und Rettungsdienste seien sofort entsandt worden. Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Zeitung sprach von einem "Kriminalfall".

7.36 Uhr: Türkische Lira stürzt nach Entlassung des Notenbankchefs ab

Die türkische Lira ist nach der Entlassung des Notenbankchefs des Landes auf Talfahrt gegangen. Am Morgen wurde ein US-Dollar für 7,78 Lira gehandelt. Damit ist der Kurs im Vergleich zum Freitag um knapp acht Prozent abgerutscht. In der vergangenen Nacht war der Kurseinbruch zeitweise noch heftiger ausgefallen: bis auf 8,47 Lira mussten für einen Dollar gezahlt werden. Damit lag die türkische Währung nur knapp unter dem Rekordtief, das im vergangenen November bei 8,57 Lira für einen Dollar erreicht worden war.

7.34 Uhr: Raketenstart geglückt: Russland bringt 38 Satelliten ins All

Russland hat nach zweimaliger Verschiebung 38 Satelliten aus 18 Staaten, darunter aus Deutschland, ins Weltall gebracht. Die Trägerrakete vom Typ "Sojus 2.1a" hob am Morgen vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der zentralasiatischen Republik Kasachstan ab, wie die Moskauer Raumfahrtbehörde Roskosmos in einer Live-Übertragung zeigte. Roskosmos hatte den zunächst für Samstag geplanten Start überraschend abgesagt, dann zunächst auf Sonntag und schließlich auf den 22. März verlegt. Zu den genauen technischen Ursachen für die Verschiebung machte Roskosmos keine Angaben. Unter den Satelliten ist nach russischen Angaben auch ein japanischer Apparat mit dem Namen Elsa-d, der erstmals Schrott etwa von ausgedienten Satelliten einsammeln soll. Viele der Raumkörper aus den einzelnen Ländern, darunter aus Saudi-Arabien und Südkorea, dienen der Erderkundung und sollen Bilder und Daten von dem Planeten zu Bodenstationen senden.

6.30 Uhr: Mehr als 200 Theologieprofessoren protestieren gegen Segnungsverbot

Mehr als 200 Theologieprofessoren und -professorinnen aus dem deutschen Sprachraum protestieren in einer Stellungnahme gegen das vom Vatikan erlassene Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Die Erklärung der römischen Glaubenskongregation sei "von einem paternalistischen Gestus der Überlegenheit geprägt" und diskriminiere homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe, heißt es in der Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Von dieser Position distanzieren wir uns entschieden. Wir gehen demgegenüber davon aus, dass das Leben und Lieben gleichgeschlechtlicher Paare vor Gott nicht weniger wert sind als das Leben und Lieben eines jeden anderen Paares."

6.25 Uhr: Tausende vor Überschwemmungen in Australien auf der Flucht

Die heftigen Überschwemmungen im Südosten Australiens haben Tausende Menschen in Sydney und Umgebung zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Bisher gab es laut Behörden 20 Evakuierungsbefehle. 18.000 Menschen wurden nach Angaben der Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, in Sicherheit gebracht, davon 15.000 in der Küstenregion nördlich von Sydney und 3000 in West-Sydney. In Australien ist bereits von einer "Jahrhundertflut" die Rede. In der Gegend um Port Macquarie etwa 350 Kilometer nördlich von Sydney hatte es mancherorts in sechs Tagen fast 900 Liter pro Quadratmeter geregnet. Dies entspricht etwa dem eineinhalbfachen Jahresniederschlag Berlins.

6 Uhr: Greenpeace weist Mikroplastik in zahlreichen Kosmetika nach

Die bisher freiwilligen Maßnahmen von Herstellern zum Verzicht auf Plastik in Kosmetika reichen aus Sicht von Greenpeace nicht aus. So ermittelte die Organisation in 502 von 664 Produkten elf bekannter Kosmetikmarken Kunststoffe, wie sie im Report "Zum Abschminken - Plastik in Kosmetik" berichtet. Greenpeace habe zunächst die auf den Websites der Unternehmen veröffentlichten Inhaltsstoffe-Listen auf 530 Polymere hin überprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass in 76 Prozent der Produkte Kunststoffe enthalten seien. In etwa einem Viertel der Produkte handele es sich um Mikroplastik, im Rest um Plastik in flüssiger, halbfester oder löslicher Form.

5.03 Uhr: Schwere Gefechte zwischen Armee und bewaffneter Gruppe in Venezuela

Venezolanischen Soldaten haben sich am Sonntag schwere Gefechte mit einer bewaffneten Gruppe im Grenzgebiet zu Kolumbien geliefert. Bei den Kämpfen im benachbarten Bundesstaat Apure habe es mehrere Tote und Verletzte gegeben, sagte der Bürgermeister des kolumbianischen Grenzorts Arauquita, Etelivar Torres. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro erklärte im Fernsehen, die Armee habe eine bewaffnete Gruppe aus Kolumbien bekämpft.

4.32 Uhr: US-Regierung gerät wegen Einwanderungspolitik zunehmend unter Druck

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden gerät wegen der angespannten Lage an der Grenze zu Mexiko zunehmend unter Druck. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas rief Einwanderungswillige aus Mittelamerika erneut auf, nicht den Weg in Richtung USA anzutreten. "Die Grenze ist geschlossen", sagte er in mehreren TV-Interviews. "Kommen Sie nicht. Die Reise ist gefährlich." Familien und alleinreisende Erwachsene würden ausgewiesen. Biden kündigte am Sonntag an, ins Grenzgebiet zu Mexiko zu reisen. Seit Bidens Amtsantritt stieg die Zahl der Migranten aus Mittelamerika deutlich an. Mayorkas zufolge verzeichnen die USA derzeit den größten Andrang seit zwei Jahrzehnten. Sorgen bereitet vor allem die große Zahl unbegleiterer Minderjähriger, die oftmals zunächst in Einrichtungen für Erwachsene untergebracht werden.

4.31 Uhr: CDU-Sozialflügel fordert Verhaltenskodex für Abgeordnete wie bei CSU

Der CDU-Sozialflügel hat die eigene Partei aufgefordert, dem Beispiel der CSU zu folgen und die Transparenzregeln für alle Mandatsträger zu verschärfen. "Die CDU benötigt einen Verhaltenskodex, um Interessenkonflikte wie bei der Maskenaffäre und der Aserbaidschan-Connection in Zukunft zu verhindern", sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

CSU-Chef Markus Söder hatte am Wochenende angekündigt, als Konsequenz aus der Maskenaffäre und den Korruptionsermittlungen gegen Abgeordnete ihre Regeln zu verschärfen. Unter anderem soll es nun "volle Transparenz" bei Nebeneinkünften und Beteiligungen von Abgeordneten geben. Alles soll gegenüber Partei und Parlamenten offengelegt werden müssen. Bei Führungsaufgaben für die CSU in Parlamenten sollen gewerbsmäßige Nebentätigkeiten künftig untersagt werden, ebenso wie eine bezahlte Interessensvertretung.

4.07 Uhr: Spionageprozess gegen zweiten Kanadier in China begonnen

Wegen angeblicher Spionage ist in Peking einem weiteren Kanadier der Prozess gemacht worden. Diplomaten aus mehr als zwei Dutzend Ländern, darunter Deutschland, suchten vergeblich Zugang zu dem Verfahren, das hinter verschlossenen Türen stattfand. Der ehemalige Diplomat Michael Kovrig war neben dem kanadischen Geschäftsmann Michael Spavor vor gut zwei Jahren in Haft genommen worden. Diplomaten betrachten den Fall als "Vergeltungsaktion" für die vorherige Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada. Auch "Geiseldiplomatie" wird Peking vorgeworfen. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme arbeitete Kovrig als Experte für die Denkfabrik International Crisis Group in China.

3.35 Uhr: "Borat"-Fortsetzung gewinnt Drehbuchpreis der US-Autorengilde

Ein Thriller voll schwarzem Humor und eine überdrehte Politiksatire auf die Vereinigten Staaten unter Donald Trump haben am Sonntag in den USA Preise für die besten Drehbücher des Jahres gewonnen. Drehbuchautorin und Regisseurin Emerald Fennell bekam für ihr Debüt "Promising Young Woman" den Writers Guild Award in der Kategorie bestes Originaldrehbuch. Das neunköpfige Team hinter Story und Drehbuch von "Borat Anschluss Moviefilm" erhielt die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Beide Filme sind in den gleichen Sparten auch für einen Oscar nominiert. Die Autorengilde hat andere Kriterien als die Oscar-Akademie, welche Filme wählbar sind. Deshalb konnten unter anderem die drei Oscar-Favoriten "Nomadland", "The Father" und "Minari" nicht nominiert werden.

2 Uhr: Entwicklungsminister für mehr Engagement gegen Wasserknappheit

Entwicklungsminister Gerd Müller hat anlässlich des Weltwassertags mehr internationales Engagement gegen die weltweite Wasserknappheit angemahnt. "450 Millionen Kinder haben weltweit laut Unicef nicht genügend Wasser – jedes fünfte Kind. In der Coronakrise, in der Händewaschen noch wichtiger ist als sonst, ist das eine zusätzliche Gefahr. Die Weltgemeinschaft muss sich noch stärker engagieren, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Der Weltwassertag findet an diesem Montag statt. Er steht unter dem Motto "Wert des Wassers".

1 Uhr: Ukrainischer Premier warnt vor Folgen von Nord Stream 2

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal hat vor den Folgen der im Bau befindlichen Gaspipeline Nord Stream 2 gewarnt. "Sollte Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden, erzielt Russland höhere Einkünfte, mit denen Moskau unter anderem seine Aggressionen gegen die Ukraine finanziert", sagte Schmygal dem "Handelsblatt". "Das heißt: Mit der Pipeline stärkt Europa die russische Aggression. Das kann nicht im Interesse der EU liegen." Schmygal erwartet sich demnach vom Treffen der EU-Außenminister am heutigen Montag ein "entschlossenes und einheitliches Signal gegenüber Moskau". Die zwei Mal 1200 Kilometer lange Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ist fast fertig gebaut. Die USA und mehrere EU-Staaten – darunter Litauen – sind gegen die Pipeline. Deutschland hält aber daran fest.

0.47 Uhr: Polnischer Dichter Adam Zagajewski gestorben

Der polnische Dichter und Essayist Adam Zagajewski ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 75 Jahren in Krakau, wie polnische Medien unter Berufung auf seinen Herausgeber berichteten. Zagajewski lebte abwechselnd in Polen und in den USA, wo er an der Universität in Chicago Literatur unterrichtete. Bekannt war er unter anderem für ein Gedicht zu den Anschlägen vom 11. September 2001, das das US-Magazin "The New Yorker" damals in seiner Sonderausgabe druckte. Zagajewski war ein prominenter Vertreter der polnischen Neuen Welle.